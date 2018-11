Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"199c6db4-cc8b-4ee8-b3ef-c0c9dd9d9607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyenként megerősödik a szél. ","shortLead":"Helyenként megerősödik a szél. ","id":"20181106_Ma_is_20_fokig_melegszik_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=199c6db4-cc8b-4ee8-b3ef-c0c9dd9d9607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731dec4d-9298-4ae6-8ce3-0957574781bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Ma_is_20_fokig_melegszik_a_levego","timestamp":"2018. november. 06. 05:15","title":"Ma is 20 fokig melegszik a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint háromszáz fős stáb dolgozott a Mars-bázissá alakított Korda Stúdióban a National Geographic nagyszabású sorozatán. A Mars – Utunk a vörös bolygóra második évadjával folytatódik novemberben.","shortLead":"Több mint háromszáz fős stáb dolgozott a Mars-bázissá alakított Korda Stúdióban a National Geographic nagyszabású...","id":"20181106_national_geographic_mars_utunk_a_voros_bolygora_2_evad_korda_studio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07e685b5-1585-4405-8dee-76fc7d83db4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06230318-c2d3-4ab7-afcf-a9b3736d86fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_national_geographic_mars_utunk_a_voros_bolygora_2_evad_korda_studio","timestamp":"2018. november. 06. 19:03","title":"Üdv a Marson! Indul a National Geographic sorozata, amit Magyarországon forgattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most kiderül, mennyire jött be Trump elnöki munkája.","shortLead":"Most kiderül, mennyire jött be Trump elnöki munkája.","id":"20181106_Megkezdodott_a_felidos_valasztas_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af47279d-f0a0-4671-a447-3f7e6903b37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad64348-72f6-4bca-906e-ebc243649c70","keywords":null,"link":"/vilag/20181106_Megkezdodott_a_felidos_valasztas_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 06. 13:12","title":"Megkezdődött a félidős választás Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor anélkül, hogy a teljes rendszer összeomoljon. Ha ugyanis egyszerűen kiseprűzik a magánellátókat, azzal a többi között megnövelik a várólistákat, orvosokat és ápolókat állítanak döntéskényszerbe, és terelnek a magánellátásba. Van azonban egy másik terv is, amiről még csak suttognak a fideszesek.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogyan valósítja meg a kormány a hivatalosan kommunikált célját az egészségügy átalakításakor...","id":"20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=934ca7ff-701f-48b7-b868-0774bb7180c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4048725a-fa6c-40b8-bb61-261f69e9bb14","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_egeszsegugy_atalakitas_magan_allami_szetvalasztas_Fidesz_Orban","timestamp":"2018. november. 06. 06:30","title":"Ha professzor úrért úgyis fizetni kell, nem lenne jobb legálisan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki, hogy a Jobbikkal is együttműködjenek.","shortLead":"Az előválasztásról az a szó is eszébe jutott, hogy agyrém, azonban a 10 ezer fősnél nagyobb településen nem zárta ki...","id":"20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761caba-64b8-4803-ba46-f5e058f6a5f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Gyurcsany_es_a_DK_videken_osszeborulhat_a_Jobbikkal","timestamp":"2018. november. 07. 15:39","title":"Gyurcsány és a DK vidéken összeborulhat a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak egy kis méretű csomagot vihetnek fel ingyen a fedélzetre.","shortLead":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak...","id":"20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031e357-f41f-40a8-8a91-1f0629c789ca","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","timestamp":"2018. november. 05. 16:05","title":"Kikelt az olasz hatóság a Wizz Air és a Ryanair csomagszabályzata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem a mobilos applikációja nem fog működni.","shortLead":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem...","id":"20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609afa0a-b570-4a76-8bd8-9d50d683a280","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","timestamp":"2018. november. 05. 19:57","title":"Fél napig nem lesz elérhető online a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcdb6cf-8dbc-4026-abb7-9282ff1de0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit közvetlenül a vonata indulása előtt fogták el a pályaudvaron. ","shortLead":"A férfit közvetlenül a vonata indulása előtt fogták el a pályaudvaron. ","id":"20181106_Nemetorszagba_akart_szokni_az_eltavon_levo_rab_a_Keletiben_fogtak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfcdb6cf-8dbc-4026-abb7-9282ff1de0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134bc03d-ce61-4365-b5dc-5edc9f592118","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Nemetorszagba_akart_szokni_az_eltavon_levo_rab_a_Keletiben_fogtak_el","timestamp":"2018. november. 06. 09:45","title":"Németországba akart szökni az eltávon lévő rab, a Keletiben fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]