Visszatér az iPhone-funkció, amelyet korábban álhírek terjesztése miatt függesztettek fel

Úgy tűnik, javította az Apple azt a mesterségesintelligencia-funkciót az iOS-ben, amelynek korábban csúnyán beletört a bicskája a hírportálok értesítéseinek összegzésébe – így átmenetileg kikapcsolták.

A felfüggesztés még januárban történt, miután több alkalommal is álhíreket kezdett terjeszteni, úgy, mintha az a BBC-től származó valós információ lenne. Olyan baklövései voltak, mint hogy

Luigi Mangione – akit a UnitedHealthcare vezérigazgatójának megölésével vádolnak – lelőtte magát;

Luke Littler nyerte meg a dartsvilágbajnokságot (mielőtt egyáltalán játszott volna), valamint hogy

Rafael Nadal bevallotta, hogy meleg.

De a The New York Times nevével például egy olyan értesítést is kiküldött a mobilokra, hogy letartóztatták Izrael miniszterelnökét, Benjamin Netanjahut. Természetesen egyik sem volt igaz, csak az Apple MI-je hallucinált.

Úgy tűnik, a cégnek bő fél évre volt szüksége ahhoz, hogy javítsa a funkciót – most ugyanis, mint arra a 9to5Mac felfigyelt, az ősszel érkező iOS 26 negyedik bétájában újból felbukkant a képesség. Egészen pontosan az első beállítás során jelenik meg egy választóképernyő, amely segít kiválasztani azokat a kategóriákat vagy konkrét alkalmazásokat, amelyekről szeretne összefoglalókat az Apple Intelligence segítségével. Itt jelenik meg a hírek és szórakozás kategória is – de megjelenik egy figyelmeztetés, hogy az összegzés „megváltoztathatja a szalagcímek eredeti jelentését”.

Van lehetőség arra is, hogy a problémákat közvetlenül jelentse az Apple-nek. Az iOS 26 várhatóan szeptemberben érkezik meg a készülékekre – az újításokról itt, a támogatott készülékekről pedig itt írtunk.

