Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29ffb698-372e-4449-99b4-5296b9568372","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután megverte Conor McGregort, Habib Nurmagomedov kipattant az oktagonból, és kiosztott néhány pofont ellenfele segítőinek. ","shortLead":"Miután megverte Conor McGregort, Habib Nurmagomedov kipattant az oktagonból, és kiosztott néhány pofont ellenfele...","id":"20181007_botrany_a_ketrecharc_galan_nezoteren_folytatta_a_bunyot_a_gyoztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29ffb698-372e-4449-99b4-5296b9568372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5460d1-4257-4a36-90ed-f72446c1a4d3","keywords":null,"link":"/sport/20181007_botrany_a_ketrecharc_galan_nezoteren_folytatta_a_bunyot_a_gyoztes","timestamp":"2018. október. 07. 18:43","title":"Botrány a ketrecharc-gálán: nézőtéren folytatta a bunyót a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése, akiknek a jövőben érteniük kell a mesterséges intelligencia alkalmazásához is – derül ki az EY globális kutatásából.","shortLead":"A vállalatok többségének komoly nehézséget jelent a digitális ismeretekkel rendelkező pénzügyi szakemberek megszerzése...","id":"20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e45918-5c7d-41f1-9bab-4bc92162d764","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_vallalati_penzugy_digitalis_ismeretek_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. október. 07. 13:33","title":"Az ma már édeskevés, ha a pénzhez ért valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d45a7-92aa-4219-840a-0d2b7b9886c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb városokat.","shortLead":"Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb...","id":"20181008_google_street_view_utcakep_magyarorszag_fotozas_google_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=650d45a7-92aa-4219-840a-0d2b7b9886c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a547bdf-7085-4ee1-a472-d1844a6251db","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_street_view_utcakep_magyarorszag_fotozas_google_auto","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Frissült a magyarországi Google Street View – önt is lefotózta az autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kezdődött az adok-kapok.","shortLead":"Pénteken kezdődött az adok-kapok.","id":"20181007_Janos_Miert_hazudsz__Facebookon_uzent_a_Jobbik_elnoke_Volner_Janosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2f09937-0347-479a-adaf-746e772fcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83b6f7-670a-4fd4-a88e-53bb760a2f75","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Janos_Miert_hazudsz__Facebookon_uzent_a_Jobbik_elnoke_Volner_Janosnak","timestamp":"2018. október. 07. 11:58","title":"\"János! Miért hazudsz?!\" - Facebookon üzent a Jobbik elnöke Volner Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A búcsú pedig fájdalmas lesz.","shortLead":"A búcsú pedig fájdalmas lesz.","id":"20181008_Aranyelet_harmadik_evad_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b507f9-f339-4b5e-8f34-c23deb1979bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedc446c-f22a-4bd5-9c5c-da85e012424e","keywords":null,"link":"/kultura/20181008_Aranyelet_harmadik_evad_sorozat","timestamp":"2018. október. 08. 16:50","title":"Aranyélet: vasárnap jön a teljes harmadik évad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690ed12a-6e43-4b3f-9a22-b40cbf2f5c99","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Az eszme – a gondolat – iránti gyűlölet ma már nemcsak náci/fasiszta sajátosság","shortLead":"Az eszme – a gondolat – iránti gyűlölet ma már nemcsak náci/fasiszta sajátosság","id":"201840_liberalisok_kifele_ha_vagytok_ha_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690ed12a-6e43-4b3f-9a22-b40cbf2f5c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5f19c2-78b0-425d-9686-ff94c1321821","keywords":null,"link":"/velemeny/201840_liberalisok_kifele_ha_vagytok_ha_nem","timestamp":"2018. október. 07. 18:40","title":"TGM: Liberálisok, kifelé, ha vagytok, ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de71416-f98f-4e58-81ae-aaf2810b70ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181007_Smells_Like_Teen_Spirit__igy_szol_a_dal_a_Nirvana_tulelok_es_Joan_Jett_eloadasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0de71416-f98f-4e58-81ae-aaf2810b70ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149f03b4-ceff-43ad-8c51-1fba4934f1b9","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Smells_Like_Teen_Spirit__igy_szol_a_dal_a_Nirvana_tulelok_es_Joan_Jett_eloadasaban","timestamp":"2018. október. 07. 16:59","title":"Smells Like Teen Spirit – így szól a dal a Nirvana túlélők és Joan Jett előadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületben történt a rongálás.","shortLead":"A VII. kerületben történt a rongálás.","id":"20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab69b5a-6e40-422b-9dda-2a091157e8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","timestamp":"2018. október. 07. 08:58","title":"31 autó visszapillantóját rúgta le a fővárosban, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]