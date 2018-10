Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. ","shortLead":"Több beadvány is érkezett a hatósághoz. ","id":"20181004_Mediatanacs_Szenzacios_Negyes_RTL_Klub_korhatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568bb220-4b03-4722-a5e5-b0c94973533d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2387465e-1d8e-4a4d-b57e-127bdf661bf2","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Mediatanacs_Szenzacios_Negyes_RTL_Klub_korhatar","timestamp":"2018. október. 04. 13:25","title":"Eljárást indít a Médiatanács a Szenzációs négyes miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kis felfordulás lesz a pár nap múlva érkező török elnök miatt Budapesten.","shortLead":"Nem kis felfordulás lesz a pár nap múlva érkező török elnök miatt Budapesten.","id":"20181005_Tobb_utcat_is_lezar_a_TEK_az_erkezo_torok_elnok_Erdogan_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a3ed78-6006-4af7-8e44-bf960de126a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Tobb_utcat_is_lezar_a_TEK_az_erkezo_torok_elnok_Erdogan_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 11:54","title":"Több utcát is lezár a TEK az érkező török elnök, Erdogan miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem rektora, Michael Ignatieff körlevelet küldött az egyetem oktatóinak és hallgatóinak arról, hogy bár az intézmény szeretne Budapesten maradni, de ha nem sikerül megállapodni a kormánnyal, kénytelenek lesznek Ausztriába költözni.","shortLead":"Az egyetem rektora, Michael Ignatieff körlevelet küldött az egyetem oktatóinak és hallgatóinak arról, hogy bár...","id":"20181005_A_CEU_mar_az_engedelyeket_szerzi_be_a_becsi_koltozeshez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8373885-5eae-4fad-a9bd-ba66b1330188","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_A_CEU_mar_az_engedelyeket_szerzi_be_a_becsi_koltozeshez","timestamp":"2018. október. 05. 17:44","title":"A CEU már az engedélyeket szerzi be a bécsi költözéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több magyar klasszikust szeretnének színpadon látni, de azt már nem árulták el a színházigazgatónak, hogy pontosan mire gondoltak.","shortLead":"Több magyar klasszikust szeretnének színpadon látni, de azt már nem árulták el a színházigazgatónak, hogy pontosan mire...","id":"20181005_Feladta_a_lecket_Jordan_tamasnak_a_szombathelyi_onkormanyzat_kulturbizottsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859fd52d-7ee8-4656-8277-07131c69a7ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Feladta_a_lecket_Jordan_tamasnak_a_szombathelyi_onkormanyzat_kulturbizottsaga","timestamp":"2018. október. 05. 16:12","title":"Feladta a leckét Jordán Tamásnak a szombathelyi önkormányzat kultúrbizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is válaszolnia kell a polgármesternek a testületi ülésen feltett kérdésre, akkor is, ha azt egy ellenzéki képviselő intézi hozzá.","shortLead":"Az orosházi szocialista képviselőnek adott igazat a Békés megyei kormánymegbízott, a hivatal állásfoglalása szerint is...","id":"20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89ed476-d334-46f8-90e8-40d36bf35ca8","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_A_kormanymegbizott_az_ellenzeki_kepviselonek_adott_igazat","timestamp":"2018. október. 05. 06:19","title":"Ilyen is van: a kormánymegbízott az ellenzéki képviselőnek adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg a HMD Global a PureView védjegy tulajdonosa, és a legújabb hírek szerint komoly tervei vannak vele.","shortLead":"Jelenleg a HMD Global a PureView védjegy tulajdonosa, és a legújabb hírek szerint komoly tervei vannak vele.","id":"20181005_nokia9_pureview_uj_nokia_csucstelefon_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ffe199-701d-4a91-baad-e9baef9e8301","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_nokia9_pureview_uj_nokia_csucstelefon_neve","timestamp":"2018. október. 05. 17:03","title":"Feltámad a Nokia nagy neve, a PureView?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49db09a3-e1e5-447c-93cf-79350a5f7ae8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sokat törődött azzal a brit sofőr, hogy saját és mások életét is veszélybe sodorja.","shortLead":"Nem sokat törődött azzal a brit sofőr, hogy saját és mások életét is veszélybe sodorja.","id":"20181005_autopalya_autos_video_mercedes_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49db09a3-e1e5-447c-93cf-79350a5f7ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3f94dd-a2f6-4029-97db-9c9e756bd7a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181005_autopalya_autos_video_mercedes_sofor","timestamp":"2018. október. 05. 04:01","title":"Megállt az autópályán a Mercedes sofőrje, hogy a csomagtartóból kivegyenek egy szatyrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Robin Hood így akart segíteni azokon, akik amúgy nem kaphattak volna hitelt. A börtönt megúszta, de állásából kirúgták.","shortLead":"Az olasz Robin Hood így akart segíteni azokon, akik amúgy nem kaphattak volna hitelt. A börtönt megúszta, de állásából...","id":"20181005_1_millio_eurot_emelt_at_a_gazdagoktol_a_szegenyek_szamlajara_az_olasz_bankar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0780869-ca30-4cff-a274-38ab3900b340","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_1_millio_eurot_emelt_at_a_gazdagoktol_a_szegenyek_szamlajara_az_olasz_bankar","timestamp":"2018. október. 05. 16:44","title":"1 millió eurót emelt át a gazdagoktól a szegények számlájára az olasz bankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]