[{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","shortLead":"Hat orrszarvút telepítettek Csádba, négy el is pusztult közülük. ","id":"20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b1a073-39b5-4778-9aea-f298428eeb3e","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Attelepitettek_oket_elpusztultak_az_amugy_is_kihalas_fenyegette_orrszarvuak_Csadban","timestamp":"2018. november. 06. 12:10","title":"Áttelepítették őket, elpusztultak az amúgy is kihalás fenyegette orrszarvúak Csádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök felhívta a kongresszus leendő vezetőjét, hogy gratuláljon.","shortLead":"Az elnök felhívta a kongresszus leendő vezetőjét, hogy gratuláljon.","id":"20181107_USA_Trump_telefonon_gratulalt_a_demokrataknak_a_felidos_valasztas_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce640b17-ed0f-4845-89a4-1b1a95c59c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8308d7ce-9a9b-4260-abd7-5e29194e0dd9","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_Trump_telefonon_gratulalt_a_demokrataknak_a_felidos_valasztas_utan","timestamp":"2018. november. 07. 06:24","title":"USA: Trump telefonon gratulált a demokratáknak a félidős választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Curtis egy dalszövegben is megörökítette a Majkával való szakításukat. ","shortLead":"Curtis egy dalszövegben is megörökítette a Majkával való szakításukat. ","id":"20181106_Curtis_Majkarol_Szamomra_o_mar_nem_letezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aaea600-4dc9-4cb0-85f9-de73cfc14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ae2b76-d33d-4f65-ab1f-9b4b34aea284","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Curtis_Majkarol_Szamomra_o_mar_nem_letezik","timestamp":"2018. november. 06. 08:41","title":"Curtis Majkáról: \"Számomra ő már nem létezik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De elképzelhető, hogy már nem működik.","shortLead":"De elképzelhető, hogy már nem működik.","id":"20181106_Megiscsak_ufo_lehet_az_a_hosszukas_ustokos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2266dd10-9350-42cd-a6d9-23e8c21f6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_Megiscsak_ufo_lehet_az_a_hosszukas_ustokos","timestamp":"2018. november. 06. 14:36","title":"Mégiscsak ufó lehet az a hosszúkás \"üstökös\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","shortLead":"A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó.","id":"20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742c418d-1c64-4eb0-a490-8df6f2a1e4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75bbee0-7212-43ff-9391-7b7df0154884","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_A_magyarok_majdnem_fele_csak_belfoldrol_mer_neten_rendelni","timestamp":"2018. november. 06. 14:43","title":"A magyarok majdnem fele csak belföldről mer neten rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A nemzeti ünnepekhez méltatlan a kormány szerint, hogy a pártok és más szervezetek egymás elől próbálják lefoglalni a legfontosabb megemlékezési helyszíneket, ezért egy törvénnyel egyszerűen megtiltaná ezt. Erről szól Semjén Zsolt kedd este benyújtott törvényjavaslata.","shortLead":"A nemzeti ünnepekhez méltatlan a kormány szerint, hogy a pártok és más szervezetek egymás elől próbálják lefoglalni...","id":"20181106_fontos_helyeken_csak_az_allam_unnepelhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3fb1f7-12a8-4be3-930a-f819851e65c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_fontos_helyeken_csak_az_allam_unnepelhet","timestamp":"2018. november. 06. 22:07","title":"Fontos helyeken csak az állam ünnepelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","shortLead":"0,1 százalékot vártak, 0,2 százalék lett belőle szeptemberben.","id":"20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0f7c8b-88ce-4634-92e0-0dc4982aba20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e029d5-480c-4cdd-b63a-8580fe2834d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_vartnal_jobban_nott_az_ipari_termeles_Nemetorszagban","timestamp":"2018. november. 07. 08:38","title":"A vártnál jobban nőtt az ipari termelés Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9629ec58-d870-4810-bd5f-762e2151c5ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bejött a papírforma az amerikai félidős választáson: a demokraták megszerezték a többséget az alsóházban, a szenátus irányítását viszont megtartották a republikánusok.","shortLead":"Bejött a papírforma az amerikai félidős választáson: a demokraták megszerezték a többséget az alsóházban, a szenátus...","id":"20181107_USA_Visszaszereztek_a_demokratak_a_kepviselohazat_a_republikanusok_megtartottak_a_szenatust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9629ec58-d870-4810-bd5f-762e2151c5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af540407-2816-45cc-854b-37e540269d0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_Visszaszereztek_a_demokratak_a_kepviselohazat_a_republikanusok_megtartottak_a_szenatust","timestamp":"2018. november. 07. 05:09","title":"USA: Visszaszerezték a demokraták a képviselőházat, a republikánusok megtartották a szenátust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]