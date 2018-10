Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László az Átlátszó oknyomozó cikkéről. ","shortLead":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László...","id":"20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9f23cf1-bf70-4940-aefa-8250b296a9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd5eaf2-5373-47f2-84cf-b5e4fe7f931e","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","timestamp":"2018. október. 02. 13:02","title":"Mészáros Lőrinc tévéje szerint az Orbán luxusrepkedését megíró újságírók mind hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó alacsony visszatérítése miatt. A személyautók mehetnek, a kamionok vesztegelhetnek.","shortLead":"Szerb kamionsofőrök tiltakoznak Kelebiánál a határ részleges lezárásával a magas üzemanyagárak és a jövedéki adó...","id":"20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b396502c-7cc0-4514-8eed-e7bd00c1754e","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Lezarjak_a_magyar_szerb_hatart","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Lezárják a magyar-szerb határt Kelebiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diszkrimináció pedig valójában a férfiakat sújtja a tudományban – mondja Alessandro Strumia professzor. Felfüggesztették az állásából. ","shortLead":"A diszkrimináció pedig valójában a férfiakat sújtja a tudományban – mondja Alessandro Strumia professzor...","id":"20181002_A_nok_nem_lehetnek_olyan_jok_a_fizikaban_mint_a_ferfiak__allitja_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7356ee-037f-4cac-bf02-646959f9e53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fe70af-b9bb-4ab7-abc2-49f31d4cfdd1","keywords":null,"link":"/elet/20181002_A_nok_nem_lehetnek_olyan_jok_a_fizikaban_mint_a_ferfiak__allitja_egy_ferfi","timestamp":"2018. október. 02. 11:12","title":"A nők nem lehetnek olyan jók a fizikában, mint a férfiak – állítja egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363ff6e0-3fca-43af-8e5f-0c52bd15e4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujvári Imre nagymamája gondnokság alatt áll, így a tiszafüredi polgármester szülei is az asszonnyal együtt költöztek be a félmillió forintból felújított, önkormányzati lakásba. ","shortLead":"Ujvári Imre nagymamája gondnokság alatt áll, így a tiszafüredi polgármester szülei is az asszonnyal együtt költöztek be...","id":"20181003_Sajat_csaladjat_koltoztette_be_a_fideszes_polgarmester_a_varos_penzebol_felujitott_lakasba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=363ff6e0-3fca-43af-8e5f-0c52bd15e4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8181e87-e34d-437d-845d-54e2f3061142","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Sajat_csaladjat_koltoztette_be_a_fideszes_polgarmester_a_varos_penzebol_felujitott_lakasba","timestamp":"2018. október. 03. 13:19","title":"Saját családját költöztette be a fideszes polgármester a város pénzéből felújított lakásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","shortLead":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","id":"20181003_furgon_motor_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d4a7ab-9454-48c2-8bf7-03bfdbc999fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_furgon_motor_video","timestamp":"2018. október. 03. 04:01","title":"Kikanyarodott a furgon, centikre volt a magyar motorostól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben mérföldkőhöz érkezett az emberiség: a történelem során most először csökkent 50 százalék alá az szegények aránya. Az emberiség fele ma már középosztálybeli – vagy gazdagabb.","shortLead":"Szeptemberben mérföldkőhöz érkezett az emberiség: a történelem során most először csökkent 50 százalék alá az szegények...","id":"20181003_Hihetetlen_mutatok_masodpercenkent_egy_ember_emelkedik_ki_a_szegenysegbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8448e1f8-c6cd-4bf2-8555-3d7eb9f176ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Hihetetlen_mutatok_masodpercenkent_egy_ember_emelkedik_ki_a_szegenysegbol","timestamp":"2018. október. 03. 13:16","title":"Hihetetlen mutatók: másodpercenként egy ember emelkedik ki a szegénységből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","shortLead":"Ide fészkelhette be magát Kertész Balázs. ","id":"20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b314706d-cfe8-4ac2-ac34-f783b395c295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb2da8d-c1d7-4ec5-95a5-6a54f6399d73","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Dronvideon_lesheti_meg_Rogan_Antal_bizalmasanak_egymilliardot_kostalo_villajat","timestamp":"2018. október. 02. 15:48","title":"Drónvideón lesheti meg a Rogán jobbkezéhez kötődő egymilliárdos villát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d20b1c-070a-4950-a686-7e2e00ebc29c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak nem pont úgy, mint a magyar.","shortLead":"Csak nem pont úgy, mint a magyar.","id":"20181002_A_skot_kormany_is_a_rasszistaknak_kampanyol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60d20b1c-070a-4950-a686-7e2e00ebc29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e051c991-eddd-478e-b1c5-3ebe44f9e6dd","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_A_skot_kormany_is_a_rasszistaknak_kampanyol","timestamp":"2018. október. 02. 10:04","title":"A skót kormány is a rasszistáknak kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]