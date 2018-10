Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c26ef98-0afc-49a7-96b4-370dacb936c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit férfi meghalt, miután egy halászhajón megmarta egy tengerikígyó Ausztráliában.","shortLead":"Egy brit férfi meghalt, miután egy halászhajón megmarta egy tengerikígyó Ausztráliában.","id":"20181005_Eselye_sem_volt_annak_a_brit_ferfinak_akit_egy_tengeri_kigyo_mart_halalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c26ef98-0afc-49a7-96b4-370dacb936c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01cb990-5cfb-49d0-8547-f0d111c891b2","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Eselye_sem_volt_annak_a_brit_ferfinak_akit_egy_tengeri_kigyo_mart_halalra","timestamp":"2018. október. 05. 11:46","title":"Esélye sem volt annak a brit férfinak, akit egy tengerikígyó mart halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló rövidpályás verseny nyitónapján 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón győzött.","shortLead":"Két arannyal pályafutása 400. és 401. egyéni világkupa érmét is megszerezte az úszó Hosszú Katinka: a Budapesten zajló...","id":"20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de2766c6-56c4-40fc-8156-d84bc478a367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74f7b2-618c-4b1f-8613-364556cef696","keywords":null,"link":"/sport/20181004_hosszu_aranyak_es_vilagcsucs_a_budapesti_vilagkupa_elso_napjan","timestamp":"2018. október. 04. 21:20","title":"Hosszú-aranyak és világcsúcs a budapesti világkupa első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. 