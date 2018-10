Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6bef7a4-7ecf-4348-8902-b928feaf73c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csülök.","shortLead":"Csülök.","id":"20181022_Haho_Feszbukosok_megvan_Orban_Viktor_rinceroszanak_a_neve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6bef7a4-7ecf-4348-8902-b928feaf73c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ab9892-92ed-4e60-8048-804c931cc8d2","keywords":null,"link":"/elet/20181022_Haho_Feszbukosok_megvan_Orban_Viktor_rinceroszanak_a_neve","timestamp":"2018. október. 22. 13:55","title":"Hahó Fészbukosok, megvan Orbán Viktor rinocéroszának a neve!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c3fded1-7c20-44fb-810b-50f465b3d53e","c_author":"HVG","category":"enesacegem","description":"A megrendelők kapkodnak az olyan munkaerőért, amilyenek az Auticon nevű cég autista alkalmazottai.","shortLead":"A megrendelők kapkodnak az olyan munkaerőért, amilyenek az Auticon nevű cég autista alkalmazottai.","id":"201836_maskepp_latjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c3fded1-7c20-44fb-810b-50f465b3d53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd630a-9cc3-4e7a-8a55-1c236ccbc5e4","keywords":null,"link":"/enesacegem/201836_maskepp_latjak","timestamp":"2018. október. 21. 10:30","title":"Az autisták elhivatottak és megvesztegethetetlenek, nem csoda, ha kapkodnak értük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen komoly munkát végez a legújabb Lamborghini aktív aerodinamikai rendszere. 