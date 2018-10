Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a figyelmet, amiről eddig nem sokat hallottunk.","shortLead":"Amerikai kutatók legújabb eredményei a globális felmelegedés egy olyan következményére hívják fel a figyelmet, amiről...","id":"20181014_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_mentalis_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1485a2d-fc97-499d-a2df-f15f4ee5d957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6edd4c79-bc4d-4a55-9427-405e1866a9f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_mentalis_betegek_szama","timestamp":"2018. október. 14. 21:03","title":"Már csak ez hiányzott: szó szerint beleőrülhetünk a klímaváltozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják a meglehetősen borsos áru készüléket.","shortLead":"Jövő hét elején mutatja be a HTC ultrabiztosnak mondott mobilját. Elsősorban kriptopénzekkel foglalkozóknak szánják...","id":"20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9031af8c-4988-4a7d-b8e6-c6f685f90989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49139f9-dd8d-4570-90f2-1cdeb7608e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_htc_exodus_blockchain_mobil_bemutato_oktober_22","timestamp":"2018. október. 15. 13:03","title":"Kiderült: napokon belül érkezik a HTC ultrabiztosnak mondott blockchain-mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Siófok közelében húzhatják fel.","shortLead":"Siófok közelében húzhatják fel.","id":"20181015_Tematikus_elmenyparkot_epitenenek_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6011602f-0c1d-46e8-b0c5-a2a009d7cadd","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Tematikus_elmenyparkot_epitenenek_a_Balatonnal","timestamp":"2018. október. 15. 10:40","title":"Tematikus élményparkot építenének a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy lendületet adott az online világenciklopédiának. ","shortLead":"Nagy lendületet adott az online világenciklopédiának. ","id":"20181016_Soros_Gyorgy_Wikimedia_wikipedia_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba53e632-9617-442c-9b24-2afb6020ba16","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Soros_Gyorgy_Wikimedia_wikipedia_tamogatas","timestamp":"2018. október. 16. 12:20","title":"Soros György kétmillió dollárral támogatja a Wikipédiát működtető alapítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz pozícióra is keresnek embereket.","shortLead":"Hatalmas táblán keres munkatársakat a budapesti Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Országos Traumatológiai Intézet, tíz...","id":"20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e588c1-89f6-4198-88bc-72cc9b1013fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd6991-9eba-49b9-b49c-79980c429830","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_korhaz_bejarata_melletti_oriastablan_keres_mutos_segedet_szakapolot_es_kazanfutot_a_Peterfy_korhaz","timestamp":"2018. október. 15. 17:07","title":"A kórház bejárata melletti óriástáblán keres műtőssegédet, szakápolót és kazánfűtőt a Péterfy kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb legenda tűnik fel, mint a MiG–29-es, és ami mögötte van.","shortLead":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb...","id":"20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea93f0-deb2-48af-9c5d-97d8d13ba87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","timestamp":"2018. október. 15. 19:03","title":"Videó a legendás orosz gyártósorról: így készülnek a MiG–29 vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nő a menetidő.","shortLead":"Nő a menetidő.","id":"20181016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Vacnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7416c7-d154-4326-9015-38016fec182f","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Vacnal","timestamp":"2018. október. 16. 11:29","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Különleges lesz a program. ","shortLead":"Különleges lesz a program. ","id":"20181016_Cseh_Tamas_est_Masik_Janos_Beremenyi_Geza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd05d3e-cc40-4055-b984-6802660e7217","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Cseh_Tamas_est_Masik_Janos_Beremenyi_Geza","timestamp":"2018. október. 16. 09:59","title":"Rajongók, figyelem! Közös Cseh Tamás-estet tart Bereményi Géza és Másik János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]