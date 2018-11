Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","shortLead":"Husky dalaiban a rendőri brutalitáson és hatóságokon gúnyolódik. ","id":"20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13611c16-f0df-4f86-9e31-c9718a39b12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b0d66a-0385-43cb-9113-05c8c008f0ab","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Lecsuktak_a_hires_orosz_rappert_mert_a_betiltott_koncertjet_egy_auto_tetejen_tartotta_meg","timestamp":"2018. november. 22. 21:50","title":"Lecsukták a híres orosz rappert, mert a betiltott koncertjét egy autó tetején tartotta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha jeleznék, hogy beavatkozás híján pár másodperc múlva egymásba rohannak. Közeleg az idő, amikor a hálózatba kapcsolt járművek ontani fogják az információkat.","shortLead":"Akár a biztonsági öv hatásához mérhető jelentősége lehetne az autók egymás közötti kommunikációjának, például ha...","id":"20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=680bdd4d-47e0-41da-b376-0ca9eda44561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c93082-8403-434e-b63f-7c00195505c6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181122_Mikorra_lesznek_kepesek_a_kocsik_arra_hogy_beszeljenek_egymassal","timestamp":"2018. november. 22. 13:15","title":"Mikorra lesznek képesek a kocsik arra, hogy beszéljenek egymással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd86a7-0c01-45ea-97d0-5d5d5d7326ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha egyre sürgetőbbnek érzi, hogy lélekben is elkezdjen az ünnepekre hangolódni, akkor jól teszi. Jönnek a karácsonyi programok!","shortLead":"Ha egyre sürgetőbbnek érzi, hogy lélekben is elkezdjen az ünnepekre hangolódni, akkor jól teszi. Jönnek a karácsonyi...","id":"20181123_Karacsonyvaro_programajanlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afd86a7-0c01-45ea-97d0-5d5d5d7326ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f14c9f-c092-4d40-9957-69f31a0647ab","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Karacsonyvaro_programajanlo","timestamp":"2018. november. 23. 14:37","title":"Hová menjünk egy kis karácsonyi hangulatért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illetékes tárcánál is szétnéznek, de a betegek véleményét is kikérik.","shortLead":"Az illetékes tárcánál is szétnéznek, de a betegek véleményét is kikérik.","id":"20181123_A_surgossegi_betegellatast_ellenorzi_az_Allami_Szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a06476-6212-4a1b-a13f-30ea173d8a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebc53fa-c9cd-4c1c-844e-b40e63512a16","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_surgossegi_betegellatast_ellenorzi_az_Allami_Szamvevoszek","timestamp":"2018. november. 23. 06:12","title":"A sürgősségi betegellátást ellenőrzi az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai show-jára több mint 180 ezer látogatót várnak. Hazánkból ott lesz majd a DoBox, a GPS Tuner, a Grepton, az NNG és a Safeskin.","shortLead":"Több magyar cég is részt vesz majd a jövő januári, Las Vegas-i CES szakkiállításon. A világ legnagyobb technológiai...","id":"20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1e2b6e8-a595-4482-b70d-f3168a4f62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7c7f4-c12e-48ad-a9f8-603c7f3e5f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_ces_2019_magyar_vallalatok_dobox_gpstuner_grepton_nng_safeskin","timestamp":"2018. november. 22. 21:03","title":"Öt magyar vállalkozás állít ki januárban a CES-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978d5f9d-55f3-446a-9997-55dedf91d987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dob és a Csengery utca sarkán álló bérpalotát teljesen a bulituristáknak szentelik. Európa egyik legnagyobb hostellánca lép be ezzel a magyar piacra.","shortLead":"A Dob és a Csengery utca sarkán álló bérpalotát teljesen a bulituristáknak szentelik. Európa egyik legnagyobb...","id":"20181122_Kitehetik_a_megtelttablat_400_fos_hostel_nyilik_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=978d5f9d-55f3-446a-9997-55dedf91d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec19e530-33d1-4931-bc80-b4cec26ffb5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181122_Kitehetik_a_megtelttablat_400_fos_hostel_nyilik_a_bulinegyedben","timestamp":"2018. november. 22. 12:24","title":"Kitehetik a megtelt-táblát: 400 fős hostel nyílik a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára várhatók. A mai akciózásban már találtunk is olyan mobiltelefont, ami soha nem került olyan sokba, mint amennyiről leakciózták.","shortLead":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára...","id":"20181123_Black_Friday_megtalaltuk_a_mobiltelefont_ami_sosem_kerult_annyiba_mint_amennyirol_leakcioztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feaf012-395a-497f-831c-ba472f9dd492","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Black_Friday_megtalaltuk_a_mobiltelefont_ami_sosem_kerult_annyiba_mint_amennyirol_leakcioztak","timestamp":"2018. november. 23. 14:30","title":"Black Friday: megtaláltuk a mobiltelefont, ami sosem került annyiba, mint amennyiről leakciózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet szerint a szigorítást előirányzó új javaslatok sem garantálják, hogy Brüsszel vissza tudja szerezni a csalással megszerzett uniós forrásokat.","shortLead":"A szervezet szerint a szigorítást előirányzó új javaslatok sem garantálják, hogy Brüsszel vissza tudja szerezni...","id":"20181122_Az_Europai_Szamvevoszek_meg_szelesebb_jogkort_adna_az_OLAFnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f81aca-df0d-40cf-9095-c1f54fd3278e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Az_Europai_Szamvevoszek_meg_szelesebb_jogkort_adna_az_OLAFnak","timestamp":"2018. november. 22. 13:14","title":"Az Európai Számvevőszék még szélesebb jogkört adna az OLAF-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]