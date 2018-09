Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat hallgatott az ügyről – mindaddig, amíg elő nem került egy szenátusi meghallgatáson.","shortLead":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat...","id":"20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bb091-d389-4192-9c56-76a170309744","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:03","title":"Végre megszólalt a Google a kínaiaknak szánt, cenzúrázó keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nekiment az Állami Számvevőszék a hallgatói önkormányzatoknak. Tizenkilenc állami egyetem hallgatói önkormányzatánál talált átláthatatlan közpénzelköltést, szabálytalan működést az ÁSZ. Ráadásul, a vizsgálat szerint olykor a választások sem zajlottak törvényesen a diákok demokratikus képviseleteinél. Heten az állami szerv figyelmeztetésére sem reagáltak, ezért az felfüggesztheti a pénz utalását.","shortLead":"Nekiment az Állami Számvevőszék a hallgatói önkormányzatoknak. Tizenkilenc állami egyetem hallgatói önkormányzatánál...","id":"20180928_Nem_egyedul_Torok_Mark_volt_szegedi_diakvezer_kuszalta_ossze_a_szalakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51a89702-d0fb-4d5d-ad11-d83a67cbcc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f48c18-9925-49e5-8642-1365c5a25e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Nem_egyedul_Torok_Mark_volt_szegedi_diakvezer_kuszalta_ossze_a_szalakat","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:11","title":"Nem egyedül Török Márk volt szegedi diákvezér kuszálta össze a szálakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8524131b-68e6-46a4-ba83-beca1d7262d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető.","shortLead":"Ez az uniós támogatásoknak is köszönhető.","id":"20180928_Kevesebb_boraszatnak_van_tobb_bevetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8524131b-68e6-46a4-ba83-beca1d7262d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6016d7e9-5771-4c1f-9be1-68cb74ba5088","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Kevesebb_boraszatnak_van_tobb_bevetele","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:45","title":"Kevesebb borászatnak van több bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c605a3ae-f09c-4e15-ac6a-cd8272aaf40f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magas ólom- és kobaltkioldódást mért a német hatóság a gyerekeknek szánt kerámia reggelizőkészletből.","shortLead":"Magas ólom- és kobaltkioldódást mért a német hatóság a gyerekeknek szánt kerámia reggelizőkészletből.","id":"20180927_gyerek_etkeszlet_verdak_olom_kobalt_nebih","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c605a3ae-f09c-4e15-ac6a-cd8272aaf40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a13ace-d183-4bee-ad38-d77504b4b04a","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_gyerek_etkeszlet_verdak_olom_kobalt_nebih","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:53","title":"Veszélyes ez a Müllerben kapható étkészlet, ne használja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d323c3c-9a8b-4fbb-8785-ca4895b3d160","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltüntetik belőlük a mesterséges összetevőket. ","shortLead":"Eltüntetik belőlük a mesterséges összetevőket. ","id":"20180927_Egeszsegesebbek_lesznek_a_tengerentuli_mekis_hamburgerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d323c3c-9a8b-4fbb-8785-ca4895b3d160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8788f-32a0-45a3-875d-0f9549019078","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Egeszsegesebbek_lesznek_a_tengerentuli_mekis_hamburgerek","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:19","title":"Egészségesebbek lesznek a tengerentúli mekis hamburgerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8e455e-00e6-48b2-8dac-c4b39abadbc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 és 64 éves páros hasissal és marihuánával kereskedett a rendőrség szerint. ","shortLead":"A 24 és 64 éves páros hasissal és marihuánával kereskedett a rendőrség szerint. ","id":"20180928_Bajai_drogkereskedokre_csapott_le_a_TEK_videokon_az_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8e455e-00e6-48b2-8dac-c4b39abadbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58861b9c-a071-4586-8de1-167ddda1aef7","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Bajai_drogkereskedokre_csapott_le_a_TEK_videokon_az_akcio","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:37","title":"Bajai drogkereskedőkre csapott le a TEK, videókon az akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal közölte az adatokat.","id":"20180928_A_nyugdijasok_tobbet_beszelnek_telefonon_mint_a_fiatalok__itt_a_bizonyitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b8d630-6d7e-4531-98c8-3aa5c272ec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d35048-32a0-4d24-a489-5452027f0343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_A_nyugdijasok_tobbet_beszelnek_telefonon_mint_a_fiatalok__itt_a_bizonyitek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"A nyugdíjasok többet beszélnek telefonon, mint a fiatalok – itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az apró is forint, nem?","shortLead":"Az apró is forint, nem?","id":"20180927_tizforintossal_mindig_fizetni_parkolasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6709be-fb17-48e4-b1fa-a2392138b209","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_tizforintossal_mindig_fizetni_parkolasert","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:26","title":"Nem feltétlen lehet egy zacskónyi tízforintossal mindig fizetni, például egy parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]