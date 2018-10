Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Debrecenben évi 700 tonna, szelektív kukák mellé rakott illegális szemetet szállít el a helyi hulladékkezelő.","shortLead":"Csak Debrecenben évi 700 tonna, szelektív kukák mellé rakott illegális szemetet szállít el a helyi hulladékkezelő.","id":"20180930_Tul_sok_a_szemet_korulottuk__inkabb_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d05e107-999d-4fe7-a92e-800ad671647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4dbe463-d885-4039-8ed7-6512b2aa1fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Tul_sok_a_szemet_korulottuk__inkabb_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","timestamp":"2018. szeptember. 30. 21:56","title":"Túl sok a szemét körülöttük - inkább megszüntetik a szelektív hulladékgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec821d4c-372c-48c6-8065-cbb08416301c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első diafilmjében a középső gyerekekre gondolt, online letölthető verseskötetében pedig az IT-szakmákhoz igyekszik kedvet csinálni.","shortLead":"Első diafilmjében a középső gyerekekre gondolt, online letölthető verseskötetében pedig az IT-szakmákhoz igyekszik...","id":"20181001_Diafilmre_kerult_Varro_Dani_meseverse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec821d4c-372c-48c6-8065-cbb08416301c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ebc753-4ac6-4554-a24b-642efc916092","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_Diafilmre_kerult_Varro_Dani_meseverse","timestamp":"2018. október. 01. 16:23","title":"Diafilmre került Varró Dani meseverse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","shortLead":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","id":"20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd606c49-d3b8-44af-8bb6-08c67e4e22c1","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:31","title":"Franciaországban lépett fel a Mindenki gyerekkórusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten a bajorországi Augsburgban, de azért kritizált is.","shortLead":"Egyfelől helyes, hogy Magyarország védi a schengeni külső határát, mondta Angela Merkel német kancellár a múlt héten...","id":"20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3b886c-096d-4680-90ed-fec2746815cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb25b91-6c13-4300-9c48-d5afdb9bd660","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Merkel_Orbanrol_Furcsanak_tartom_ahogy_minket_szapul","timestamp":"2018. október. 01. 09:15","title":"Merkel Orbánról: Furcsának tartom, ahogy minket szapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","shortLead":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","id":"20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30108e7c-cdd6-401c-85e7-36208ea5c926","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","timestamp":"2018. október. 01. 19:06","title":"Kim Dzsong Un és Donald Trump is esélyes az idei Nobel-békedíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg a legfertőzöttebb.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg a legfertőzöttebb.","id":"20181002_Egyre_jobban_terjednek_a_nemi_betegsegek_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce534c-280e-4580-b332-b324b0edfa91","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Egyre_jobban_terjednek_a_nemi_betegsegek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 02. 09:06","title":"Egyre jobban terjednek a nemi betegségek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","shortLead":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","id":"20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffff39e-9b13-4efd-b9f6-f4ef45ce058e","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","timestamp":"2018. október. 02. 05:22","title":"Anyamedve és két bocsa ölt meg egy fiatal férfit Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton még \"csak\" telefonon, ma már élőben is azzal házalnak a Fidesz aktivistái, hogy a baloldal jelöltje megszüntetné az orvosi ellátást a kerületben.","shortLead":"Szombaton még \"csak\" telefonon, ma már élőben is azzal házalnak a Fidesz aktivistái, hogy a baloldal jelöltje...","id":"20180930_Fake_newszal_kampanyol_a_Fidesz_Rakospalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890f79af-01d5-4cc3-b043-5ef397734f21","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Fake_newszal_kampanyol_a_Fidesz_Rakospalotan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:39","title":"Fake news-zal kampányol a Fidesz Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]