[{"available":true,"c_guid":"70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját, a csizmahajítást.","shortLead":"A királyi páros Új-Zélandon tartózkodik éppen, és ha már ott van, kipróbálta a szigetország legkülönlegesebb sportját...","id":"20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70116ffe-bf9a-445a-ac27-6d0e757cf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042f96c7-4951-492c-8d98-7fcebd33192a","keywords":null,"link":"/elet/20181030_Meghan_Markle_es_ferje_kiprobalta_a_vilag_valoszinuleg_legviccessebb_sportjat__video","timestamp":"2018. október. 30. 15:12","title":"Meghan Markle és férje kipróbálta a világ (valószínűleg) legviccesebb sportját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem társadalomtudományi, bölcsészettudományi és természettudományi karán.","shortLead":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem...","id":"20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9322629-70aa-4f43-ad2d-6196d1b44567","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","timestamp":"2018. október. 31. 12:15","title":"Szigorú megszorításokat vezettek be az ELTE három karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A GKI reprezentatív felmérése alapján nem kell kapkodni az eladással annak, aki a csúcson szeretne kiszállni a befektetéséből.","shortLead":"A GKI reprezentatív felmérése alapján nem kell kapkodni az eladással annak, aki a csúcson szeretne kiszállni...","id":"20181030_Van_meg_lauf_a_lakasarakban__5_szazalekkal_is_nohetnek_a_kovetkezo_egy_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6771499b-38b6-4542-be90-85053f6d0ea3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Van_meg_lauf_a_lakasarakban__5_szazalekkal_is_nohetnek_a_kovetkezo_egy_evben","timestamp":"2018. október. 31. 00:00","title":"Van még lauf a lakásárakban – 5 százalékkal is nőhetnek a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c525ebe-b813-43c6-b15f-80722d3362b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Földtől mintegy négyszázezer kilométer távolságra lévő fényes foltokra 60 évvel ezelőtt figyelt fel egy lengyel csillagász, de senki nem hitt neki. 