Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok felajánlották nekik a saját irodáikat.","shortLead":"A Teréz körúti épület teteje több helyen beszakadt. A párt központja megsemmisült, a szocialisták és a Liberálisok...","id":"20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3317dc89-0768-49c2-9c6a-9c93e7b42fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e347b0bb-af0d-49b5-b87b-f32577f3c263","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_szagelszivo_irodahaz_tuz_tuzoltok_demokratikus_koalicio_dk_partkozpont","timestamp":"2018. november. 19. 07:31","title":"Szagelszívó okozhatta a tüzet a DK irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e497b9c-ae1a-4584-b8de-d075edc2e664","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmi intelligenciához hozzátartozik az önismeret, az önkontroll, a motiváció, az empátia és a társas képesség. Nézzük meg öt munkahelyi eseten keresztül, mit jelentenek, és hogyan fejleszthetők.","shortLead":"Az érzelmi intelligenciához hozzátartozik az önismeret, az önkontroll, a motiváció, az empátia és a társas képesség...","id":"20181120_Ez_az_ami_eletunk_vegeig_fejlesztheto_es_nagyon_megeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e497b9c-ae1a-4584-b8de-d075edc2e664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e3b80-8609-46db-b2e3-d16df0cd6c58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181120_Ez_az_ami_eletunk_vegeig_fejlesztheto_es_nagyon_megeri","timestamp":"2018. november. 20. 12:15","title":"Ez az, ami életünk végéig fejleszthető, és nagyon megéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b5e45-497c-4a27-8874-70071d022c60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek \"tapasztalatot\": a súlyos betegek utolsó óráit élhetik át vele. Az értelmetlennek tűnő fejlesztésnek valójában komoly haszna lehet az ápolók, de még az orvosok számára is.","shortLead":"Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek \"tapasztalatot\": a súlyos betegek...","id":"20181120_virtualis_valosag_embodied_labs_haldoklas_halal_halalos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b5e45-497c-4a27-8874-70071d022c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50040f53-775a-4578-bfc9-1b6d72945a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_virtualis_valosag_embodied_labs_haldoklas_halal_halalos_beteg","timestamp":"2018. november. 20. 09:03","title":"Mit érez az ember, miközben haldoklik? Ezzel az átélhető programmal tanítják az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2cf8d4-fc81-4215-9f9a-814d72775904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hálaadás apropóján minden pc-s és konzolos játékosa előtt megnyitja az Overwatch szervereit a Blizzard. Az ingyenjáték lehetősége holnap, kedden indul, és érdemes minél előbb belevágni, mert csak jövő keddig él.","shortLead":"Az amerikai hálaadás apropóján minden pc-s és konzolos játékosa előtt megnyitja az Overwatch szervereit a Blizzard...","id":"20181119_blizzard_entertainment_overwatch_ingyenes_hetvege_idoszak_playstation_4_pc_xbox_one","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2cf8d4-fc81-4215-9f9a-814d72775904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b5aa64-b2fe-4271-8f22-6a56cbc5950c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_blizzard_entertainment_overwatch_ingyenes_hetvege_idoszak_playstation_4_pc_xbox_one","timestamp":"2018. november. 19. 20:03","title":"Jó lesz, ha siet: 14 000 forint helyett 0 forintért játszhat egy héten át az Owerwatch-csal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Később Nikola Gruevszki a Facebook oldalán megerősítette a hírt.","shortLead":"A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Később...","id":"20181120_Gruevszki_megkapta_a_menekultstatuszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494c8c-8d51-47fd-8994-45604d62e54d","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszki_megkapta_a_menekultstatuszt","timestamp":"2018. november. 20. 14:08","title":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Finoman szólva is vegyes lesz a felhozatal – köszönhetően Shaggynek.","shortLead":"Finoman szólva is vegyes lesz a felhozatal – köszönhetően Shaggynek.","id":"20181120_Most_mar_azt_is_tudjuk_milyen_dalokkal_jon_Sting_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d840ec5-d190-4376-be8f-2f4c13e67bff","keywords":null,"link":"/kultura/20181120_Most_mar_azt_is_tudjuk_milyen_dalokkal_jon_Sting_Budapestre","timestamp":"2018. november. 20. 09:16","title":"Most már azt is tudjuk, milyen dalokkal jön Sting Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fdfa6-edff-4f61-b63e-741ab5fe59f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az UNICEF Gyerekhang nap akciója keretében kedden délutánra gyerekeket hívtunk a szerkesztőségbe.\r

\r

","shortLead":"Az UNICEF Gyerekhang nap akciója keretében kedden délutánra gyerekeket hívtunk a szerkesztőségbe.\r

\r

","id":"20181120_Ma_gyerekek_segitik_a_hvghut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847fdfa6-edff-4f61-b63e-741ab5fe59f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897255c6-fb8f-4d60-8561-36644af524bf","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ma_gyerekek_segitik_a_hvghut","timestamp":"2018. november. 20. 09:39","title":"Már dolgoznak a hvg.hu-t segítő gyerekszerkesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]