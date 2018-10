Korrupciós ügyekkel foglalkozott új műsorában a brutálisan meggyilkolt bolgár újságírónő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkeztek az első „shot on iPhone Xs” képek, amelyek az újdonság javított kamerájának képességeit hivatottak demonstrálni.","shortLead":"Megérkeztek az első „shot on iPhone Xs” képek, amelyek az újdonság javított kamerájának képességeit hivatottak...","id":"20181006_apple_iphone_xs_max_elso_fenykepek_shot_on_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=915340ea-f551-4e37-bfa1-eb0b2c578916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecea4482-4661-4a92-82ed-726265f74cfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_apple_iphone_xs_max_elso_fenykepek_shot_on_iphone","timestamp":"2018. október. 06. 15:03","title":"Az első képek: így fotóznak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin, amely helyett napokon belül egy közeli mesterséges szigeten nyílik új, ultramodern halpiac. ","shortLead":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin...","id":"20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa04455-4bb6-4865-a76b-3015ad9ea385","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Bezárt a világ legnagyobb halpiaca, a tokiói Cukidzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6f908c-7867-4fb5-9575-c100d197f6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Ahol_jo_bringazni_ott_jo_elni__film_keszult_a_bringas_felvonulasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6f908c-7867-4fb5-9575-c100d197f6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df78f2be-3930-4f18-b2ab-841f269e86fa","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Ahol_jo_bringazni_ott_jo_elni__film_keszult_a_bringas_felvonulasrol","timestamp":"2018. október. 08. 09:18","title":"Ahol jó bringázni, ott jó élni – film készült a bringás felvonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c2fef9-99bf-4725-ab14-b9b8f78a6983","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két család üzleti vitája fajult el. ","shortLead":"Két család üzleti vitája fajult el. ","id":"20181007_Feladtak_magukat_a_jozsefvarosi_lovoldozok__fotok_a_helyszinrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c2fef9-99bf-4725-ab14-b9b8f78a6983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e169a4c-04a5-46ce-bce1-dfe452f4a014","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Feladtak_magukat_a_jozsefvarosi_lovoldozok__fotok_a_helyszinrol","timestamp":"2018. október. 07. 18:25","title":"Feladták magukat a józsefvárosi lövöldözők – fotók a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány ezer forinttal, rosszabb esetben milliókkal is megrövidíthetik áldozataikat azok az internetes szélhámosok, akik elsősorban a magányos, barátra vagy társra vágyó nőket célozzák. Mutatunk egy beállítást, amit még ma érdemes bekapcsolnia a Facebookon, hogy esélye se legyen a csalóknak.","shortLead":"Néhány ezer forinttal, rosszabb esetben milliókkal is megrövidíthetik áldozataikat azok az internetes szélhámosok, akik...","id":"20181008_amerikai_katona_ismerosnek_jelol_facebook_romantikus_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e679a9b1-c273-4f3c-8a09-fe74016677c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_amerikai_katona_ismerosnek_jelol_facebook_romantikus_atveres","timestamp":"2018. október. 08. 12:22","title":"Önt is furcsa katonák jelölgetik a Facebookon? Ne csodálkozzon, inkább óvakodjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b012ca7a-50c7-4264-818d-1c738b660c26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 11 ember meghalt, sok a sérült.","shortLead":"Legalább 11 ember meghalt, sok a sérült.","id":"20181007_Eros_foldrenges_volt_Haitin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b012ca7a-50c7-4264-818d-1c738b660c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6d6688-b47f-44c2-b995-45343329cb7e","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Eros_foldrenges_volt_Haitin","timestamp":"2018. október. 07. 08:22","title":"Erős földrengés volt Haitin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870795a-b45e-471e-ab16-3afb0cd44234","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kijev egyik főútján egészen szokatlan módon sikerült megoldani a sávelválasztást.","shortLead":"Kijev egyik főútján egészen szokatlan módon sikerült megoldani a sávelválasztást.","id":"20181007_kijev_mobil_wc_autos_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7870795a-b45e-471e-ab16-3afb0cd44234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a297d-5968-421d-ae29-bb9dfc9bcd6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_kijev_mobil_wc_autos_video","timestamp":"2018. október. 08. 04:31","title":"Videó: Ez még a sokat látott ukrán autósoknak is sok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket győzelemre.","shortLead":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket...","id":"20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc926ec-f6b0-4279-8201-5d9f5d0a8787","keywords":null,"link":"/sport/20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","timestamp":"2018. október. 06. 17:36","title":"Edzőváltás után győzött a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]