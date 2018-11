Hamarosan megnyílik Románia legnagyobb aranybányája

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1aa2e20c-cac6-4408-93ac-3c9d838403b0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vidi az odavágón 2-0-ra győzött, a visszavágón pedig 1-0-ra sikerült nyernie a magyar együttesnek. Ezzel 6 pontos, a Chelsea mögött második a tabellán.","shortLead":"A Vidi az odavágón 2-0-ra győzött, a visszavágón pedig 1-0-ra sikerült nyernie a magyar együttesnek. Ezzel 6 pontos...","id":"20181108_Mol_VidiPaok_00_ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa2e20c-cac6-4408-93ac-3c9d838403b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33ed4c0-50fc-4591-b6fc-80771c9b7812","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Mol_VidiPaok_00_ELO","timestamp":"2018. november. 08. 19:00","title":"Budapesten is legyőzte Vidi a PAOK-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e15d2d-9844-4c4d-8d45-37ff76bbaaf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországnak nem lesz más választása, mint a válaszcsapáséról áttérni az első csapás doktrínájára, ha az Egyesült Államok az európai rakétatelepítés mellett dönt – jelentette ki Viktor Jeszin vezérezredes, az orosz hadászati rakétaerők törzsének volt parancsnoka (1994-1996) a Zvezda című hetilapnak adott interjújában.","shortLead":"Oroszországnak nem lesz más választása, mint a válaszcsapáséról áttérni az első csapás doktrínájára, ha az Egyesült...","id":"20181109_Oroszorszag_atter_a_megelozo_nuklearis_csapas_doktrinajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e15d2d-9844-4c4d-8d45-37ff76bbaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70232f86-6b43-4b60-a095-a31a860f4ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Oroszorszag_atter_a_megelozo_nuklearis_csapas_doktrinajara","timestamp":"2018. november. 09. 13:08","title":"Oroszország áttér a megelőző nukleáris csapás doktrinájára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","shortLead":"A katasztrófának eddig öt halálos áldozata van, akik autóval próbáltak menekülni a lángok elől.","id":"20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e7339d-bf1f-4c35-bca9-6eb774dae9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46cb2bb-cdf3-4475-acc4-5831e7b1ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Malibut_is_evakualjak_a_Kaliforniaban_tombolo_tuzvesz_miatt__fotok","timestamp":"2018. november. 09. 21:31","title":"Malibut is evakuálják a Kaliforniában tomboló tűzvész miatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","shortLead":"Tömegesen költöznek át Európa egyik legszegényebb országába. ","id":"20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fec867f-284c-41d9-9b33-5199e22c46e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd48761-6510-4171-8d28-5b63c3207f51","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Igy_jonnek_ki_a_gorog_nyugdijasok_a_keves_penzukbol__ez_lenne_a_tuti_recept","timestamp":"2018. november. 09. 10:35","title":"Így jönnek ki a görög nyugdíjasok a kevés pénzükből – ez lenne a tuti recept?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c20860-565f-4064-ad11-f59775f7c1e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átlagosan kilenc órát használnak egy autót héten, de életének első három évében így is elveszíti értékének 60 százalékát átlagosan.","shortLead":"Átlagosan kilenc órát használnak egy autót héten, de életének első három évében így is elveszíti értékének 60...","id":"20181107_autohasznalat_felmeres_kocsimegosztas_ertekvesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c20860-565f-4064-ad11-f59775f7c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e17df-ab3d-4db7-b67e-807ddb8dd572","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_autohasznalat_felmeres_kocsimegosztas_ertekvesztes","timestamp":"2018. november. 08. 11:43","title":"Alig kilenc órát megy egy héten egy autó, de az árát a többire is megfizetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Makai Viktória egy közeli üzletben már többször is látta a támadóját, akiről kiderült, a nemi erőszak kísérlete előtt egy munkahelyi buliból távozott, ahol alkoholt ivott.","shortLead":"Makai Viktória egy közeli üzletben már többször is látta a támadóját, akiről kiderült, a nemi erőszak kísérlete előtt...","id":"20181108_Meg_meztelen_volt_a_futonovel_eroszakoskodo_ferfi_amikor_a_rendorok_ratalaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4276d83-82a3-4212-999e-1689f5ae7c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5d5429-d0e7-4ab9-8810-e4ec106aa74f","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Meg_meztelen_volt_a_futonovel_eroszakoskodo_ferfi_amikor_a_rendorok_ratalaltak","timestamp":"2018. november. 08. 11:05","title":"Még meztelen volt a futónővel erőszakoskodó férfi, amikor a rendőrök rátaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor vette észre, hogy rossz irányban halad, amikor meglátta az útburkolati jeleket. ","shortLead":"Akkor vette észre, hogy rossz irányban halad, amikor meglátta az útburkolati jeleket. ","id":"20181108_Birosag_ele_allitottak_egy_magyar_not_Angliaban_mert_forgalommal_szemben_hajtott_fel_az_autopalyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6144c1-9d32-4355-b22e-6f01ed432e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_Birosag_ele_allitottak_egy_magyar_not_Angliaban_mert_forgalommal_szemben_hajtott_fel_az_autopalyara","timestamp":"2018. november. 08. 12:53","title":"Bíróság elé állítottak egy magyar nőt Angliában, mert forgalommal szemben hajtott fel az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik MetOp-műholdat is. A kiépült rendszerrel sokkal pontosabbá válhat az időjárás-előrejelzés.","shortLead":"Az eredeti tervekhez képest később, de végül csak fellőtte az Európai Űrügynökség a harmadik MetOp-műholdat is...","id":"20181109_metop_meteorologia_elorejelzes_europai_urugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f159413c-bcdc-458a-9ec2-3cf2b65d73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5de2887-4c00-409f-8f0e-ff0be2f9a824","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_metop_meteorologia_elorejelzes_europai_urugynokseg","timestamp":"2018. november. 09. 08:03","title":"Unja már, hogy nem elég pontos az időjárás-előrejelzés? Akkor van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]