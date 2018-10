Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr és utasa az egyik brit autópályán vesztette életét kedden éjjel.","shortLead":"A sofőr és utasa az egyik brit autópályán vesztette életét kedden éjjel.","id":"20181011_facebook_live_kozvetites_roman_sofor_halalos_baleset_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8be1a8-3766-497a-b1dd-04435f5c8e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_facebook_live_kozvetites_roman_sofor_halalos_baleset_autopalya","timestamp":"2018. október. 11. 13:30","title":"A Facebookon közvetítette halálos autóbalesetét két romániai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy népszerűségnek örvend.","shortLead":"A KOSZ szerint az újra induló főpolgármester nemcsak a budapesti polgárok, de a kéményseprők körében is nagy...","id":"20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5640cd24-b23c-4688-9efe-707983de19c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_kemenyseprok_orulnek_Tarlosnak","timestamp":"2018. október. 11. 08:11","title":"A kéményseprők örülnek Tarlósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8","c_author":"Coca-Cola","category":"brandcontent","description":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","shortLead":"A konyhában előszeretettel használjuk, ha termékismertetőn látjuk, gyanakodni kezdünk: a szaliciltől az E-számokig. ","id":"20181010_A_nagy_Eszamolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e222ce49-d50f-4ac5-acd0-72afd66535d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e973cb-c40a-41b0-bd05-cff591147922","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181010_A_nagy_Eszamolas","timestamp":"2018. október. 11. 11:30","title":"A nagy E-számolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","shortLead":"Hiába kérik az EU vezetői és az olasz szakértők is, az olasz kormány nem változtat a költségvetési tervein.","id":"20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260bf5e9-e81d-4b4e-b252-b07a821860bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Beintett_az_olasz_kormany_a_kritikusainak_csak_azert_sem_valtoztat_a_koltsegvetesen","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Beintett az olasz kormány a kritikusainak, csak azért sem változtat a költségvetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc4a806-be6d-4a36-b9c2-880d01914890","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már az 500 milliárd forintot közelíti a magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók éves árbevétele, és az orvosokat, ápolókat is sorra csábítják át az állami intézményektől.","shortLead":"Már az 500 milliárd forintot közelíti a magyarországi magánegészségügyi szolgáltatók éves árbevétele, és az orvosokat...","id":"20181011_Egyre_tobb_penzt_fizet_a_maganegeszsegugyre_aki_teheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffc4a806-be6d-4a36-b9c2-880d01914890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e61b8df-de62-46fa-9f14-6f86cf477744","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Egyre_tobb_penzt_fizet_a_maganegeszsegugyre_aki_teheti","timestamp":"2018. október. 11. 18:12","title":"Egyre több pénzt fizet a magánegészségügyre, aki teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megköszönte az Arany Hajnal nevű pártnak, hogy támogatták a magyar kormányt az Európai Parlament 7-es cikkely elindításáról szóló döntésével kapcsolatban.","shortLead":"A miniszterelnök megköszönte az Arany Hajnal nevű pártnak, hogy támogatták a magyar kormányt az Európai Parlament 7-es...","id":"20181011_Levelben_halalkodott_a_gorog_szelsojobbnak_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d856129a-fa99-47e5-b831-dadc662f570a","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Levelben_halalkodott_a_gorog_szelsojobbnak_Orban_Viktor","timestamp":"2018. október. 11. 21:58","title":"Levélben hálálkodott a görög szélsőjobbnak Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4cd1c2-7916-455e-b955-db5975610512","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A KSH termelői árakról szóló gyorsjelentésében visszaköszön, amit nemrég az infláció meglódulásáról közölt.","shortLead":"A KSH termelői árakról szóló gyorsjelentésében visszaköszön, amit nemrég az infláció meglódulásáról közölt.","id":"20181012_Otven_szazalekkal_dragult_az_oszibarack_porog_a_dohanytermeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d4cd1c2-7916-455e-b955-db5975610512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd89916d-bcdd-4b7d-be34-bbda560fe862","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Otven_szazalekkal_dragult_az_oszibarack_porog_a_dohanytermeles","timestamp":"2018. október. 12. 12:09","title":"Mi megy majd a levesbe? 116 százalékkal nőtt a répa ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába szippanthatja a felhasználót.","shortLead":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába...","id":"20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1753f353-40e3-415d-b8da-ef18d449bffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:03","title":"Már ilyen is van: Netflix-függőséggel fordult orvoshoz egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]