[{"available":true,"c_guid":"8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","shortLead":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","id":"20180922_olasz_mentosok_tenger","title":"Filmbe illő emberi gesztust tettek az olasz mentősök","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:06"},{"available":true,"c_guid":"123e5749-ca05-4f1c-a021-6d4f7d4b1acd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","shortLead":"Az óriásvarangy DNS-ének megfejtése révén lelassíthatják a kártevő állat pusztításait.","id":"20180922_oriasvarangy_beka_dns_megfejtes_rhinella_marina","title":"Hogyan állítják meg a kártékony békát, amelyik végigugrált a száraz sivatagon is?","timestamp":"2018. szeptember. 22. 16:03"},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövőre már majdnem minden második telefonhívást csalók indíthatják az Egyesült Államokban.","shortLead":"Jövőre már majdnem minden második telefonhívást csalók indíthatják az Egyesült Államokban.","id":"20180922_Nem_kell_mar_sok_ido_es_a_telefonhivasok_fele_csaloktol_fog_erkezni","title":"Nem kell már sok idő, és a telefonhívások fele csalóktól fog érkezni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:27"},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is.","id":"20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","title":"Viharos széllel kezdődik a jövő hét","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:41"},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","shortLead":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","id":"20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","title":"Hatból egy lakásvásárló ússza meg hitelfelvétel nélkül","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:40"},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Naponta tíz családot lakoltatnak ki; befizette az Apple a gigantikus adótartozását, a McDonald's viszont megúszta a bírságot; elindult a 7. cikkely szerinti eljárás.","id":"20180923_Es_akkor_apple_sargentini_mcdonalds_kilakoltatas_putyin_orban","title":"És akkor Vlagyimir Putyin egy félidőre elrabolta Orbán Viktort","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:00"},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","shortLead":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","id":"20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","title":"Ezt próbálnák meg nálunk: sztrájkol egy ország összes profi focistája","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:47"},{"available":true,"c_guid":"2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali szervezetként állítanak be minket, mondta el Potápi Árpád a Fidesz és a CÖF közös dombóvári családi napján.","id":"20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","title":"Államtitkár: A család egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul, normális, hogy ezt meg akarjuk védeni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:01"}] Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20...","id":"20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bfd131-3757-4f18-891a-9795e803bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:41","title":"Viharos széllel kezdődik a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","shortLead":"Óvatosabbak lettek az emberek, amikor hitelből vesznek lakást, de máshogy nem tudják megoldani a vásárlást.","id":"20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d79d61-a56f-4524-aaea-190f18afd862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Hatbol_egy_lakasvasarlo_ussza_meg_hitelfelvetel_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 22. 14:40","title":"Hatból egy lakásvásárló ússza meg hitelfelvétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Naponta tíz családot lakoltatnak ki; befizette az Apple a gigantikus adótartozását, a McDonald's viszont megúszta a bírságot; elindult a 7. cikkely szerinti eljárás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Naponta tíz családot lakoltatnak ki; befizette az Apple a gigantikus adótartozását, a McDonald's viszont megúszta...","id":"20180923_Es_akkor_apple_sargentini_mcdonalds_kilakoltatas_putyin_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928e01e5-975a-47f7-a3db-82b36917b8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f708d0d2-f556-4b7b-86e3-103fed19c894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Es_akkor_apple_sargentini_mcdonalds_kilakoltatas_putyin_orban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:00","title":"És akkor Vlagyimir Putyin egy félidőre elrabolta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","shortLead":"Igazságos szerződésekért és időben átutalt fizetésekért sztrájkolnak a focisták, köztük az elnök fia is Guatemalában.","id":"20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a365065-411e-4e45-b6a2-c36ac11006c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_Ezt_probalnak_meg_nalunk_sztrajkol_egy_orszag_osszes_profi_focistaja","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:47","title":"Ezt próbálnák meg nálunk: sztrájkol egy ország összes profi focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali szervezetként állítanak be minket, mondta el Potápi Árpád a Fidesz és a CÖF közös dombóvári családi napján.\r

","shortLead":"És akkor sem engedünk zsidó-keresztény kultúránkból, ha Nyugat-Európában ezért ultranacionalista, radikális jobboldali...","id":"20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f583824-251d-4d1e-a88e-a34a8ba61c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad74e7ba-12de-4906-908c-169e457bd380","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Allamtitkar_A_csalad_egy_ferfi_es_egy_no_kapcsolatan_alapul_normalis_hogy_ezt_meg_akarjuk_vedeni","timestamp":"2018. szeptember. 22. 19:01","title":"Államtitkár: A család egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul, normális, hogy ezt meg akarjuk védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]