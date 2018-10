Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","shortLead":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","id":"20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf400ad-d3ab-4733-a9d2-c3c1c8141bfe","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 21:59","title":"Videó: a Felcsút csodagólja a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók. A legújabb hírek szerint a Samsung is dolgozik egy érdekes megoldáson.","shortLead":"A minél nagyobb, éltől élig tartó kijelzők megvalósítása érdekében a legkülönfélébb trükköket vetik be a gyártók...","id":"20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9039fb55-26d4-41ed-88ca-5fddf2df9386","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_samsung_display_notch_kepernyobe_integralt_szelfikamera","timestamp":"2018. október. 20. 17:03","title":"Ki beszél már szenzorszigetről? Izgalmas megoldást talált ki helyette a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc506e1-487c-4cc5-a40c-b0b98588c727","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik a Sony menetrendszerűen érkezett felsőkategóriás újdonságának a tarsolyában? Tesztünkből minden fontos részletre fény derül.","shortLead":"Az Xperia XZ3 aduásza egyértelműen a gyártótól szokatlan újfajta kijelző. De vajon más érdemi fejlesztés is rejtőzik...","id":"20181020_sony_xperia_xz3_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc506e1-487c-4cc5-a40c-b0b98588c727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d0be86-52e8-4639-8acf-43a29051ddc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_sony_xperia_xz3_teszt","timestamp":"2018. október. 20. 20:00","title":"Teszten a friss androidos telefon, melybe végre gyönyörű képernyőt tett a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618de1fc-50c7-4a02-86f1-54cb32954036","c_author":"Lévai András","category":"tudomany","description":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért az épületek energiahatékonysága döntő fontosságú lesz.","shortLead":"2050-re a világ népességének kétharmada él majd városokban, ezért az épületek energiahatékonysága döntő fontosságú lesz.","id":"20181021_Jonnek_a_metropoliszok_ahol_par_ev_mulva_mar_hegyi_levegot_szivhatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=618de1fc-50c7-4a02-86f1-54cb32954036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba43569-126b-4d90-a33a-87334ef59b16","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_Jonnek_a_metropoliszok_ahol_par_ev_mulva_mar_hegyi_levegot_szivhatunk","timestamp":"2018. október. 21. 17:30","title":"Jönnek a metropoliszok, ahol pár év múlva már hegyi levegőt szívhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő év elején megjelenő Galaxy S10-zel kapcsolatos eddigi értesüléseket fogta össze egy újabb koncepcióvideóban a Concept Creator csapata.","shortLead":"A jövő év elején megjelenő Galaxy S10-zel kapcsolatos eddigi értesüléseket fogta össze egy újabb koncepcióvideóban...","id":"20181022_samsung_galaxy_s10_koncepciovideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7af044b-ee40-4092-85e8-7db9db5b0f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e93fde-0e3e-4ee2-979a-c19de21bc70d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_samsung_galaxy_s10_koncepciovideo","timestamp":"2018. október. 22. 08:03","title":"Tényleg szép lehet majd: újabb koncepcióvideó a Samsung Galaxy S10-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96007190-a4a2-4e54-875e-7ccb3c817b2d","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Néggyel még átmész, öttel már megbuksz – szól a japán egyetemisták mondása arról, hogy napi hány óra alvás kell a sikeres vizsgaidőszakhoz. Ezek után nem csoda, hogy a japán munkavállalók néha az utcán szenderülnek álomba. Ám nem kell ilyen messzire mennünk, az amerikai mellett az európai munkakultúra is az alvás ellensége. ","shortLead":"Néggyel még átmész, öttel már megbuksz – szól a japán egyetemisták mondása arról, hogy napi hány óra alvás kell...","id":"sedacurforte_20170913_Alvashiany_es_karrier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96007190-a4a2-4e54-875e-7ccb3c817b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9b0421-b12a-46bd-a521-e1f736f1e428","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170913_Alvashiany_es_karrier","timestamp":"2018. október. 22. 07:19","title":"Úgy tűnik a multik is rájönnek végre, mennyire fontos a kipihent alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"a73691c3-a0ba-40d7-88f4-a6ab372882d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választási törvény módosítása szentesítené azt, hogy a polgármester ajándékosztása nem kampánytevékenység.","shortLead":"A választási törvény módosítása szentesítené azt, hogy a polgármester ajándékosztása nem kampánytevékenység.","id":"20181020_A_hataron_tuli_magyarok_voksat_is_begyujtene_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a73691c3-a0ba-40d7-88f4-a6ab372882d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4844ab8f-2c14-48fa-80e9-b8dc790e486b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_A_hataron_tuli_magyarok_voksat_is_begyujtene_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2018. október. 20. 16:32","title":"A Fidesz importálna 80 ezer EP-voksot, és legalizálná a szavazatvásárlást a polgármestereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3c1f0-f6b1-4f21-bed0-37d12462ba26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öregember nem vénember - a hétvége nagy tanulsága.","shortLead":"Öregember nem vénember - a hétvége nagy tanulsága.","id":"20181021_Erre_a_befejezesre_nem_szamitanal_a_bacsi_es_a_hinta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3c1f0-f6b1-4f21-bed0-37d12462ba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7465dd-b67d-4c0e-bcde-455b9b648e24","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Erre_a_befejezesre_nem_szamitanal_a_bacsi_es_a_hinta","timestamp":"2018. október. 21. 14:41","title":"Erre a befejezésre nem számítanál: a bácsi és a hinta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]