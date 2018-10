Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5ae10b-4898-49ef-b130-21c31b28b575","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Szépen csendben hazánkba érkezett egy komolyabb 911-es különítmény, melynek csúcsragadozója a 700 lóerős GT2 RS.","shortLead":"Szépen csendben hazánkba érkezett egy komolyabb 911-es különítmény, melynek csúcsragadozója a 700 lóerős GT2 RS.","id":"20181005_titokban_magyarorszagra_jottek_a_legkemenyebb_porsche_911esek_gt2rs_gt3rs_hungaroring","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5ae10b-4898-49ef-b130-21c31b28b575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8eef6f-7df4-4abb-b88e-1f3cc0bef285","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_titokban_magyarorszagra_jottek_a_legkemenyebb_porsche_911esek_gt2rs_gt3rs_hungaroring","timestamp":"2018. október. 05. 08:21","title":"Titokban Magyarországra jöttek a legkeményebb gyári Porsche 911-esek – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.","shortLead":"96 esztendős korában elhunyt Leon Lederman Nobel-díjas amerikai fizikus.","id":"20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c92306e-b52a-4df0-aa91-ab906c96bcfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b906d-01a6-4667-8650-20d4f167c70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_meghalt_leon_lederman_fizikus_aki_eloszor_irt_az_isteni_reszecskerol","timestamp":"2018. október. 04. 05:13","title":"Meghalt a tudós, aki először írt az \"isteni részecskéről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ablakoknak és mozgó autóknak repülnek neki.","shortLead":"Ablakoknak és mozgó autóknak repülnek neki.","id":"20181005_Reszeg_madarak_Minnesota_bogyos_gyumolcsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df8bf4a-8f38-4b61-9a6f-e8c489169ea7","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Reszeg_madarak_Minnesota_bogyos_gyumolcsok","timestamp":"2018. október. 05. 14:04","title":"Részeg madarak terrorizálják egy minnesotai kisváros lakóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34935d0-2279-49ad-8a31-a1225aa11847","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De a telepesek ezt megnehezítik, mondta a német kancellár az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval folytatott megbeszélésük után.","shortLead":"De a telepesek ezt megnehezítik, mondta a német kancellár az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval...","id":"20181004_Merkel_Izrael_mellett_egy_palesztin_allamot_is_letre_kellene_hozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34935d0-2279-49ad-8a31-a1225aa11847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05a3f8c-916c-49e9-9300-9fb6d4754bd6","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Merkel_Izrael_mellett_egy_palesztin_allamot_is_letre_kellene_hozni","timestamp":"2018. október. 04. 17:24","title":"Merkel: Izrael mellett egy palesztin államot is létre kellene hozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt két évben háromszor annyi külföldi, főleg ukrán, szerb, macedón, valamint indiai és Costa Rica-i érkezett dolgozni Magyarországra. A most nyugdíjba vonuló Ratkó-gyerekeket már csak azért is nehéz lesz pótolni, mert a jóval kisebb, épp most a munkaerőpiacra lépő generációt a külföld is csábítja.","shortLead":"Az elmúlt két évben háromszor annyi külföldi, főleg ukrán, szerb, macedón, valamint indiai és Costa Rica-i érkezett...","id":"20181004_Bevalt_a_Penzugyminiszterium_felmilliardos_kampanya_Ukrajnaban_ozonlenek_a_munkavallalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71de4db-3ebc-435d-8ab9-81aa21f7306a","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Bevalt_a_Penzugyminiszterium_felmilliardos_kampanya_Ukrajnaban_ozonlenek_a_munkavallalok","timestamp":"2018. október. 04. 14:10","title":"Bevált a Pénzügyminisztérium félmilliárdos kampánya Ukrajnában, özönlenek a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","shortLead":"A helyiek ma is jól emlékeznek a nyolc évvel ezelőtti tragédiára. ","id":"20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932b4497-04df-4dc5-b146-43d7abdc53d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d5d4f2-5cbb-41e7-a3b1-a419443333e5","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_A_pillanat_amit_sosem_felejtenek_el_a_kolontariak__8_eve_tortent_a_vorosiszapkatasztrofa","timestamp":"2018. október. 04. 22:06","title":"A pillanat, amit sosem felejtenek el a kolontáriak - 8 éve történt a vörösiszap-katasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b98baa-3621-45b0-8925-225f5a85f3c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újra bíróságra megy a legendás rockzenekar, hogy tisztázza magát a plágiumvád alól.","shortLead":"Újra bíróságra megy a legendás rockzenekar, hogy tisztázza magát a plágiumvád alól.","id":"20181004_Plagizalte_a_Led_Zepppelin__A_birosag_nem_tud_donteni_dontson_on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b98baa-3621-45b0-8925-225f5a85f3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9238ef0-4b34-4f9d-a45f-ee519898e439","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Plagizalte_a_Led_Zepppelin__A_birosag_nem_tud_donteni_dontson_on","timestamp":"2018. október. 04. 07:33","title":"Plagizált-e a Led Zeppelin? – A bíróság nem tud dönteni, döntsön ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását is alááshatja.","shortLead":"Az ENSZ BT szerint a vírus gyorsan terjed Kongóban, az országhatárokra sincs tekintettel, ezért a térség stabilitását...","id":"20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9352ad0d-c501-465d-85c1-4de23df5aff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb598e95-7978-44cd-8174-b4626fe0adab","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Terjed_az_ebola_abba_kell_hagyni_a_haborut","timestamp":"2018. október. 04. 08:02","title":"Terjed az ebola, abba kell hagyni a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]