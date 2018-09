Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"701c1659-8497-4caa-9565-f81483647be2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több mindent tudni a Huawei októberben bemutatkozó új Mate-szériás csúcstelefonjáról. A portfólió legerősebb darabjának ígérkező Mate 20 Pro főleg kamera terén okozhat komoly meglepetéseket – és nem kis fejfájást a konkurens gyártóknak.","shortLead":"Egyre több mindent tudni a Huawei októberben bemutatkozó új Mate-szériás csúcstelefonjáról. A portfólió legerősebb...","id":"20180921_huawei_mate_20_pro_kamera_mesterseges_intelligencia_bokeh_effekt_kirin_980","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=701c1659-8497-4caa-9565-f81483647be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb74d1-212e-448c-ac24-f4c2a864abc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_huawei_mate_20_pro_kamera_mesterseges_intelligencia_bokeh_effekt_kirin_980","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:03","title":"Ha ez igaz, a Huawei új telefonja minden mást lekörözhet majd, ha fotózásról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők javában készítik a Google böngészőjének következő verzióját, melynek egyik érdekes újdonsága a biometrikus védelem lesz. ","shortLead":"A fejlesztők javában készítik a Google böngészőjének következő verzióját, melynek egyik érdekes újdonsága a biometrikus...","id":"20180921_google_chrome_ujjlenyomat_olvaso_touch_id_biometrikus_azonositas_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2605af-3cde-4310-aeef-0c2f61a80605","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_google_chrome_ujjlenyomat_olvaso_touch_id_biometrikus_azonositas_bongeszo","timestamp":"2018. szeptember. 21. 08:03","title":"Chrome böngészőt használ? 2 új funkció is jön bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e09952-192a-4f7e-9a28-b7df304510b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem balesetveszélyes, és még spórolnak is azzal, hogy az ország másik felén felszedett vasakat építik be a csilivili villamos pályájába.","shortLead":"Nem balesetveszélyes, és még spórolnak is azzal, hogy az ország másik felén felszedett vasakat építik be a csilivili...","id":"20180921_Sporolnak_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_sinpalyajaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34e09952-192a-4f7e-9a28-b7df304510b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fdf760-81b6-4375-83ff-59d30a7b46f4","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Sporolnak_a_hodmezovasarhelyi_tramtrain_sinpalyajaval","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:09","title":"Spórolnak a hódmezővásárhelyi tramtrain sínpályájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","shortLead":"A magyaroknál csak a románok lettek többen a szomszéd országban.","id":"20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e410075-58e6-481d-909b-419d40e05275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724a4e90-9303-4aca-aa9f-10d7bed7391b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Soha_nem_dolgozott_annyi_magyar_Ausztriaban_mint_most","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:07","title":"Soha nem dolgozott annyi magyar Ausztriában, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz miatt panaszkodtak.","shortLead":"Összesen csaknem 800 tüntető tett feljelentést a hatóság ellen, akik fizikai bántalmazás vagy a tömegbe fújt könnygáz...","id":"20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e727fbf2-a0c0-4c67-8194-32f7d943445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2070176-53bd-47eb-84f4-63456ade5c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Bunvadi_eljaras_indult_a_roman_csendroseg_vezetoi_ellen_a_bukaresti_eroszakos_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:57","title":"Bűnvádi eljárás indult a román csendőrség vezetői ellen a bukaresti erőszakos tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus szélsőjobboldali vezetői között emlegette.","shortLead":"A U2 énekese a zenekar tegnap esti madridi koncertjén emlékezett meg a magyar miniszterelnökről. Európa emblematikus...","id":"20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8c88-82cf-4581-94ff-6021e6ba3fbb","keywords":null,"link":"/elet/20180921_Bono_U2_beszolt_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:35","title":"Bono beszólt Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az elmúlt néhány évben több száz megcsonkított macskatetemet találtak szerte a városban. A hatóságok már meg is nevezték a gyanúsítottakat: a rókákat.","shortLead":"Az elmúlt néhány évben több száz megcsonkított macskatetemet találtak szerte a városban. A hatóságok már meg is...","id":"20180920_Mindenki_megnyugodhat_a_Scotland_Yard_szerint_nem_letezik_a_rettegett_macskasorozatgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b501fbce-46ad-4c8c-8f43-e08e76239688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fb3d40-3267-4f91-8525-4ff4e85b8806","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Mindenki_megnyugodhat_a_Scotland_Yard_szerint_nem_letezik_a_rettegett_macskasorozatgyilkos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:53","title":"Mindenki megnyugodhat, a Scotland Yard szerint nem létezik a rettegett macska-sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","shortLead":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","id":"20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec776c0-a579-42c6-accc-a2f4189d7791","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:55","title":"Macron és Orbán kézfogása alighanem a hónap legérdekesebb politikai pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]