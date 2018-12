Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fe530f6-c2be-471d-b82b-83a765eb8b17","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A dán cég a Szezám utca című műsor mögött álló non-profit szervezeten keresztül küld mesekönyveket és játékokat, hogy a gyerekek könnyebben fel tudják dolgozni az őket ért traumákat. ","shortLead":"A dán cég a Szezám utca című műsor mögött álló non-profit szervezeten keresztül küld mesekönyveket és játékokat...","id":"20181205_A_Lego_szazmillio_dollarral_tamogatja_a_menekult_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fe530f6-c2be-471d-b82b-83a765eb8b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5740b13b-7171-4303-b8a6-4ad52e829ca7","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_Lego_szazmillio_dollarral_tamogatja_a_menekult_gyerekeket","timestamp":"2018. december. 05. 14:35","title":"A Lego százmillió dollárral támogatja a menekült gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a325b41-1731-471f-b9fd-9e72c4fcd3d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cb56c9-b0a1-4abe-a240-88b3ca7d9c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Meg_letezhetunk_HVG_adventi_kalendarium_Dobszay_Janos","timestamp":"2018. december. 04. 14:00","title":"\"Még létezhetünk, és megméretjük magunkat minden nap\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Dobszay János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves termékeket, házilag termelt, előállított élelmiszereket. Az Adózóna azt nézte át, milyen adózási előírásokra ügyeljenek ők.","shortLead":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves...","id":"20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792fd339-a9c6-486a-9e30-019fd3883a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","timestamp":"2018. december. 04. 16:12","title":"A karácsonyi vásárok eladóira is rászállhat a NAV, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes képviselővel. ","shortLead":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes...","id":"20181205_Egy_altalanos_iskolai_informatikatanart_neveztek_ki_az_egri_varmuzeum_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0d7400-9d2b-4438-b5ce-ff17ce4efa5b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Egy_altalanos_iskolai_informatikatanart_neveztek_ki_az_egri_varmuzeum_elere","timestamp":"2018. december. 05. 07:07","title":"Egy általános iskolai informatikatanárt neveztek ki az egri vármúzeum élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"250 euró, vagyis 222 font jár minden olyan légi utasnak, akit érvényes jeggyel a földön a hagyott a légitársaság anélkül, hogy erről előzetesen értesítette volna. Ezt az uniós jogszabályt idézte a brit Polgári Légiforgalmi Hivatal, amely jogi szankciókkal fenyegette meg a Ryanairt, amely 100 ezer brit utast hagyott a repülőtéren kompenzáció nélkül a nyári sztrájkok idején.","shortLead":"250 euró, vagyis 222 font jár minden olyan légi utasnak, akit érvényes jeggyel a földön a hagyott a légitársaság...","id":"20181205_A_Ryanair_rafizethet_arra_hogy_nem_fizetett_karpotlast_a_kimaradt_jaratokert_a_brit_utasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ebb736-00ea-4620-8849-e3b4e87d4b72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_A_Ryanair_rafizethet_arra_hogy_nem_fizetett_karpotlast_a_kimaradt_jaratokert_a_brit_utasoknak","timestamp":"2018. december. 05. 11:08","title":"A Ryanair ráfizethet arra, hogy nem fizetett kárpótlást a kimaradt járatokért a brit utasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalma.","shortLead":"Tovább nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalma.","id":"20181205_Boldogan_vasarolnak_a_magyarok_ha_van_mibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ac7b32-8af3-4b08-9eb3-925487aab0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Boldogan_vasarolnak_a_magyarok_ha_van_mibol","timestamp":"2018. december. 05. 10:35","title":"Boldogan vásárolnak a magyarok, ha van miből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta éves népszerűségi listáját a legtöbb felhasználót számláló streamelési platform, a Spotify. A legnépszerűbb előadókban egyvalami közös: valamennyien férfiak.","shortLead":"Kiadta éves népszerűségi listáját a legtöbb felhasználót számláló streamelési platform, a Spotify. A legnépszerűbb...","id":"20181204_spotiy_2018_streamelesi_toplista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26dcac97-3b9d-4f87-a3c6-765fd0cd21e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_spotiy_2018_streamelesi_toplista","timestamp":"2018. december. 04. 13:33","title":"Itt a Spotify 2018-as toplistája: egyenlőség ide vagy oda, tarolnak a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","shortLead":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","id":"20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02f98a-9ae2-46ac-a090-bfb3d9d6d21a","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. december. 04. 13:17","title":"Kiderült, hogy mennyi idő alatt távozik a szervezetből a lenyelt Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]