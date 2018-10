Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi testvérével, valamint élettársával és közös gyermekükkel élt egy kétszintes házban. ","shortLead":"A férfi testvérével, valamint élettársával és közös gyermekükkel élt egy kétszintes házban. ","id":"20181029_Kisgyerekes_csaladapa_akarta_megeroszakolni_az_ultrafutonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38aa9a90-e61a-459d-8692-a93171776ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5529ee94-e714-4005-ac70-047a3851634f","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Kisgyerekes_csaladapa_akarta_megeroszakolni_az_ultrafutonot","timestamp":"2018. október. 29. 07:02","title":"Kisgyerekes családapa akarta megerőszakolni az ultrafutónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő július elsején kerül alapítványi fenntartásba a Budapesti Corvinus Egyetem, de ez a jövő évi felvételiket még semmiben nem befolyásolja, ugyanolyan feltételekkel lehet jelentkezni az egyetemre, mint eddig.","shortLead":"Jövő július elsején kerül alapítványi fenntartásba a Budapesti Corvinus Egyetem, de ez a jövő évi felvételiket még...","id":"20181030_2020tol_megszunnek_az_allami_helyek_a_Corvinuson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c888830a-af84-4930-8ff0-8de403b37863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463da97a-6e9e-4535-973d-f4e2e4f757b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2020tol_megszunnek_az_allami_helyek_a_Corvinuson","timestamp":"2018. október. 30. 09:09","title":"2020-tól megszűnnek az állami helyek a Corvinuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe52f6fa-7496-4be0-a920-acc4a5745358","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakmai kritikák kereszttüzében álló Magyar Divat és Design Ügynökségnek még honlapja sincs.","shortLead":"A szakmai kritikák kereszttüzében álló Magyar Divat és Design Ügynökségnek még honlapja sincs.","id":"20181029_Az_olasz_divatkamaraval_kotott_strategiai_megallapodast_Orban_Rahel_divatugynosege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe52f6fa-7496-4be0-a920-acc4a5745358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c8a6bf-ae69-42c6-8a5f-d81434ff3f2c","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Az_olasz_divatkamaraval_kotott_strategiai_megallapodast_Orban_Rahel_divatugynosege","timestamp":"2018. október. 29. 09:50","title":"Az olasz divatkamarával dolgozik az Orbán Ráhelhez közel álló ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne kelljen a szakértők szavát meghallgatni az ügyben, derül ki Ráday Mihály műemlék- és városvédő szavaiból. Most a Lánchíd kiszélesítése van soron, amit még Gerő Ernő sem lépett meg. De Ráday elmondja véleményét a többi budapesti gigaprojektről is, és azt is elárulja, melyik három betű fog nemsokára a város felett magasodni. ","shortLead":"Bár a kormány szavakban kiáll a magyar építészeti örökség védelme mellett, a valóságban épp ahhoz asszisztál, hogy ne...","id":"20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01cdcd1-2d91-4b22-80c7-f134e336168d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b7b5ae-a345-487a-8372-f44ca07a0edd","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_raday_mihaly_interju_lanchid_kulturalis_orokseg","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"Ráday Mihály: \"Nem kellene Budapestből Dubajt csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most kiadott közleményükben megfogalmaztak.","shortLead":"Nem mindig volt ennyire szilárdan elutasító az álláspontja a kormánynak a boltzárral szemben, mint amilyet a most...","id":"20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c02f0c-4679-46b6-81e9-3111ce660e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009b5c7e-23cb-4594-9996-6b07d5ce9725","keywords":null,"link":"/kkv/20181030_Kormany_a_vasarnapi_boltzar_ugye_le_van_zarva","timestamp":"2018. október. 30. 12:53","title":"Kormány: A vasárnapi boltzár ügye le van zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68360374-540a-4538-96e5-d792598a2602","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karl Ove Knausgård érkezik jövő év áprilisában Budapestre. ","shortLead":"Karl Ove Knausgård érkezik jövő év áprilisában Budapestre. ","id":"20181029_KarlOveKnausgrd_diszvendeg_konyvfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68360374-540a-4538-96e5-d792598a2602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5febbace-18df-48fc-8dda-651f603580d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_KarlOveKnausgrd_diszvendeg_konyvfesztival","timestamp":"2018. október. 29. 14:45","title":"Norvég író lesz a Budapesti Könyvfesztivál díszvendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt – Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.","shortLead":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés...","id":"20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9ef4-d45a-4bfa-9490-eefbbce04459","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","timestamp":"2018. október. 29. 20:00","title":"Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","shortLead":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","id":"20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fa020-00df-444f-97cc-27d321b3e1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","timestamp":"2018. október. 29. 05:15","title":"A tengerbe zuhant egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]