[{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","shortLead":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","id":"20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b97b973-4e19-4600-828f-6a3c7513fb5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","timestamp":"2019. január. 03. 17:14","title":"Európai központot épít Belgiumban az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de az már most biztos, hogy a Google megkönnyítenék az átállást az Androidról.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de...","id":"20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02a940-ec4f-439d-8bb2-5efc7d95a4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. január. 03. 14:03","title":"Kiderült egy nagyon fontos dolog a Google új operációs rendszeréről, ami leválthatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ezer méter mélyen található tó vizéből azóta már mintákat is vettek a kutatók. ","shortLead":"Az ezer méter mélyen található tó vizéből azóta már mintákat is vettek a kutatók. ","id":"20190104_Harom_napig_furtak_a_jeget_a_kutatok_hogy_hozzaferjenek_egy_rejtett_tohoz_a_Delisarkon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a7fd9b7-d5fe-489c-a1d9-eff806a6df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"947c6685-3b01-46f9-90ae-e5062a26555d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_Harom_napig_furtak_a_jeget_a_kutatok_hogy_hozzaferjenek_egy_rejtett_tohoz_a_Delisarkon","timestamp":"2019. január. 04. 11:09","title":"Három napig fúrták a jeget a kutatók, hogy hozzáférjenek egy rejtett tóhoz a Déli-sarkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újhold lesz, úgyhogy jól látható lesz a Quadrantidák meteorraj, ha az időjárás is kedvez nekünk.","shortLead":"Újhold lesz, úgyhogy jól látható lesz a Quadrantidák meteorraj, ha az időjárás is kedvez nekünk.","id":"20190103_Pentek_hajnalban_jon_egy_csillaghullas_es_igen_latvanyos_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acaf3da4-13af-4b3d-8b50-4e89b39d2f8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_Pentek_hajnalban_jon_egy_csillaghullas_es_igen_latvanyos_lesz","timestamp":"2019. január. 03. 15:33","title":"Péntek hajnalban jön egy csillaghullás, és igen látványos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban azt állította, hogy a város számára a legfontosabb.","shortLead":"Az ötletgazda Polgári Együttműködés Hódmezővásárhelyért Egyesület szerint a polgármester hazudott, amikor a kampányban...","id":"20190104_Migransparti_magyarellenes_Soros_embere__plakatkampany_indult_MarkiZay_ellen_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888852d-224f-4a9d-8329-f5ad7c3eedd9","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Migransparti_magyarellenes_Soros_embere__plakatkampany_indult_MarkiZay_ellen_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. január. 04. 11:28","title":"Migránspárti, magyarellenes, Soros embere – plakátkampány indult Márki-Zay ellen Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e4a08e-0a49-41f8-b968-03885cdc2a01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan minden fontos kérdésre választ kapunk az életben.","shortLead":"Lassan minden fontos kérdésre választ kapunk az életben.","id":"20190104_Mennyi_ideig_birja_egy_auto_motorja_fejjel_lefele__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e4a08e-0a49-41f8-b968-03885cdc2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c90fc25-2a41-4f68-a489-4193b39aadba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_Mennyi_ideig_birja_egy_auto_motorja_fejjel_lefele__video","timestamp":"2019. január. 04. 15:05","title":"Mennyi ideig bírja egy autó motorja fejjel lefelé? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5","c_author":"","category":"vilag","description":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott egészségügyi határértéket. A 20 milliós városban az ipari üzemek és a járművek ontják a mérgező anyagokat.","shortLead":"Sűrű ködként lepi be Új-Delhit a sűrű szmog, a szálló por mennyisége 12-szeresen haladja meg az USA-ban meghatározott...","id":"20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f305b512-958b-42ab-9c49-ef98ee96d3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e515c9-89ff-4e07-a9e0-5d4fc33becaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mar_alig_latnak_UjDelhiben_a_suru_szmogtol","timestamp":"2019. január. 03. 14:44","title":"Már alig látnak Új-Delhiben a sűrű szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb8db7e-336b-44d2-9a7d-bcb384ceb476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az MSC Zoe nevű hatalmas konténerhajó a nagy szél miatt járt szerencsétlenül, a leszóródó törmelékből még öt szigettel arrébb is találtak.","shortLead":"Az MSC Zoe nevű hatalmas konténerhajó a nagy szél miatt járt szerencsétlenül, a leszóródó törmelékből még öt szigettel...","id":"20190103_Mintegy_270_kontener_borult_a_tengerbe_Hollandia_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb8db7e-336b-44d2-9a7d-bcb384ceb476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468fd01-3377-48b6-a73b-25883966543d","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mintegy_270_kontener_borult_a_tengerbe_Hollandia_partjainal","timestamp":"2019. január. 03. 20:59","title":"Mintegy 270 konténer borult a tengerbe egy hajóról Hollandia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]