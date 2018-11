Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","shortLead":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","id":"20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8799ce1-1372-465a-ae2b-6544f00f85c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 18. 13:21","title":"2012-ben ellopott Picassót találhattak elásva Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légkörben elégő meteor látványos fénycsíkot húzott, ezt az Időkép több kamerája is rögzítette. November elején a Leonidák meteorraj érkezett a Föld közelébe, péntek este valószínűleg ebből égett el a légkörben egy ököl nagyságú darab.","shortLead":"A légkörben elégő meteor látványos fénycsíkot húzott, ezt az Időkép több kamerája is rögzítette. November elején...","id":"20181117_Tuzgomb_szaguldott_at_Magyarorszag_felett_az_egen_pentek_este","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8764242-7bec-4f43-82b4-e0dcbfafa25f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_Tuzgomb_szaguldott_at_Magyarorszag_felett_az_egen_pentek_este","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Tűzgömb száguldott át Magyarország felett az égen péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A következő szakaszába lépne a hajléktalanok eltüntetése a közterületről: Budapest legnagyobb közlekedési csomópontjaiban éjszakára fizikailag is lezárnák az aluljárókat az utolsó metró után – derül ki a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztésből. A javaslat így jelentősen átalakítaná a fővárosiak életét, hiszen a gyalogosok csak a felszínen kelhetnének át, az autósoknak új zebrákat, lámpákat kell megszokniuk. Egy új, nagy hajléktalanotthon is létrejönne Újpesten a beteg, idős, önellátásra már képtelen otthontalanoknak – már ha a kormány rábólint a százmilliós nagyságrendű tervekre.","shortLead":"A következő szakaszába lépne a hajléktalanok eltüntetése a közterületről: Budapest legnagyobb közlekedési...","id":"20181119_Uj_kormanyzati_tervek_a_hajlektalanok_miatt_lezarhatjak_Budapest_nagy_aluljaroit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17fcfa8b-ad5c-4b46-87ba-8079448afeb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d746cc0e-e113-463f-a0a7-61b09ab1b4b7","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Uj_kormanyzati_tervek_a_hajlektalanok_miatt_lezarhatjak_Budapest_nagy_aluljaroit","timestamp":"2018. november. 19. 06:30","title":"Új kormányzati tervek: a hajléktalanok miatt lezárhatják Budapest nagy aluljáróit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt vizsgálóbizottságot is akar az ügyben. ","shortLead":"A párt vizsgálóbizottságot is akar az ügyben. ","id":"20181119_Feljelentest_tett_az_LMP_Gruevszki_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0b52c0-6dbf-4456-8669-3628c899afc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Feljelentest_tett_az_LMP_Gruevszki_ugyeben","timestamp":"2018. november. 19. 13:03","title":"Feljelentést tett az LMP Gruevszki ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eb3d90-5caa-4a09-ae74-36deec6c53b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra a Sharp. Az eszköz érdekessége, hogy két szenzorsziget is van az előlapján.","shortLead":"Egy, a mai csúcstelefonoknál kisebb, kompaktabb, de azért remek specifikációkkal rendelkező készülékkel lép piacra...","id":"20181119_sharp_aquos_r2_compact_ket_szenzorsziget_kompakt_csucstelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4eb3d90-5caa-4a09-ae74-36deec6c53b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc3e7a2-145e-4e43-9bed-c0ef71f90355","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_sharp_aquos_r2_compact_ket_szenzorsziget_kompakt_csucstelefon","timestamp":"2018. november. 19. 17:03","title":"A Sharpnak annyira megtetszett a notch, hogy kettőt is tesz a telefonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Győztek az egészségvédők.","shortLead":"Győztek az egészségvédők.","id":"20181118_Visszavett_karacsonyi_kampanyturnejabol_a_CocaCola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b9deb2-d04e-4332-b5f9-75b97ffe8783","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Visszavett_karacsonyi_kampanyturnejabol_a_CocaCola","timestamp":"2018. november. 18. 17:29","title":"Visszavett karácsonyi kampányturnéjából a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181118_youtube_eu_szerzoi_jogi_iranyelv_jupiter_juno_foto_irorszag_ufo_androidos_appok_naci_kodfejtes_enigma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd98e85a-c471-440c-ac3a-91eafb186d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2310d8ca-6dcd-4f54-b9e2-fff43bf5cb8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_youtube_eu_szerzoi_jogi_iranyelv_jupiter_juno_foto_irorszag_ufo_androidos_appok_naci_kodfejtes_enigma","timestamp":"2018. november. 18. 12:00","title":"Ez történt: a YouTube belengette, hogy kiléphet az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem értik, mit értett az amerikai elnök az alatt, hogy Finnországban gereblyézik az erdőket, de állnak elébe a kihívásnak.","shortLead":"Nem értik, mit értett az amerikai elnök az alatt, hogy Finnországban gereblyézik az erdőket, de állnak elébe...","id":"20181119_Donald_Trump_finnek_erdotuz_gereblyezes_erdo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0199c19e-f4e2-4978-b122-096ae2f5f60d","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Donald_Trump_finnek_erdotuz_gereblyezes_erdo","timestamp":"2018. november. 19. 09:50","title":"A finnek nagyon jól szórakoznak Donald Trumpon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]