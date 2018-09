Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár járműhiányra hivatkozva lehetetlenülnek el járatsűrítések és járnak rossz minőségű kocsikkal a vonatok, a legjobb kocsikat tárolóvágányokon parkoltatják. Sőt, olyan hírek is megjelentek, miszerint a sínre ürítő, “pottyantós” vécékkel felszerelt kocsik 2035-ig még biztosan szolgálnak – írta a Közlekedő Tömeg Egyesület blog.","shortLead":"Bár járműhiányra hivatkozva lehetetlenülnek el járatsűrítések és járnak rossz minőségű kocsikkal a vonatok, a legjobb...","id":"20180919_Tarolovaganyokon_rohadnak_a_legjobb_vasuti_kocsik__felelotlenseggel_vadoljak_a_MAVSTART_kocsigazdalkodasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd00ce06-4e4b-43ca-aac1-af968643f19b","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Tarolovaganyokon_rohadnak_a_legjobb_vasuti_kocsik__felelotlenseggel_vadoljak_a_MAVSTART_kocsigazdalkodasat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:49","title":"„Tárolóvágányokon rohadnak a legjobb vasúti kocsik” – felelőtlenséggel vádolják a MÁV-START kocsigazdálkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint tévesen állította ki a játékvezető Cristiano Ronaldót a Valencia elleni Bajnokok Ligája-találkozón, amelyet a torinói együttes emberhátrányban nyert meg 2-0-ra. ","shortLead":"Massimiliano Allegri, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint tévesen állította ki a játékvezető Cristiano...","id":"20180920_massimiliano_allegri_cristiano_ronaldo_kiallitas_piros_lap_juventus_valencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1cd8ef-16e3-4cf3-8e07-bc47856d5ee4","keywords":null,"link":"/sport/20180920_massimiliano_allegri_cristiano_ronaldo_kiallitas_piros_lap_juventus_valencia","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:27","title":"\"Ronaldónak össze kell szednie magát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62de07a-8ad6-4b87-9cea-ae6c382de81e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit megint gyengült a magyar deviza. ","shortLead":"Egy kicsit megint gyengült a magyar deviza. ","id":"20180920_323_forint_egy_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62de07a-8ad6-4b87-9cea-ae6c382de81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86c2b47-83bf-4322-97d9-067e92e92822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_323_forint_egy_euro","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:26","title":"323 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","shortLead":"Megteszik, amit az Európai Bizottság követelt. ","id":"20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d22835a-ed40-4d2a-83b9-086e8ec059e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32551254-ee15-4396-9eed-ecdcf4115de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Az_Airbnb_meghajolt_Brusszel_elott_modositjak_a_szabalyzatukat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:22","title":"Az Airbnb meghajolt Brüsszel előtt, módosítja a szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1febefcf-5799-497c-b208-08da6371add3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.","shortLead":"Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.","id":"20180918_papamobil_audi_r8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1febefcf-5799-497c-b208-08da6371add3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611b06a2-68d3-4176-b1d3-d75bd46537a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_papamobil_audi_r8","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:48","title":"Szokatlanabb páros nem is lehetne, Pápamobil mellett egy Audi R8 az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 40 éves Nikola Horvattal kötöttek határozatlan idejű szerződést. ","shortLead":"A 40 éves Nikola Horvattal kötöttek határozatlan idejű szerződést. ","id":"20180920_Horvat_edzoje_lett_Babos_Timeanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0386634-fd2b-4f68-b6a1-139f9223050b","keywords":null,"link":"/sport/20180920_Horvat_edzoje_lett_Babos_Timeanak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:21","title":"Horvát edzője lett Babos Tímeának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy koncertet ad Korda György és Balázs Klári november közepén az Erkel Színházban, és a nagy érdeklődésre való tekintettel a jubileumi show-t még aznap megismétlik.","shortLead":"Nagy koncertet ad Korda György és Balázs Klári november közepén az Erkel Színházban, és a nagy érdeklődésre való...","id":"20180919_Korda_Gyorgyek_formaban_vannak_egy_nap_ket_jubileumi_showt_is_lenyomnak_az_Erkelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f9e59b-0571-43a0-9c0a-d760604967ab","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Korda_Gyorgyek_formaban_vannak_egy_nap_ket_jubileumi_showt_is_lenyomnak_az_Erkelben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:58","title":"Korda Györgyék formában vannak, egy nap két jubileumi show-t is lenyomnak az Erkelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak „műbalhé” folyik, amit az ellenzék gerjeszt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak...","id":"20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2aa55b-6b1c-45d5-ab10-cc8bf518ef23","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:50","title":"Németh Szilárd: Több ezer illegális bevándorló csak arra vár, hogy lebontsák a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]