Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"460a90ab-de00-4403-84fe-683d60706627","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hanna Gronkiewicz-Waltz szerint a varsóiak tudják, mi a szabadság, és nem dőlnek be a megfélemlítésnek vagy a megvesztegetésnek.","shortLead":"Hanna Gronkiewicz-Waltz szerint a varsóiak tudják, mi a szabadság, és nem dőlnek be a megfélemlítésnek vagy...","id":"20181123_Varso_lekoszono_polgarmestere_Ez_a_szabad_emberek_varosa_nem_pedig_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=460a90ab-de00-4403-84fe-683d60706627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1590ad-361c-45b5-9ba2-f31b6af58513","keywords":null,"link":"/vilag/20181123_Varso_lekoszono_polgarmestere_Ez_a_szabad_emberek_varosa_nem_pedig_Budapest","timestamp":"2018. november. 23. 10:45","title":"Varsó leköszönő polgármestere: Ez a szabad emberek városa, nem pedig Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802cef37-b9f5-401c-aceb-b0ca6dac4477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy szereplő neve már kiderült, azt is tudni, hogy mikor kezdik el forgatni a The Many Saints of Newarkot. ","shortLead":"Egy szereplő neve már kiderült, azt is tudni, hogy mikor kezdik el forgatni a The Many Saints of Newarkot. ","id":"20181123_Ezt_tudjuk_eddig_a_Maffiozok_elozmenyfilmjerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802cef37-b9f5-401c-aceb-b0ca6dac4477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493666e0-c6c2-4665-b673-23c798948162","keywords":null,"link":"/kultura/20181123_Ezt_tudjuk_eddig_a_Maffiozok_elozmenyfilmjerol","timestamp":"2018. november. 23. 13:45","title":"Jó kezekben van a Maffiózók előzményfilmje – összeszedtük, mit tudunk eddig a sikersorozat örököséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3471a0-7146-46ea-89b0-e7618f216b16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vastagon fogott az LG ceruzája, amikor meghatározta kijelzős okoshangszórójának az árát. Kérdés, hogy jól tette-e ezt, ugyanis számos olcsóbb konkurens van már a piacon.","shortLead":"Vastagon fogott az LG ceruzája, amikor meghatározta kijelzős okoshangszórójának az árát. Kérdés, hogy jól tette-e ezt...","id":"20181123_lg_xboom_ai_thinq_wk9_kepernyos_okoshangszoro_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3471a0-7146-46ea-89b0-e7618f216b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677ae310-ee6e-419d-9ec0-18440c9557c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_lg_xboom_ai_thinq_wk9_kepernyos_okoshangszoro_ara","timestamp":"2018. november. 23. 17:03","title":"Árulni kezdték az LG kijelzős okoshangszóróját, de ki veszi majd meg ennyiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436b6e8b-c8f7-4c8d-843b-320a9d687d8e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az előző idényben bronzérmes és a Bajnokok Ligájában elődöntős AS Roma meglepetésre kikapott az Udinese vendégeként (1-0) az olasz labdarúgó-bajnokság 13. fordulójának nyitómérkőzésén.\r

\r

","shortLead":"Az előző idényben bronzérmes és a Bajnokok Ligájában elődöntős AS Roma meglepetésre kikapott az Udinese vendégeként...","id":"20181124_Kikapott_a_Madrid_es_Roma_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=436b6e8b-c8f7-4c8d-843b-320a9d687d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e481ed6-8889-426f-b833-a575fd5bd214","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Kikapott_a_Madrid_es_Roma_is","timestamp":"2018. november. 24. 18:18","title":"Kikapott a Madrid és Roma is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a928d8-470f-4792-bbb4-8ebf91fea34a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kabátját és cipőjét is levetette az áldozattal, aki nem sokkal később meghalt.","shortLead":"Kabátját és cipőjét is levetette az áldozattal, aki nem sokkal később meghalt.","id":"20181123_Megverte_majd_sorsara_hagyta_aldozatat_a_hidegben_egy_debreceni_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a928d8-470f-4792-bbb4-8ebf91fea34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4be6c1-dd18-4095-a473-fd834ced0d70","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Megverte_majd_sorsara_hagyta_aldozatat_a_hidegben_egy_debreceni_ferfi","timestamp":"2018. november. 23. 11:01","title":"Megverte, majd sorsára hagyta áldozatát a hidegben egy debreceni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2998b63-0cc3-4328-8cf9-795be8bbfb5f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201847_dijbeszedo_holding_fejeket_koveteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2998b63-0cc3-4328-8cf9-795be8bbfb5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e18727-a4e8-4bf9-97ce-13f6861affd5","keywords":null,"link":"/kkv/201847_dijbeszedo_holding_fejeket_koveteltek","timestamp":"2018. november. 24. 09:00","title":"A Díjbeszedőnél is posztot kapott a Népszabadságot bezáró Mediaworks-vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixelek a Google csúcstelefonjai, azonban úgy tűnik, középkategóriás készülékként is megjelenhetnek.","shortLead":"A Pixelek a Google csúcstelefonjai, azonban úgy tűnik, középkategóriás készülékként is megjelenhetnek.","id":"20181123_google_pixel_3_lite_sargo_olcsobb_kozepkategorias_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe75b0fd-92a9-4354-b2c8-2c5599d15721","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_google_pixel_3_lite_sargo_olcsobb_kozepkategorias_telefon","timestamp":"2018. november. 23. 15:03","title":"A vékonyabb pénztárcájúaknak is készít egy Pixel telefont a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65350c91-ee8a-482e-9a57-e7cf10d1317b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szövegíráskor az iPhone szóközével egérpaddá változtatható a billentyűzet, így az elgépelt szöveget pillanatok alatt javíthatjuk.","shortLead":"Szövegíráskor az iPhone szóközével egérpaddá változtatható a billentyűzet, így az elgépelt szöveget pillanatok alatt...","id":"20181123_iphone_uzenetkuldes_uzenetiras_iphone_billentyuzet_szokoz_karakter_beszurasa_kurzor_egerpad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65350c91-ee8a-482e-9a57-e7cf10d1317b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505f7f64-de2d-49f8-bf93-0e87e92f91cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_iphone_uzenetkuldes_uzenetiras_iphone_billentyuzet_szokoz_karakter_beszurasa_kurzor_egerpad","timestamp":"2018. november. 23. 15:33","title":"iPhone-t használ? Ez a kevesek által ismert trükk életmentő lehet üzenetíráskor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]