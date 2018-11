Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","shortLead":"Dele Alli és Hanry Kane góljaival negyed óra alatt elhúzott a Spurs a londoni csúcsrangadón a Chelsea-től. ","id":"20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a6c5d-0b49-4fb7-8413-00625fa6ded9","keywords":null,"link":"/sport/20181124_Az_eddig_veretlen_Chelsean_siman_atgyalogolt_a_Tottenham","timestamp":"2018. november. 24. 21:46","title":"Az eddig veretlen Chelsea-n simán átgyalogolt a Tottenham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombati bajnoki fordulóban még a bírón is vörös folt éktelenkedett.","shortLead":"A szombati bajnoki fordulóban még a bírón is vörös folt éktelenkedett.","id":"20181125_Voros_folttal_az_arcan_uzent_Ronaldo_es_Mandzukic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0819a5-5d11-4968-ae01-25b8d36b5363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0fa5fd-bd6f-4104-a508-cf8149785259","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Voros_folttal_az_arcan_uzent_Ronaldo_es_Mandzukic","timestamp":"2018. november. 25. 11:59","title":"Vörös folttal az arcán üzent Ronaldo és Mandzukic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b9c55e-7e49-431a-b02d-cae00b7e5a4d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Lisowicia bojani korának legnagyobb olyan ismert szárazföldi állata volt, amely nem a dinoszauruszok közé tartozott. ","shortLead":"A Lisowicia bojani korának legnagyobb olyan ismert szárazföldi állata volt, amely nem a dinoszauruszok közé tartozott. ","id":"20181123_Lengyelorszagban_talaltak_meg_a_dinok_kortarsat_olyan_volt_mint_egy_elefant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b9c55e-7e49-431a-b02d-cae00b7e5a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1602f9-c3c2-4c4f-87b1-7bd43c7d6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_Lengyelorszagban_talaltak_meg_a_dinok_kortarsat_olyan_volt_mint_egy_elefant","timestamp":"2018. november. 23. 15:33","title":"Lengyelországban találták meg a dinók kortársát, olyan volt, mint egy elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent információkat. ","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium közleményt adott ki az ügyben, amelyben tulajdonképpen megerősítették a sajtóban megjelent...","id":"20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e4327-c889-485e-92e8-b9437a035d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_A_kormany_is_megerositette_hogy_Moszkvanak_adtak_ki_az_amerikaiak_altal_kert_fegyverkereskedoket","timestamp":"2018. november. 23. 14:10","title":"A kormány is megerősítette, hogy Moszkvának adták ki az amerikaiak által kért fegyverkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem működött a fék, és éppen egy éles kanyarhoz közeledtek.","shortLead":"Nem működött a fék, és éppen egy éles kanyarhoz közeledtek.","id":"20181124_Par_masodperc_alatt_kellett_dontenie_a_busz_soforjenek_amely_fanak_csapodott_a_Matraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee55f26-cbb9-45bf-89d1-240efbfb65e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181124_Par_masodperc_alatt_kellett_dontenie_a_busz_soforjenek_amely_fanak_csapodott_a_Matraban","timestamp":"2018. november. 24. 19:42","title":"Pár másodperc alatt kellett döntenie a busz sofőrjének, amely fának csapódott a Mátrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert pedig úgy hívták, hogy Tinódi Lantos Sebestyén, mondta el Nyáry Krisztián. De arról is beszélt a WMN-nek, hogyan őszintétlenek a szerelmeslevelek.","shortLead":"Karinthy Frigyes beleírta a szeretőjének szóló levélbe, hogy az majd érettségi tétel lesz, az első magyar slammert...","id":"20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8343ed64-0892-4c49-86f5-e7f89103c61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420aa401-824d-4c32-aace-aaf48c52b4b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Nyary_Krisztian_a_szerelmeslevel_egyfos_kozonsegnek_irodott_mu","timestamp":"2018. november. 25. 10:46","title":"Nyáry Krisztián: a szerelmeslevél egyfős közönségnek íródott mű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3273c9-b78a-4af1-8f72-f4d6dfecef0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség büntetőeljárást indított.","shortLead":"A rendőrség büntetőeljárást indított.","id":"20181123_sarvar_iskola_also_tagozat_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e3273c9-b78a-4af1-8f72-f4d6dfecef0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa81807-d748-4a7b-a27f-736afbdae5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_sarvar_iskola_also_tagozat_mergezes","timestamp":"2018. november. 23. 17:18","title":"Alsósok akarták megmérgezni egy osztálytársukat Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c1179-4806-4097-861d-80eb18f34de4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az M2-es autóúton történt péntek délután, a személyautó vezetője életét vesztette az ütközésben. ","shortLead":"A baleset az M2-es autóúton történt péntek délután, a személyautó vezetője életét vesztette az ütközésben. ","id":"20181123_Alig_maradt_valami_az_autobol_amelyik_kamionnak_csapodott_Godnel__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22c1179-4806-4097-861d-80eb18f34de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b50160-a34d-45ad-b924-970e392ed5a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Alig_maradt_valami_az_autobol_amelyik_kamionnak_csapodott_Godnel__fotok","timestamp":"2018. november. 23. 20:16","title":"Alig maradt valami az autóból, amelyik kamionnak csapódott Gödnél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]