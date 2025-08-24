Felturbózhatja Sirit az Apple, az új robot beleszólhat a beszélgetésekbe

Bár az Apple viszonylag hadilábon áll a mesterséges intelligenciával – hónapokra le kellett állítani a működését, mert álhíreket terjesztett –, a cég már új távlatokat tervez az MI fejlesztésében. Az év elején már lehetett arról hallani, hogy a vállalat két intelligens robot fejlesztésén dolgozik, amelyek közül az egyiknek karja is van. Ennél többet azonban azóta sem lehetett tudni a projektről, egészen mostanáig.

A Bloomberg értesülései szerint az Apple valóban nem egy, hanem több robot fejlesztésén dolgozik. A végfelhasználók számára a legérdekesebb valószínűleg az az iPad-szerű eszköz lesz, amelynek robotkarja természetes módon reagál az emberi interakcióra, sőt, még oda is fordulhat ahhoz, aki beszél hozzá. A szerkezet képes lesz követni az épp FaceTime-hívást bonyolító felhasználót, így folyamatosan láthatja őt a másik fél.

A cupertinói cég emellett Siri egy továbbfejlesztett változatán is dolgozik, amely természetesebb módon tud beszélgetni a felhasználóval, sőt, akár bele is szólhat egy beszélgetésbe. Például, amikor két ember vacsoratervekről beszélget, a robot udvariasan javasolhat egy közeli helyet.

A Bloomberg forrása szerint az Apple robotos projektjeiben több csapat is részt vesz: hardver-, szoftver-, mesterséges intelligencia- és interfésztervező csapatok dolgoznak rajta, az egész fejének pedig Kevin Lynch-et tette meg a vállalat, aki az Apple okosóra-szoftverein és az autóipari projektjein dolgozott korábban.

Mindemellett az Apple a gyártást is megcélozná: egy T1333 kódnevű nagy robotkar fejlesztésén is dolgozik a cég, amelyet az iparban használhatnak majd.

A nagy kérdés persze most is az: valóban lesz-e ezekből valami, vagy olyan pályára kerülnek ezek a projektek is, mint például az Apple hosszú évek óta rebesgetett autója.

