[{"available":true,"c_guid":"ade0bdba-63bd-4d40-bacd-b7a0b3c52a78","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286 millió forintot) is megérő kőzetdarabok az egyedüli olyan dokumentált példányok, amelyek legálisan kerülhetnek magántulajdonba.","shortLead":"Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286...","id":"20181030_szovjet_holdkovek_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade0bdba-63bd-4d40-bacd-b7a0b3c52a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56357e0-445f-4ad1-a4b6-0d1830a5e9f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_szovjet_holdkovek_arveres","timestamp":"2018. október. 30. 20:48","title":"Elárvereznek három szovjet holdkövet, 286 millió forintot is megérhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","shortLead":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","id":"20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1f7d3-fbf2-4355-9e9b-fa41b559e075","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","timestamp":"2018. október. 31. 07:48","title":"A zsidók nagyobb biztonságban vannak ott, ahol kevesebb a muszlim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vita robbant ki a kínai elitben arról, hogy miért tört ki a kereskedelmi háború Amerikával. A rendszer egyik liberális bírálója Párizsban meglehetősen bátor kritikát fogalmazott meg, de Pekingben sem tartotta a száját. ","shortLead":"Vita robbant ki a kínai elitben arról, hogy miért tört ki a kereskedelmi háború Amerikával. A rendszer egyik liberális...","id":"20181031_Egy_kozpontositott_rendszerben_az_elso_embernek_mindig_igaza_van_meg_ha_gyakran_is_valtoztatja_velemenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4e9694-2139-4d2a-8f6b-d187a6bc3567","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181031_Egy_kozpontositott_rendszerben_az_elso_embernek_mindig_igaza_van_meg_ha_gyakran_is_valtoztatja_velemenyet","timestamp":"2018. október. 31. 13:53","title":"Egy központosított rendszerben az első embernek mindig igaza van, még ha gyakran változtatja is véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a380a7a-1c26-445e-a9cb-c1dd6ec78b70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónapon keresztül tartott az ámokfutása, összesen hat autót karcolt össze.","shortLead":"Két hónapon keresztül tartott az ámokfutása, összesen hat autót karcolt össze.","id":"20181030_Autokat_rongalt_meg_es_cegtablat_lopott_egy_idos_szigetszentmartoni_ferfi__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a380a7a-1c26-445e-a9cb-c1dd6ec78b70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaec833-0819-40ff-8a43-a3c3e05cec84","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Autokat_rongalt_meg_es_cegtablat_lopott_egy_idos_szigetszentmartoni_ferfi__fotok","timestamp":"2018. október. 30. 11:29","title":"Autókat rongált meg, és cégtáblát lopott egy idős szigetszentmártoni férfi – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3745c91-ec77-4c5f-bf74-0ed8fb529854","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közeledik a világ legnagyobb tuningrendezvénye, a Los Angeles-i SEMA show, és a gyártók elkezdték bemutatni, milyen modellekkel készülnek.","shortLead":"Közeledik a világ legnagyobb tuningrendezvénye, a Los Angeles-i SEMA show, és a gyártók elkezdték bemutatni, milyen...","id":"20181031_Chevrolet_eCopo_Camaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3745c91-ec77-4c5f-bf74-0ed8fb529854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3d59ff-a75f-4966-b1a8-30a3b9800495","keywords":null,"link":"/cegauto/20181031_Chevrolet_eCopo_Camaro","timestamp":"2018. október. 31. 08:12","title":"Lóerők helyett 800 voltos aksijával kérkedik az elektromos amerikai izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő Molotov-koktéllal fenyegetőzött, zaklatás gyanúja miatt indult nyomozás. ","shortLead":"A képviselő Molotov-koktéllal fenyegetőzött, zaklatás gyanúja miatt indult nyomozás. ","id":"20181031_Nyomozast_rendelt_el_az_ugyeszseg_az_ozdi_fideszes_politikus_fenyegetozese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bd34c3e-60fc-46ee-89e0-484468aa9a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf4916d-a3f5-48b1-ae85-b86303470a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Nyomozast_rendelt_el_az_ugyeszseg_az_ozdi_fideszes_politikus_fenyegetozese_utan","timestamp":"2018. október. 31. 11:32","title":"Nyomozást rendelt el az ügyészség az ózdi fideszes politikus fenyegetőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül kitörő menekültek felrúgásával megvádolt operatőr ügyében. Most a Kúria felülvizsgálta ezt. László Petrát felmentették garázdaság vétsége alól.","shortLead":"A Szegedi Törvényszék tavaly októberben jogerősen is garázdaság vétségét állapította meg a rendőrök sorfala mögül...","id":"20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e833ceae-f9f7-4bcc-8376-eb93d3238088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0305ed9-ca23-4dd8-a643-7d9f5c95c946","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Kuria_felmentette_a_hataron_menekulteket_rugo_Laszlo_Petrat","timestamp":"2018. október. 30. 15:26","title":"A Kúria felmentette a határon menekülteket rúgó László Petrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez több, mint ahány amerikai Szíriában vagy Irakban szolgál.","shortLead":"Ez több, mint ahány amerikai Szíriában vagy Irakban szolgál.","id":"20181030_Nem_fogjuk_oket_beengedni__mondta_Trump_es_5200_katona_indult_a_mexikoi_hatarra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f189a9a-dcfe-4e01-8a04-ecc6d6b46704","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Nem_fogjuk_oket_beengedni__mondta_Trump_es_5200_katona_indult_a_mexikoi_hatarra","timestamp":"2018. október. 30. 06:04","title":"\"Nem fogjuk őket beengedni\" – mondta Trump, majd 5200 katona indult a mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]