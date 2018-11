Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek között nem tud működni az egyetem.","shortLead":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek...","id":"20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7b4a6b-dde3-49b5-8772-f22158c07093","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","timestamp":"2018. november. 20. 21:58","title":"Ignatieff: Nem ultimátumot adtunk, de ami sok, az sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6aa616-3523-4136-ad95-e2e6b7ecd625","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181120_Gyonyoru_karacsonyfat_allitott_Eger__hajnalban_a_szel_ledontotte_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e6aa616-3523-4136-ad95-e2e6b7ecd625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2b1f8-477f-4b41-b5f3-6ad081fe3941","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Gyonyoru_karacsonyfat_allitott_Eger__hajnalban_a_szel_ledontotte_video","timestamp":"2018. november. 20. 09:06","title":"Gyönyörű karácsonyfát állított Eger – hajnalban a szél ledöntötte (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbfc754-3071-485c-80c1-2a81c16685a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 júniusában indítja útjára következő Mars-járóját a NASA, ami 2021-ben ér oda a szomszédos bolygóra.","shortLead":"A tervek szerint 2020 júniusában indítja útjára következő Mars-járóját a NASA, ami 2021-ben ér oda a szomszédos...","id":"20181120_marsjaro_mars_2020_nasa_jezero_krater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcbfc754-3071-485c-80c1-2a81c16685a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3dbf85-5492-447b-8d89-91d70b5722ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_marsjaro_mars_2020_nasa_jezero_krater","timestamp":"2018. november. 20. 10:03","title":"Fontos kérdésben döntött a NASA, megvan, hogy 2021-ben hova szállunk le a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is nézhetünk majd videókat másokkal együtt, egyidőben, távolról is.","shortLead":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is...","id":"20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44675408-c0ba-4fd7-bc1a-616c0ddcd318","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","timestamp":"2018. november. 20. 11:03","title":"Új funkció jön a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4724e13-596e-4e57-a1f0-4db71abdc5c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi vasárnap hajnalban vert meg egy párt. ","shortLead":"A két férfi vasárnap hajnalban vert meg egy párt. ","id":"20181119_Megvertek_egy_part_az_O_utcaban_keresik_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4724e13-596e-4e57-a1f0-4db71abdc5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc74a18-c303-44ff-9cc8-4a5dbbd47153","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Megvertek_egy_part_az_O_utcaban_keresik_oket","timestamp":"2018. november. 19. 13:10","title":"Megvertek egy párt az Ó utcában, keresik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akadnak még hibák a Bethesda őszi újdonságával, az egyiket ráadásul maguk a játékosok idézték elő. Alighanem véletlenül. ","shortLead":"Akadnak még hibák a Bethesda őszi újdonságával, az egyiket ráadásul maguk a játékosok idézték elő. Alighanem...","id":"20181119_bethesda_softworks_fallout_76_atombomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b856de42-68b5-4b4c-a19f-cce409f5b335","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_bethesda_softworks_fallout_76_atombomba","timestamp":"2018. november. 19. 19:03","title":"Fallout 76: túl sok atomot dobtak le a játékosok, összeomlott a szerver – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra felrúgta a kislányt, egy rendkívül fontos szabályt is felrúgott. Vélemény.","shortLead":"Ott volt több tucat újságíró László körül, és valahogy egyiküknek sem jutott eszébe bántani senkit. Amikor László Petra...","id":"20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7413dd5c-f364-4194-85d8-23a6d1226e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb5d712-c9a6-4628-b0e8-a158229eb06b","keywords":null,"link":"/velemeny/20181120_Balavany_Ezert_nem_szabad_Laszlo_Petrat_felmenteni","timestamp":"2018. november. 20. 16:25","title":"Balavány: Ezért nem szabad László Petrát felmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fdfa6-edff-4f61-b63e-741ab5fe59f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az UNICEF Gyerekhang nap akciója keretében kedden délutánra gyerekeket hívtunk a szerkesztőségbe.\r

\r

","shortLead":"Az UNICEF Gyerekhang nap akciója keretében kedden délutánra gyerekeket hívtunk a szerkesztőségbe.\r

\r

","id":"20181120_Ma_gyerekek_segitik_a_hvghut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847fdfa6-edff-4f61-b63e-741ab5fe59f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897255c6-fb8f-4d60-8561-36644af524bf","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Ma_gyerekek_segitik_a_hvghut","timestamp":"2018. november. 20. 09:39","title":"Már dolgoznak a hvg.hu-t segítő gyerekszerkesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]