[{"available":true,"c_guid":"9b898791-8d00-4a07-92c7-9acf0a7797b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meleg, csapadékszegény időjárás az oka.","shortLead":"A meleg, csapadékszegény időjárás az oka.","id":"20181118_Dragabb_lehet_a_fenyofa_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b898791-8d00-4a07-92c7-9acf0a7797b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f8f8ad-9400-4878-be3f-d15212a1a573","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Dragabb_lehet_a_fenyofa_iden","timestamp":"2018. november. 18. 20:24","title":"Jól megdrágul a karácsonyfa idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik. Szeptemberben háromszor annyi nem teljesítő hitelt tartottak nyilván, mint júniusban.","shortLead":"A régi BAR-listások kétharmada már nem a bankoknak, hanem a hitelüket megvásárló követeléskezelőknek tartozik...","id":"20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8589d033-d3cb-4d8d-a283-482449c48974","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Elkezdodott_sorra_dolnek_be_a_jelzaloghitelek","timestamp":"2018. november. 19. 11:54","title":"Elkezdődött: sorra dőlnek be a jelzáloghitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone XR-t az Apple idei másik két mobiljával (is), az eredmény pedig igen meglepő lett.","shortLead":"A mindig precíz tesztjeiről ismert Tom's Guide l az akkumulátorok által biztosított üzemidőben vetette össze az iPhone...","id":"20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173a327-84ec-4723-89a6-fb234aabb278","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_apple_iphone_xr_akkumulator_uzemido","timestamp":"2018. november. 18. 21:03","title":"Olyan jó az idei legolcsóbb iPhone, hogy a másik kettőt lehet, hogy nem is érdemes megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","shortLead":"A YouTube a legnagyobb csendben tett ingyenesen elérhetővé 100 filmet, nekünk azonban még várni kell rá.","id":"20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769fc5c-b528-45e4-95a0-9dba197091d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_ingyenes_filmek_a_youtubeon_streaming_video","timestamp":"2018. november. 19. 10:33","title":"Megjöttek az ingyenes filmek a YouTube-ra, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Szerinte nem érdemes utólag azon sajnálkozni, hogy csak második lett a válogatott a Nemzetek Ligája-csoportjában, de most el lehet gondolkodni azon, hogy jól volt-e időzítve a szakvezetőcsere.","shortLead":"Szerinte nem érdemes utólag azon sajnálkozni, hogy csak második lett a válogatott a Nemzetek Ligája-csoportjában, de...","id":"20181119_szalai_adam_magyar_valogatott_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efec839a-ac18-41d3-8aa9-b58627fdaa4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e985f6-5986-42e5-9cf7-09f4b7fe197d","keywords":null,"link":"/sport/20181119_szalai_adam_magyar_valogatott_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 19. 10:27","title":"Szalai Ádám finoman beolvasott az MLSZ-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92e45d7-dfa3-42f1-b8bd-0b950d43a48a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Együtt élni egy kórosan nárcisztikus személlyel sok-sok nehezen gyógyuló lelki sérülést okoz – derül ki Orvos-Tóth Noémi pszichológus most megjelenő, Egy nárcisztikus hálójában című könyvéből. A kötetből választottunk ki egy rövid részletet.","shortLead":"Együtt élni egy kórosan nárcisztikus személlyel sok-sok nehezen gyógyuló lelki sérülést okoz – derül ki Orvos-Tóth...","id":"20181118_7_dolog_amibol_kiderul_narcisztikuse_a_parja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d92e45d7-dfa3-42f1-b8bd-0b950d43a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799eec56-a675-4a3c-920f-ac57bbe10d35","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181118_7_dolog_amibol_kiderul_narcisztikuse_a_parja","timestamp":"2018. november. 18. 20:15","title":"7 dolog, amiből kiderül, nárcisztikus-e a párja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4800808b-2ce9-409d-870c-0c5f717775c4","c_author":"Nagy Gábor","category":"tudomany","description":"Az első ember című film Neil Armstrongnak állít emléket, akit 11 amerikai követett a Holdon. Az űrbéli kísérőnkre jutás hamar hétköznapivá, ám drágává vált, így az Apollo-program véget ért.","shortLead":"Az első ember című film Neil Armstrongnak állít emléket, akit 11 amerikai követett a Holdon. Az űrbéli kísérőnkre jutás...","id":"201842__neil_armstrong__holdra_szallas__unalomba_fulladt__sok_volt_ajobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4800808b-2ce9-409d-870c-0c5f717775c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f335f5-516d-457d-8446-1a983d81ea97","keywords":null,"link":"/tudomany/201842__neil_armstrong__holdra_szallas__unalomba_fulladt__sok_volt_ajobol","timestamp":"2018. november. 18. 13:30","title":"Sok volt a jóból: amikor már annyit járt az ember a Holdra, hogy meg is unta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki állhat Dzsamál Hasogdzsi szaúd-arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása mögött.","shortLead":"Az amerikai elnök szombaton közölte, hogy legkésőbb keddre részletes jelentést kap arról, hogy kormányzata szerint ki...","id":"20181118_Trump_nem_hisz_a_CIAnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfac43f-8565-47db-b882-d98f1f76e861","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Trump_nem_hisz_a_CIAnak","timestamp":"2018. november. 18. 09:38","title":"Trump nem hisz a CIA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]