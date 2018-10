Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi kormányrendelet engedélyezte. Az építőknek csak az utcai homlokzatot kell megőrizniük.","shortLead":"A kormányfő vejének cége hotelt épít a város közepén álló MAHART-székházból, amelynek szétverését egy minapi...","id":"20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9345eb7-6d4f-47b2-a7f2-a7161b63e25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f8af42-ff32-427a-98bf-51af916518e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_tiborcz_istvan_mahart_szekhaz_hotel_ner_muemlekvedelem","timestamp":"2018. október. 03. 13:50","title":"Tiborczék megkapták a felhatalmazást egy belvárosi műemlék kibelezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyugtatókat és altatókat adott a kollégáinak csaknem egy éven keresztül. ","shortLead":"Nyugtatókat és altatókat adott a kollégáinak csaknem egy éven keresztül. ","id":"20181002_mergezte_a_kollegait_felfuggesztettet_kapott_az_apolono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff8ef86-07db-4554-9396-5868017954e8","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_mergezte_a_kollegait_felfuggesztettet_kapott_az_apolono","timestamp":"2018. október. 02. 19:36","title":"Mérgezte a kollégáit, felfüggesztettet kapott az ápolónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakma is a sajtóból értesült róla.","shortLead":"A szakma is a sajtóból értesült róla.","id":"20181004_Az_Orban_Rahelhez_kotodo_divatugynokseg_kepviselte_Magyarorszagot_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec6fc081-010e-43cb-9565-b403a5220195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1df31fc-d4e8-41a8-84b3-78b26af6e422","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Az_Orban_Rahelhez_kotodo_divatugynokseg_kepviselte_Magyarorszagot_Londonban","timestamp":"2018. október. 04. 15:35","title":"Az Orbán Ráhelhez kötődő divatügynökség képviselte Magyarországot Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","shortLead":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","id":"20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5798ed23-eeaf-4cf4-b76e-b31aabb9ead0","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","timestamp":"2018. október. 04. 11:08","title":"Bayer Zsolt: Spiró egy zseni, Alföldi pedig hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek el.","shortLead":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek...","id":"20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497d06f9-40c3-44bb-bbfc-a54f422a858a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","timestamp":"2018. október. 03. 15:56","title":"Elájult egy fideszes képviselő a parlamenti ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A téli menetrend október végén lép életbe.","shortLead":"A téli menetrend október végén lép életbe.","id":"20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33866eb4-4256-48cc-8d8a-f951af85c740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0e3e14-2bbd-44ca-832e-d75aa3a887c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Az_uj_gruz_legitarsasag_a_MyWay_gepeivel_is_lehet_repulni_Budapestrol","timestamp":"2018. október. 03. 16:16","title":"Az új grúz légitársaság, a MyWay gépeivel is lehet repülni Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó-bajnokságban dolgozó húsz vezetőedző közül José Mourinhónak, a Manchester United trénerének az elbocsátását tarja a legvalószínűbbnek az egyik legismertebb angol fogadóiroda.","shortLead":"Az angol labdarúgó-bajnokságban dolgozó húsz vezetőedző közül José Mourinhónak, a Manchester United trénerének...","id":"20181003_jose_mourinho_manchester_united_menesztes_fogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a7792-5283-4e06-b5fb-5bdfcc40491e","keywords":null,"link":"/sport/20181003_jose_mourinho_manchester_united_menesztes_fogadas","timestamp":"2018. október. 03. 15:04","title":"Mourinho menesztésére fogadna? Nem keresne vele sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","shortLead":"Több tízmillióra tehető a mínusz.","id":"20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd52e0-7f58-4c49-be8c-27d2222a3892","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_Veszteseget_hozott_a_Tesconak_a_vasarnapi_boltzar_Lengyelorszagban","timestamp":"2018. október. 03. 11:24","title":"Veszteséget hozott a Tescónak a vasárnapi boltzár Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]