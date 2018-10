Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már hosszabb ideje hallani arról, hogy saját videostreaming szolgáltatást indítana az Apple. A legújabb hírek szerint ez akár már jövőre startolhat több mint száz országban.","shortLead":"Már hosszabb ideje hallani arról, hogy saját videostreaming szolgáltatást indítana az Apple. A legújabb hírek szerint...","id":"20181030_apple_elofizeteses_streaming_szolgaltatas_2019_netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff01548-f1f1-4149-ae51-8ff9d87b6c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeb8a84-4e68-4389-9f66-b01e3f21bb2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_apple_elofizeteses_streaming_szolgaltatas_2019_netflix","timestamp":"2018. október. 30. 15:33","title":"Hónapokon belül indulhat az Apple Netflix-gyilkos szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban hullott szét a Monarchia, és bár ezzel a magyarok vágyott függetlensége megvalósult, a Trianon-trauma mindent maga alá temetett.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban hullott szét a Monarchia, és bár ezzel a magyarok vágyott függetlensége...","id":"20181030_A_Fidesz_hatalmi_szoval_akadalyozza_a_mult_feldolgozasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42901d35-49b4-4a68-bfa9-6af5cc68ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Fidesz_hatalmi_szoval_akadalyozza_a_mult_feldolgozasat","timestamp":"2018. október. 30. 13:28","title":"A Fidesz hatalmi szóval akadályozza a múlt feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Mi az igazi Jobbikot keressük” – mondta kedd délelőtti, Szebb jövőt! címmel megtartott sajtótájékoztatóján a Jobbik frakciójából nemrég kizárt, majd a pártból kilépett Volner János, aki mellett a tömörülést ugyancsak elhagyó Apáti István és Fülöp Erik állt. Lehetséges, hogy Toroczkaiéknál találják meg.","shortLead":"„Mi az igazi Jobbikot keressük” – mondta kedd délelőtti, Szebb jövőt! címmel megtartott sajtótájékoztatóján a Jobbik...","id":"20181030_mi_hazank_mozgalom_volner_janos_apati_istvan_fulop_erik_jobbik_targyalasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d798ce-4a2f-4edb-b7bb-2eddc1f3744b","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_mi_hazank_mozgalom_volner_janos_apati_istvan_fulop_erik_jobbik_targyalasok","timestamp":"2018. október. 30. 12:12","title":"A Mi Hazánk Mozgalommal tárgyalnak a belépésről Volnerék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Chicagói neoliberális közgazdász a „brazil Trump”-ként emlegetett Jair Bolsonaro „esze”. A politikus még a kampányban elismerte, hogy támasza nélkül nem sokra menne, mert nem ért a közgazdasághoz.","shortLead":"Chicagói neoliberális közgazdász a „brazil Trump”-ként emlegetett Jair Bolsonaro „esze”. A politikus még a kampányban...","id":"20181029_Egy_kukkot_sem_ertek_a_gazdasaghoz_oszinte_beismeres_a_szelsojobb_diadalmaskodo_elnokjeloltjetol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33fe9a6d-dfbf-4696-8a3f-b47c267b7790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_kukkot_sem_ertek_a_gazdasaghoz_oszinte_beismeres_a_szelsojobb_diadalmaskodo_elnokjeloltjetol","timestamp":"2018. október. 29. 11:21","title":"„Egy kukkot sem értek a gazdasághoz”- őszinte beismerés a brazil szélsőjobb diadalmaskodó elnökjelöltjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament hétfői plenáris ülésén felszólalt a DK-s Gréczy Zsolt. A téma a kulturális élet támogatása volt, aminek a végén a politikus eljutott oda, hogy a Fidesz-kormány bolsevik.","shortLead":"A parlament hétfői plenáris ülésén felszólalt a DK-s Gréczy Zsolt. A téma a kulturális élet támogatása volt, aminek...","id":"20181029_DK_A_Magyar_Idok_egy_naci_szellemisegu_organum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3820aa62-0835-4cef-9ae4-74a9daf93931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb06ed4-86d2-4cac-a996-75c6b80c1133","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_DK_A_Magyar_Idok_egy_naci_szellemisegu_organum","timestamp":"2018. október. 29. 16:12","title":"DK: A Magyar Idők egy náci szellemiségű orgánum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok gyerek is van a Bergamóban hazajutásra várakozók között.","shortLead":"Sok gyerek is van a Bergamóban hazajutásra várakozók között.","id":"20181029_ryanair_legitarsasag_bergamo_milano_magyar_utasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378462fe-2b3b-49fd-9aa0-eac81017dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_ryanair_legitarsasag_bergamo_milano_magyar_utasok","timestamp":"2018. október. 29. 17:23","title":"Újabb csapat magyart hagyott cserben a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","shortLead":"Durva vihar tombolt hétfőn Olaszországban, a tornádó, és a következtében kidőlt fák összesen 6 ember halálát okozták.","id":"20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b086716a-8dc6-417c-8a23-fea0e3c3745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd76c9e8-a822-4602-b18a-3ecbdcaf4de6","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Mar_hatan_meghaltak_Olaszorszagban_a_heves_viharok_aradasok_miatt","timestamp":"2018. október. 30. 05:34","title":"Már hatan meghaltak Olaszországban a heves viharok, áradások miatt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71bd40-0f49-4b5c-8b39-a5d7ee686c24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe és a Dungeons & Dragons mögött álló vállalat közös felhívásával most bárki beírhatja magát a legendás szerepjáték történetébe, munkáját pedig komoly pénzzel is honorálhatják. ","shortLead":"Az Adobe és a Dungeons & Dragons mögött álló vállalat közös felhívásával most bárki beírhatja magát a legendás...","id":"20181030_wizards_of_the_cost_dungeons_and_dragons_adobe_photoshop_summon_the_terror_of_undermountain_szerepjatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee71bd40-0f49-4b5c-8b39-a5d7ee686c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fecb7bc-268f-41c2-bbe0-158043475dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_wizards_of_the_cost_dungeons_and_dragons_adobe_photoshop_summon_the_terror_of_undermountain_szerepjatek","timestamp":"2018. október. 30. 11:03","title":"Jól bánik a Photoshoppal? 1,3 millió forintot kaphat, ha össze tud vele rakni egy igazán félelmetes szörnyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]