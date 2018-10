Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81","c_author":"","category":"kkv","description":"Többet alapítottak idén, mint tavaly, de annyi a kényszertörlés és a végelszámolás, hogy még mindig negatív a szaldó.","shortLead":"Többet alapítottak idén, mint tavaly, de annyi a kényszertörlés és a végelszámolás, hogy még mindig negatív a szaldó.","id":"20181005_Tomeges_magyar_ceghalal__nincs_megallas_csak_lassulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d2625ad-d4b8-4295-826a-d1c500481c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abb4d14-493a-4619-9abd-e203f89fda4a","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Tomeges_magyar_ceghalal__nincs_megallas_csak_lassulas","timestamp":"2018. október. 05. 11:11","title":"Tömeges magyar céghalál – nincs megállás, csak lassulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt alelnöke a közmédiának azt mondta, vezetné a pártot, megerősítve, hogy rendkívüli tisztújító kongresszus összehívását kezdeményezte, mert ellenzi, hogy pártja vezetése „fúziót” hozzon létre a Jobbik és az LMP között.","shortLead":"Az ellenzéki párt alelnöke a közmédiának azt mondta, vezetné a pártot, megerősítve, hogy rendkívüli tisztújító...","id":"20181005_Volner_bejelentkezett_a_Jobbik_elnokenek_miutan_nekiment_a_partnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda6963-f5e4-465b-9671-685c75839edb","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Volner_bejelentkezett_a_Jobbik_elnokenek_miutan_nekiment_a_partnak","timestamp":"2018. október. 05. 15:58","title":"Volner bejelentkezett a Jobbik elnökének, miután nekiment a pártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b8e2c-4a7c-4b4c-8d27-fbcc7c6a5569","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jóból is megárt a sok: Chris Evans nyolc év után úgy érzi, elég volt a Marvel-hős szerepéből.","shortLead":"Jóból is megárt a sok: Chris Evans nyolc év után úgy érzi, elég volt a Marvel-hős szerepéből.","id":"20181005_Amerika_kapitany_nyugdijba_vonul__Deadpool_is_elsiratja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11b8e2c-4a7c-4b4c-8d27-fbcc7c6a5569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6d4a2c-7b3d-4d51-bf09-703c279cd7c1","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Amerika_kapitany_nyugdijba_vonul__Deadpool_is_elsiratja","timestamp":"2018. október. 05. 11:14","title":"Amerika kapitány nyugdíjba vonul – Deadpool is elsiratja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf90b6f-4db7-471b-b2d8-08ae00652d45","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Újraindul a legendás Három kívánság, igaz nem televízióban, hanem a Retro Rádióban, de kéréseket továbbra is Dévényi Tibor fogja teljesíteni. Ennek apropóján kérdeztük a DJ-műsorvezetőt arról, hogyan tudta becserkészni a világsztárokat Maradonától Bush elnökig, hogyan tudta lezáratni egy kissrác kedvéért a fél Budapestet, és mit mondott neki Kádár, miután parodizálta a pártfőtitkárt.","shortLead":"Újraindul a legendás Három kívánság, igaz nem televízióban, hanem a Retro Rádióban, de kéréseket továbbra is Dévényi...","id":"20181004_O_semmi_aludj_tovabb_csak_a_Feher_Haz__interju_Devenyi_Tiborral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaf90b6f-4db7-471b-b2d8-08ae00652d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aca4d0-a732-446d-a423-a633c682a30d","keywords":null,"link":"/elet/20181004_O_semmi_aludj_tovabb_csak_a_Feher_Haz__interju_Devenyi_Tiborral","timestamp":"2018. október. 04. 20:00","title":"„Ó, semmi, aludj tovább, csak a Fehér Ház” – interjú Dévényi Tiborral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idei Nobel-békedíjas Nadia Muradot is elrabolták és szexrabszolgaként tartották fogva. Szabadulása óta azért kampányol, hogy az Iszlám Állam vezetőit nemzetközi bíróság előtt vonják felelősségre.","shortLead":"Az idei Nobel-békedíjas Nadia Muradot is elrabolták és szexrabszolgaként tartották fogva. Szabadulása óta azért...","id":"20181006_Meg_nincs_vege_tobb_mint_ezer_no_van_az_Iszlam_Allam_fogsagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d65e858a-19b2-4f6d-8978-b6d5fc195eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f10c81-b3c0-44fc-9881-0c7eedf37120","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Meg_nincs_vege_tobb_mint_ezer_no_van_az_Iszlam_Allam_fogsagaban","timestamp":"2018. október. 06. 08:25","title":"Még nincs vége: több mint ezer nő van az Iszlám Állam fogságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","shortLead":"Még mindig a klasszikus módszerekkel, Tiszán úsztatva vagy autóba rejtve próbálnak csempészni.","id":"20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81bc80e7-30d0-416c-b24c-d70b8c5115d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9116420e-baae-46f0-83ea-41efee78fb6d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Csaknem_30_millio_szal_cigarettat_foglalt_le_a_NAV","timestamp":"2018. október. 05. 11:26","title":"Csaknem 30 millió szál cigarettát foglalt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee04681-44b7-416d-be68-65f6d4d7da28","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse programja négy éve foglalkozik Miskolc környéki falvakban élő hátrányos helyzetű, zömmel roma gyerekek felzárkóztatásával. Több mint száz önkéntesük személyesen és Skype-on keresztül is tanul velük, illetve már egészen pici kortól kezdve részt vesz a gyerekek korai fejlesztésében. A programot megalkotó és vezető szociális munkással, Benkő Fruzsinával beszélgettünk. ","shortLead":"A Szociális Innováció Alapítvány InDaHouse programja négy éve foglalkozik Miskolc környéki falvakban élő hátrányos...","id":"invitech_20181001_Probaljuk_megelozni_hogy_az_iskola_ennyire_tragikus_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ee04681-44b7-416d-be68-65f6d4d7da28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970ca707-7072-4383-84a3-0bb6ce2e5d2e","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20181001_Probaljuk_megelozni_hogy_az_iskola_ennyire_tragikus_legyen","timestamp":"2018. október. 05. 11:30","title":"Elérni, hogy az iskola ne kudarc legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán még csütörtök éjjel. Az RTL Klub egyik nézője videóra vette a kocsit, ami kilométereken át a belső sávban haladt, jelzett is a sofőrnek, de hiába.","shortLead":"A forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán még csütörtök éjjel. Az RTL Klub egyik nézője videóra...","id":"20181006_Video_a_forgalommal_szembe_halado_autorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a516f64-67e1-4bb8-bb16-c25c0a441862","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Video_a_forgalommal_szembe_halado_autorol","timestamp":"2018. október. 06. 17:12","title":"Videó a forgalommal szembe haladó autóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]