[{"available":true,"c_guid":"7a9fbcbb-c027-40b0-89a5-b79ed853f453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181028_antarktisz_jegtabla_csaladi_foto_restauralasa_facebook_messenger_4_google_news_mobiliternet_trump_twitter_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9fbcbb-c027-40b0-89a5-b79ed853f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d097211-997b-4516-8908-a4ad5051fd15","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_antarktisz_jegtabla_csaladi_foto_restauralasa_facebook_messenger_4_google_news_mobiliternet_trump_twitter_iphone","timestamp":"2018. október. 28. 12:00","title":"Ez történt: újított a Facebook, önnek már a Messenger 4 van a telefonján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef868ce-1e51-44e4-8f7e-873b7fdc5bd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Annyit nem ér, mint a piros, de jó pénzt fog hozni.","shortLead":"Annyit nem ér, mint a piros, de jó pénzt fog hozni.","id":"20181028_Elarverezik_Michael_Jackson_fekete_dzsekijet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cef868ce-1e51-44e4-8f7e-873b7fdc5bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f6804-3a35-44dd-82d6-b638a009e919","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Elarverezik_Michael_Jackson_fekete_dzsekijet","timestamp":"2018. október. 28. 19:31","title":"Elárverezik Michael Jackson fekete dzsekijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro nyerte.","shortLead":"Ahogyan azt a felmérések is jósolták, a brazíliai elnökválasztás második fordulóját a szélsőjobboldali Jair Bolsonaro...","id":"20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c34f77-6816-4b18-bccb-ed71870e0cad","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_A_szelsojobboldali_Bolsonaro_nyerte_a_brazil_elnokvalasztast","timestamp":"2018. október. 28. 23:33","title":"A szélsőjobboldali Bolsonaro nyerte a brazil elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d38623-76cb-493b-8014-428329cb6177","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A modern kommunikációs eszközök okozta folyamatos készenléti állapot kimondottan káros az emberi agyra. A sokat netezők, mobilozók fizikailag és mentálisan is megsínylik a folyamatos reakciókényszert: egyre ingerültebbek és pihenni sem tudnak, mert már képtelenek rá.","shortLead":"A modern kommunikációs eszközök okozta folyamatos készenléti állapot kimondottan káros az emberi agyra. A sokat...","id":"sedacurforte_20170404_Ejjel_is_jar_az_agya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d38623-76cb-493b-8014-428329cb6177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6af6d7-a28c-4acc-bc4e-ea95a1625403","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170404_Ejjel_is_jar_az_agya","timestamp":"2018. október. 29. 07:22","title":"Emberi kapcsolatokat, éjszakákat tehet tönkre a mobilozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely lesz, ahol a gépemberek és a hús-vér alkalmazottak egymás mellett, együtt dolgoznak majd.","shortLead":"Miközben sorra nyílnak azok a gyárak, ahol a robotok szinte emberi jelenlét nélkül termelnek, milliónyi olyan munkahely...","id":"201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6956b736-6f27-4109-a658-8f893a92db08","keywords":null,"link":"/kkv/201841__robot_es_ember_egyutt__stresszkezeles__ki_ajobb_fonok__gepszaktarsak","timestamp":"2018. október. 28. 11:30","title":"\"A robot jobban megértett bennünket\" – Kezdhetnek aggódni a hús-vér főnökök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7dce20-8bbd-4a2f-b32d-51f4e0f91a6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kampányt indított WWF Magyarország természetvédelmi szervezet, amely azt igyekszik elmagyarázni az embereknek, miként kell ismét megtanulni együtt élni olyan nagyragadozókkal, amelyekről korábban úgy hittük, többé nem lesznek szomszédaink. Erre tessék, itt vannak a medvék. A kampány harmadik plakátját itt, a hvg.hu-n ismerhetik meg.","shortLead":"Kampányt indított WWF Magyarország természetvédelmi szervezet, amely azt igyekszik elmagyarázni az embereknek, miként...","id":"20181029_Ne_ingereld_az_ehes_medvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e7dce20-8bbd-4a2f-b32d-51f4e0f91a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecb07d68-a619-42e8-896a-2b21cf9fa274","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Ne_ingereld_az_ehes_medvet","timestamp":"2018. október. 29. 10:30","title":"Ne ingereld az éhes medvét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak az eladósodottságukkal kapcsolatban.\r

","shortLead":"A kínai szoftvert már be is vetették, a cél az, hogy lebukjanak azok a hitelfelvevők, akik hazudnak...","id":"20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7e2c38-a561-4144-ad3d-9a3f32bcc563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110c3436-34c2-41d7-9e27-28cce70ec676","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Arcfelismero_hazugsagvizsgaloval_szorongatnak_meg_ugyfeleiket_a_bankok","timestamp":"2018. október. 29. 10:26","title":"Arcfelismerő hazugságvizsgálóval szorongatnák meg ügyfeleiket a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek szeptemberben tett feljelentést, miután a Duna vize nyáron vészesen felmelegedett Paksnál, de a vezetés semmit nem tett, mondván: a víz hőmérséklete a határérték alatt van.","shortLead":"Jávor Benedek szeptemberben tett feljelentést, miután a Duna vize nyáron vészesen felmelegedett Paksnál, de a vezetés...","id":"20181029_Nyomoznak_a_Paksi_Atomeromu_hutovizenek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058de09-34fd-4185-a5e5-c430fa707101","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Nyomoznak_a_Paksi_Atomeromu_hutovizenek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 29. 10:12","title":"Nyomoznak a Paksi Atomerőmű hűtővizének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]