Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem segítettek. ","shortLead":"A 38 éves nő szülei meghaltak, a 24.hu-nak nyilatkozó szomszédok szerint napokig sikoltozott, de a hatóságok nem...","id":"20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813d8dae-27d9-485c-a232-6df0bbd38043","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Magara_hagyott_beteg_no_maradvanyait_talalhattak_meg_Szolnokon","timestamp":"2019. március. 01. 21:28","title":"Magára hagyott beteg nő maradványait találhatták meg Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két vastag borítékban érkeztek meg a szövegek a Literához.","shortLead":"Két vastag borítékban érkeztek meg a szövegek a Literához.","id":"20190302_Valoszinuleg_ezek_Tandori_Dezso_utolso_irasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d30e96e-c5a8-4e7c-9ff0-73b2525763b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190302_Valoszinuleg_ezek_Tandori_Dezso_utolso_irasai","timestamp":"2019. március. 02. 07:40","title":"Valószínűleg ezek Tandori Dezső utolsó írásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa216f3-ea4e-4aef-a8d6-d7d0f18e89f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magával is vitte a pók az emlőst. ","shortLead":"Magával is vitte a pók az emlőst. ","id":"20190301_Oposszumot_elejto_tarantulat_videoztak_a_perui_esoerdoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa216f3-ea4e-4aef-a8d6-d7d0f18e89f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0a88e9-8288-4711-ae92-89b064ab3b38","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Oposszumot_elejto_tarantulat_videoztak_a_perui_esoerdoben","timestamp":"2019. március. 01. 13:33","title":"Oposszumot elejtő tarantulát videóztak a perui esőerdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum, a hajléktalanság elleni küzdelem új formája, egy korrupciós múzeum és a neonok elleni harc is szerepel.\r

\r

","shortLead":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum...","id":"20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14f0944-9442-4662-a9aa-33f7c70a2937","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","timestamp":"2019. március. 01. 17:32","title":"Puzsér a neonok, a hajléktalanság, a korrupció és az autóforgalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz válasza erre: Soros.","shortLead":"A Fidesz válasza erre: Soros.","id":"20190301_Rendesen_megadoztatna_a_multikat_a_DK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7674ff09-74aa-4b0d-a876-3b0260fba3c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Rendesen_megadoztatna_a_multikat_a_DK","timestamp":"2019. március. 01. 13:43","title":"Rendesen megadóztatná a multikat a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet nem javul, majdnem hárommillió további eset nem kap kezelést 2030-ig.","shortLead":"A világon a gyerekek 43 százalékánál nem diagnosztizálják és nem kezelik a rákot átfogó tanulmány szerint. Ha a helyzet...","id":"20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb603e3-70f6-4603-b248-53257b76da27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_gyerekrak_daganat_gyerekeknel_diagnozis_leukemia","timestamp":"2019. március. 01. 17:03","title":"Ez nagyon nagy baj: 10-ből 4 esetben nem ismerik fel, ha rákos a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","shortLead":"Több tízezer forintot csaltak ki idősektől az álgázszerelők.","id":"20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff796d2e-24d0-438a-844a-4391b934bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12fbfe5-02aa-4b25-8d65-35a229beb862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Gazszereloket_hazudtak_magukat_de_lebuktak","timestamp":"2019. március. 01. 11:10","title":"Gázszerelőknek hazudták magukat, de lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d662a6c3-ffa5-4dfb-ae6d-804340b0b906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing a napokban rántotta le a leplet az Airpower Teaming System nevű vadászgépéről, amit már a robot irányít, és ami képes kötelékben is repülni a vadászpilóták gépeivel.","shortLead":"A Boeing a napokban rántotta le a leplet az Airpower Teaming System nevű vadászgépéről, amit már a robot irányít, és...","id":"20190301_boeing_robotrepulogep_vadaszrepulo_airpower_teaming_system","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d662a6c3-ffa5-4dfb-ae6d-804340b0b906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4b6294-0e9d-4bed-8853-72df194ebd07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_boeing_robotrepulogep_vadaszrepulo_airpower_teaming_system","timestamp":"2019. március. 01. 11:33","title":"Önjáró vadászgépet fejlesztett a Boeing, 2020-ban repülhet először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]