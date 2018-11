Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ahogy a világon mindenütt, a XII. kerületben is sorra érkeztek a hírek a középiskolákból a különböző netes zaklatásokról, kiközösítésekről. Erre Pokorni Zoltán szerint nem jó válasz a kriminalizálás, ezért egy, a szülőket, tanárokat és gyerekeket is célzó programot dolgoztak ki a kerületében. Ennek része a kortárs segítő program, amikor nem a tanárok, hanem gimnazista diákok érzékenyítik a net veszélyeire a felsősöket. És a módszer működik: mérhető eredményeket hozott. A hatszoros karate-világbajnok és akciósztár elmesélte, hogy ismerkedett meg annak idején Bruce Lee-vel, a színpadon megmutatta a pusztakezes fojtófogást, és még egy titkot is elárult a magyar közönségnek. 