[{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","shortLead":"\"Mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod\" – írja Juhász.\r

\r

","id":"20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91a477d-9b73-4053-a1ab-ec0d2f8d8963","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Megsem_szerveznek_tuntetest_Juhasz_Peterek_oktober_23ra","timestamp":"2018. október. 06. 12:59","title":"Mégsem szerveznek tüntetést Juhász Péterék október 23-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oleh Szencov ügyvédje azt állítja, hogy védencét az intenzív osztályra akarták vinni, ahol egy csövön keresztül táplálták volna.","shortLead":"Oleh Szencov ügyvédje azt állítja, hogy védencét az intenzív osztályra akarták vinni, ahol egy csövön keresztül...","id":"20181005_Kenyszertaplalassal_fenyegettek_ezert_nem_ehsegsztrajkol_tovabb_a_bortonben_az_ukran_rendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ea306d-d839-4bfc-8e47-07a454c079e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909aa95c-911d-4d28-ac8e-dd488e2f474f","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Kenyszertaplalassal_fenyegettek_ezert_nem_ehsegsztrajkol_tovabb_a_bortonben_az_ukran_rendezo","timestamp":"2018. október. 05. 21:47","title":"Kényszertáplálással fenyegették, ezért nem éhségsztrájkol tovább a börtönben az ukrán rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5988abe5-33cc-4016-8be2-61b346464923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Politikai elemzésnek indult, élő természetfilm lett belőle.","shortLead":"Politikai elemzésnek indult, élő természetfilm lett belőle.","id":"20181004_Amikor_egy_bogar_jobban_megijeszti_a_BBCt_mint_a_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5988abe5-33cc-4016-8be2-61b346464923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a0cd46-5388-4a51-9820-c2bda1e5687a","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Amikor_egy_bogar_jobban_megijeszti_a_BBCt_mint_a_Brexit","timestamp":"2018. október. 04. 19:29","title":"Amikor egy bogár jobban megijeszti a BBC-t, mint a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK.","shortLead":"Emberéletet követelt az egészégügyi rendszer fejetlensége – állítja a DK.","id":"20181004_szivsebesz_halal_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fda985-9636-46c2-9ed4-4609d4fca246","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szivsebesz_halal_feljelentes","timestamp":"2018. október. 04. 17:56","title":"A DK és az MSZP is feljelentést tesz a kirúgott szívsebész betegének halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs miniszter elég baljós beszédet mondott szombaton Pécsett, a HOÖK országos közgyűlésén.\r

\r

","shortLead":"Az innovációs miniszter elég baljós beszédet mondott szombaton Pécsett, a HOÖK országos közgyűlésén.\r

\r

","id":"20181006_Palkovics_az_egesz_felsooktatasra_kiterjesztene_a_kormany_a_Corvinusmodellt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f934b2f-2671-4fd3-93b7-fd601b6af4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d7a5c0-81c8-4cf8-a211-1e57a73529df","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Palkovics_az_egesz_felsooktatasra_kiterjesztene_a_kormany_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2018. október. 06. 13:43","title":"Palkovics: az egész felsőoktatásra kiterjesztené a kormány a Corvinus-modellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7a0b7c-c3ae-4f2e-b51c-8abff4c19a1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orvosi béremelések lehetetlen helyzetbe hozták a háziorvosi ügyeleteket, ahol egy évtizede nem nőttek a jövedelmek.","shortLead":"Az orvosi béremelések lehetetlen helyzetbe hozták a háziorvosi ügyeleteket, ahol egy évtizede nem nőttek a jövedelmek.","id":"20181004_orvos_ugyelet_edeleny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7a0b7c-c3ae-4f2e-b51c-8abff4c19a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aed011-226e-49dd-a2d6-7a1ffef2cae4","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_orvos_ugyelet_edeleny","timestamp":"2018. október. 04. 16:25","title":"Alig marad orvos, aki vállalná az ügyeletet, annyira kevés pénz jár érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b16e28-6edc-4613-8b3f-c93d4c1f6ded","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181005_Ezek_utan_egesz_mashogy_tekint_majd_a_pizzara_video_a_pizzaakrobatakrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b16e28-6edc-4613-8b3f-c93d4c1f6ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ea253a-04d4-479d-9b08-b0bfee39ae1b","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Ezek_utan_egesz_mashogy_tekint_majd_a_pizzara_video_a_pizzaakrobatakrol","timestamp":"2018. október. 05. 13:51","title":"Ezek után egész máshogy tekint majd a pizzára (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","shortLead":"A közel kétezer évvel ezelőtt elpusztult város még napjainkban is tartogat felfedezni valót a régészek számára. ","id":"20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05ab1bc8-3019-469d-af0d-a47f5a8f5727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14efc362-158b-43e4-aa8c-6c9297834b3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_pompeji_lelet_regesz_romvaros_hazi_oltar_lalarium_elvarazsolt_kert_szentely_romvaros","timestamp":"2018. október. 05. 14:31","title":"Ledöbbentek a kutatók: csodálatos leletek kerültek elő Pompejiben – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]