[{"available":true,"c_guid":"9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, adomány vagy célzott szolgáltatás címén adójogi kezelését is szigoríthatja. Ennek a tudnivalóit foglalta össze az Adózóna.","shortLead":"A parlament előtt lévő adótörvénycsomag az szja-törvény több pontját is átírná, például az önkéntes kölcsönös pénztárba...","id":"20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4868bc-b33f-4e35-8210-583d6c8cd521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e55b0d-37e7-470c-ac93-ff058b7fe59c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Ujabb_megszoritas_johet_a_cafeteriaban","timestamp":"2018. október. 30. 08:58","title":"Újabb megszorítás jöhet a cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg a mellét egy előadás közben.","shortLead":"Most először szólalt meg a bíróságon Eryn Jean Norvill színésznő, aki szerint Geoffrey Rush szándékosan fogta meg...","id":"20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b3e9c6-bf02-4215-a487-5f0fb2a5bf67","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Geoffrey_Rusht_mar_szandekos_fogdosassal_vadolja_kollegaja_a_birosagon","timestamp":"2018. október. 30. 12:21","title":"Geoffrey Rusht már szándékos fogdosással vádolja kollégája a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban találták meg, a Sky News pedig arról írt, hogy Hasogdzsi testét feldarabolták.","shortLead":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban...","id":"20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6b86e-9bbb-47b6-aa96-19b071b90df0","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","timestamp":"2018. október. 29. 13:43","title":"A török külügyminiszter szerint mégsem találták meg Dzsamál Hasogdzsi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27f40c5-9978-4844-b964-99e1459372a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ebek megtaníthatók arra, hogy kiszagolják a maláriával fertőzött embereket egy tanulmány szerint. ","shortLead":"Az ebek megtaníthatók arra, hogy kiszagolják a maláriával fertőzött embereket egy tanulmány szerint. ","id":"20181029_malaria_betegseg_korokozo_kutyak_szaglas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27f40c5-9978-4844-b964-99e1459372a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bdcedd-966c-49b2-b263-1c1bcc94e627","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_malaria_betegseg_korokozo_kutyak_szaglas","timestamp":"2018. október. 29. 22:07","title":"Kiszagolják a kutyák a világ egyik leghalálosabb betegségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár különleges módszert dolgozott ki, amelyet ma már világszerte sikerrel használnak, és amely az e-learning eszköztárára is épít. ","shortLead":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár...","id":"20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df84425-9b9c-4928-8879-f98fcd1eff65","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","timestamp":"2018. október. 29. 15:00","title":"Vége a hagyományos egyetemi előadásoknak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"16a3bfe9-c1db-45da-b779-bc60ab75a72c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatokat kis ketrecekben tartották, többüknek betegsége is volt. ","shortLead":"Az állatokat kis ketrecekben tartották, többüknek betegsége is volt. ","id":"20181029_Szornyu_korlmenyek_kozott_tartott_allatokat_mentettek_egy_alban_maganallatkertbol__videok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16a3bfe9-c1db-45da-b779-bc60ab75a72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae5ad6f-2d2f-43ee-b89f-9b28694aea41","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Szornyu_korlmenyek_kozott_tartott_allatokat_mentettek_egy_alban_maganallatkertbol__videok","timestamp":"2018. október. 29. 09:44","title":"Szörnyű körülmények között tartott állatokat mentettek egy albán magánállatkertből – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és az a koncert lett volna utolsó találkozásuk, ahol végül letartóztatták.","shortLead":"A dunaszerdahelyi férfi szerint az Anna & the Barbies énekesnője csak egyszer küldött neki elutasító üzenetet, és...","id":"20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3aef9f4-5731-4855-9338-d14e2dfd6e38","keywords":null,"link":"/kultura/20181030_Sosem_mondta_ki_hogy_nincs_eselyem__interjut_adott_Pasztor_Anna_zaklatoja","timestamp":"2018. október. 30. 08:12","title":"Pásztor Anna zaklatója nem fogta fel, hogy le van rázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","shortLead":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","id":"20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489cb582-18f8-4fc8-bc9c-585d6422b9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","timestamp":"2018. október. 28. 21:49","title":"Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]