Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International Magyarország. Az alaptanterv visszavonását javasolják.","shortLead":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International...","id":"20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fa46-a300-4a54-9fd7-aee35de5ce65","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","timestamp":"2020. február. 20. 15:25","title":"\"Így nevelj szófogadó állampolgárt!\" – megszólalt a NAT-ról az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke közösségi oldalán megosztott videójában arra biztatja az embereket, hogy mondják el az ellenzéki összefogásról a véleményüket.","shortLead":"A DK elnöke közösségi oldalán megosztott videójában arra biztatja az embereket, hogy mondják el az ellenzéki...","id":"20200221_Online_konzultaciot_inditott_Gyurcsany_az_ellenzeki_osszefogasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6773a5-f3ca-440b-9679-5bb6153cb81d","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Online_konzultaciot_inditott_Gyurcsany_az_ellenzeki_osszefogasrol","timestamp":"2020. február. 21. 12:18","title":"Online konzultációt indított Gyurcsány az ellenzéki összefogásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","shortLead":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","id":"20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5225cee9-016b-406d-b0d7-9aebd377b689","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","timestamp":"2020. február. 20. 20:10","title":"A hazafias vetélkedő mellett karate órákkal nevelné a diákokat Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új-Mexikó főügyésze szerint a Google kereskedelmi céllal gyűjtött adatokat az általános- és középiskolás diákokról.","shortLead":"Új-Mexikó főügyésze szerint a Google kereskedelmi céllal gyűjtött adatokat az általános- és középiskolás diákokról.","id":"20200221_google_adatgyujtes_diakok_iskolas_gyerekek_chromebook_g_suite_for_education_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64e193-61ab-47ba-9c7f-7a0c4baca7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_google_adatgyujtes_diakok_iskolas_gyerekek_chromebook_g_suite_for_education_oktatas","timestamp":"2020. február. 21. 19:03","title":"Beperelték a Google-t Amerikában, mert gyerekek után kémkedhetett a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja Dél-Koreával.","shortLead":"Az amerikai elnök nem érti, miért az Élősködők lett a legjobb film, amikor az országának így is van elég baja...","id":"20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe089cb5-520d-4c38-a1cc-c99cb9c697cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928cefd7-18c3-4d37-93a9-800de05895dd","keywords":null,"link":"/kultura/20200221_donald_trump_eloskodok_oscar_dij","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Trump páros lábbal szállt bele a dél-koreai Oscar-díjasba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemek és Nemváltók címmel rendezik meg a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő előadását.","shortLead":"Nemek és Nemváltók címmel rendezik meg a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő előadását.","id":"20200221_Lehetsegese_nemet_valtani_vagy_nem_nelkul_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643927a6-7fd3-4a3f-ae5c-98f7fd50a2c4","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Lehetsegese_nemet_valtani_vagy_nem_nelkul_elni","timestamp":"2020. február. 21. 14:13","title":"Lehetséges-e nemet váltani, vagy nem nélkül élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2012 óta évről évre egyre jobban rászorul a főváros az állam támogatására, most is leginkább csak a kötelező feladatokra van pénz. Az új városvezetés legjobb lehetősége minél olcsóbban megmutatni egy saját arculatot, csak eközben a napi működést is finanszírozni kell valamiből.","shortLead":"2012 óta évről évre egyre jobban rászorul a főváros az állam támogatására, most is leginkább csak a kötelező...","id":"20200221_budapest_koltsegvetes_karacsony_tarlos_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a71318-d431-4afd-b1e2-78df6ee5ca84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_budapest_koltsegvetes_karacsony_tarlos_bkk","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Karácsonyékra szakadhat rá, hogy a Tarlós-érában kivéreztették Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]