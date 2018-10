Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86896589-9c5f-4b43-a3ca-1defa4cd1d59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"PC-n és iPaden eddig is játszható volt a sorozat hatodik részénél járó Civilization, mobilos verzió viszont úgy tűnt, soha nem lesz belőle. Aztán a fejlesztők mégiscsak elkészítették a népszerű stratégiai játék iphone-os változatát is. ","shortLead":"PC-n és iPaden eddig is játszható volt a sorozat hatodik részénél járó Civilization, mobilos verzió viszont úgy tűnt...","id":"20181005_sid_meier_civilization_vi_6_ipad_iphone_pc_strategiai_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86896589-9c5f-4b43-a3ca-1defa4cd1d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165700b5-4555-4618-ac72-793e84edde6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_sid_meier_civilization_vi_6_ipad_iphone_pc_strategiai_videojatek","timestamp":"2018. október. 05. 23:20","title":"Már iPhone-ra is letölthető a népszerű világépítő játék, a Civilization 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Végleg távozik a politikából Christian Kern szociáldemokrata volt osztrák kancellár. Két hete még ő akart lenni...","id":"20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d903a74-29d0-4697-bb7a-ef78334976c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9b8338-a8b7-46cd-bcbd-908772bd87ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Hirtelen_elunta_a_politikat_a_volt_osztrak_kancellar","timestamp":"2018. október. 06. 14:39","title":"Hirtelen elunta a politikát a volt osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát akkor még sűrű homály fedte, mostantól viszont már előrendelhető a készülék.","shortLead":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát...","id":"20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121c0694-7f90-4049-9fc4-4a21ec74de66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","timestamp":"2018. október. 06. 13:03","title":"Megjelent a Samsung új TV-je: 35 millió képpont felbontású, 85”-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli kormánybiztost neveztek ki a leomlott genovai Morandi híd lebontására és az új híd megvalósítására. A hídomlás által érintett vasútvonalon is pénteken indult csak újra a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Rendkívüli kormánybiztost neveztek ki a leomlott genovai Morandi híd lebontására és az új híd megvalósítására...","id":"20181005_Masfel_ev_alatt_potolhatjak_a_leomlott_genovai_hidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8c811f-1c76-48dc-971d-f54578ba8d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Masfel_ev_alatt_potolhatjak_a_leomlott_genovai_hidat","timestamp":"2018. október. 05. 14:37","title":"Másfél év alatt pótolhatják a leomlott genovai hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT kutatócsoportja szerint már a hírforrás alapján megállapítható, hogy egy adott hír csak kattintásra vadászik vagy valódi információval szolgál.","shortLead":"Az MIT kutatócsoportja szerint már a hírforrás alapján megállapítható, hogy egy adott hír csak kattintásra vadászik...","id":"20181005_Uj_fake_newsdetektort_fejlesztettek_ki_amerikai_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50bfdd1d-9c4a-4dc8-8625-2b181c40fdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2e738e-4379-40f6-9d51-af7c13cb2656","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_Uj_fake_newsdetektort_fejlesztettek_ki_amerikai_kutatok","timestamp":"2018. október. 05. 15:30","title":"Új fake news detektort fejlesztettek ki amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt Ferenc repülőtéren.","shortLead":"Megérkezett Londonból a Garancsi Istvánhoz kötött luxusrepülő, amin Orbán is szokott utazni. Videósunk ott volt a Liszt...","id":"20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e8068-e176-45fd-a585-57558e96d267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e882fe9-21d6-4e72-ba52-5a12d206c31b","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Meszaros_Lorinccel_a_fedelzeten_landolt_a_17_milliardos_luxusgep__video","timestamp":"2018. október. 05. 15:43","title":"Mészáros Lőrinccel a fedélzetén landolt a 17 milliárdos luxusgép – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2645b-a460-4a3c-9399-a06504724602","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Önálló utat járó politikus vagy a mentorának számító, Kolumbiát 2002 és 2010 között kemény kézzel irányító, a színfalak mögött most is meghatározó szerepet játszó Álvaro Uribe bábja? Nem szűnnek a találgatások azt követően, hogy röviddel a 42. születésnapja után beiktatták a harmadik legnépesebb, ötvenmilliós latin-amerikai ország új elnökét, Iván Duquét. Uribe nélkül a négy éve még a Washington egyik elővárosában, jól fizetett nemzetközi bankárként élő Duque nem lehetett volna a köztársaság 132 éves történetének legfiatalabb államfője.","shortLead":"Önálló utat járó politikus vagy a mentorának számító, Kolumbiát 2002 és 2010 között kemény kézzel irányító, a színfalak...","id":"201833_ivan_duque_kolumbia_legfiatalabb_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2645b-a460-4a3c-9399-a06504724602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa947070-1942-4f28-92b5-1801d6225944","keywords":null,"link":"/vilag/201833_ivan_duque_kolumbia_legfiatalabb_elnoke","timestamp":"2018. október. 06. 11:00","title":"Nobel-békedíjas elődjének művét készül felülvizsgálni Kolumbia legfiatalabb elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily László Fásy Zsülike becsületét.","shortLead":"Az elsőfokú tárgyalás megrovással, a második felmentéssel zárult, a jogerős döntés szerint sem sértette meg Szily...","id":"20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d962a4a-41b3-465b-b0b0-daf54152f2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730b4ce-8fdb-43b4-8746-6426166665ae","keywords":null,"link":"/elet/20181005_Jogerosen_pert_nyert_egy_ujsagiro_Fasy_Zsulike_ellen","timestamp":"2018. október. 05. 16:24","title":"Jogerősen pert nyert egy újságíró Fásy Zsülike ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]