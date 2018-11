Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"982fbcef-cbc2-411a-b1ba-4e573f244a96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hangosan szidni kezdte a nőt és a férfit, akit genetikai hulladéknak nevezett a szemüvege miatt.","shortLead":"A férfi hangosan szidni kezdte a nőt és a férfit, akit genetikai hulladéknak nevezett a szemüvege miatt.","id":"20181124_Megtamadtak_egy_part_a_4es_metron_mert_meglattak_naluk_a_CEUtuntetesre_keszitett_transzparenst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=982fbcef-cbc2-411a-b1ba-4e573f244a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4ec776-a767-4456-9790-f6905a2e4175","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Megtamadtak_egy_part_a_4es_metron_mert_meglattak_naluk_a_CEUtuntetesre_keszitett_transzparenst","timestamp":"2018. november. 24. 21:05","title":"Megtámadtak egy párt a 4-es metrón, mert meglátták náluk a CEU-tüntetésre készített transzparenst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Segítségül hívták a nemrég látványcsapatsporttá átminősített strandröplabdát.","shortLead":"Segítségül hívták a nemrég látványcsapatsporttá átminősített strandröplabdát.","id":"20181126_polgarmester_szorf_Balatonfuzfo_tao_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08bfe3-078f-45a9-b054-3a8ebe85d4d2","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_polgarmester_szorf_Balatonfuzfo_tao_tamogatas","timestamp":"2018. november. 26. 11:46","title":"Nem nyert pályázatot, közpénzből építene szörfös klubházat a polgármester fia Balatonfűzfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","shortLead":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","id":"20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c71354-29d1-4b7f-8168-49bebf9f903d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","timestamp":"2018. november. 26. 06:41","title":"Niki, vagyis a világhódító Kispolszki, amit szinte senki sem ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról. A Magyar Helsinki Bizottság rátromfolt a dologra: feltárja a saját fideszes aknamunkáját.","shortLead":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról...","id":"20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c47af-c567-46d2-808c-5705cf4fbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","timestamp":"2018. november. 26. 10:53","title":"Soros elismerően csettint: a Helsinki Bizottság leleplezte a fideszes kapcsolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kontinens legnagyobb pénzügyi központjaiban mutatják be a Konzum vezetői, miért érdemes a befektetőknek őket választani.","shortLead":"A kontinens legnagyobb pénzügyi központjaiban mutatják be a Konzum vezetői, miért érdemes a befektetőknek őket...","id":"20181126_Europai_roadshowra_indulnak_Meszaros_Lorincek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d54c980b-2d11-476e-8d94-1e2f041d7e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286af40-c876-495a-aaae-4c90b30af7a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Europai_roadshowra_indulnak_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2018. november. 26. 08:23","title":"Európai roadshow-ra indulnak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3d7963-78c1-40c0-8a2b-12a06a8dab95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónapra előre időjárást jósolni tudományosan nem annyira megalapozott. De azért ön is biztosan kíváncsi az eredményre.","shortLead":"Egy hónapra előre időjárást jósolni tudományosan nem annyira megalapozott. De azért ön is biztosan kíváncsi...","id":"20181125_Elaruljuk_hogy_feher_karacsonyunk_lesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c3d7963-78c1-40c0-8a2b-12a06a8dab95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1046ba57-7ac6-4378-bd0e-956a9befd076","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Elaruljuk_hogy_feher_karacsonyunk_lesze","timestamp":"2018. november. 25. 17:45","title":"Eláruljuk, hogy fehér karácsonyunk lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank friss lakáspiaci elemzése tragikus adatokat közöl a lakásállomány megújulásáról.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank friss lakáspiaci elemzése tragikus adatokat közöl a lakásállomány megújulásáról.","id":"201847__ingatlanpiac__tulfutottseg__mnbjelentes__az_otthon_melege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef38275d-fd12-45a1-be35-3c929b52da9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201847__ingatlanpiac__tulfutottseg__mnbjelentes__az_otthon_melege","timestamp":"2018. november. 25. 10:00","title":"Egyre elérhetetlenebb a többgyerekes családoknak a budapesti lakásvásárlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy műszaki hibás kamion zárja a sávokat az M5-ös autópályán.","shortLead":"Egy műszaki hibás kamion zárja a sávokat az M5-ös autópályán.","id":"20181126_Keresztbe_fordult_egy_kamion_az_M5os_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53729763-da35-4f5f-8ab2-99de8f908c20","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181126_Keresztbe_fordult_egy_kamion_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2018. november. 26. 07:36","title":"Keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]