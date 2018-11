Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre.","shortLead":"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre.","id":"20181127_Nemeth_Szilard_elnezest_ker_es_sajnalkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b8e3bf-1f21-4fba-a229-dc9ebfec6da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Nemeth_Szilard_elnezest_ker_es_sajnalkozik","timestamp":"2018. november. 27. 15:54","title":"Németh Szilárd elnézést kér és sajnálkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","shortLead":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","id":"20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a4853-e9a1-4b64-a004-dbec619d50f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","timestamp":"2018. november. 26. 05:23","title":"Az amerikai Középnyugaton már rendkívüli állapotot kellett elrendelni a hó miatt - fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","shortLead":"Eddig közel 50 orosz állampolgárt nem engedtek be Ukrajnába a hétfő este kihirdetett hadiállapot óta. ","id":"20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=253cbad5-8e8a-4875-ba51-2f2ad6bdcb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b881967-6342-4ffa-9e6d-f612e4a89305","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Fokozodik_a_helyzet_nem_nagyon_engedik_belepni_Ukrajnaba_az_orosz_allampolgarokat","timestamp":"2018. november. 27. 15:15","title":"Fokozódik a helyzet, nem nagyon engedik belépni Ukrajnába az orosz állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6ea4e9-d4b1-4204-8bb2-94efc15b0b02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A házat az Operaház egykori karmestere építtette, most mélygarázsos szálloda épül a helyén. ","shortLead":"A házat az Operaház egykori karmestere építtette, most mélygarázsos szálloda épül a helyén. ","id":"20181127_Lebontanak_egy_tobb_mint_150_eves_hazat_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b6ea4e9-d4b1-4204-8bb2-94efc15b0b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff182c-8e27-4f03-bc5e-62ca6cdfe488","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Lebontanak_egy_tobb_mint_150_eves_hazat_a_VIII_keruletben","timestamp":"2018. november. 27. 19:29","title":"Hírneves művész házát bontják le a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd3cb19-fe62-4737-b37d-0cc157c83a0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az általa vezetett egyesület a működtetője egy makói híroldalnak. ","shortLead":"Az általa vezetett egyesület a működtetője egy makói híroldalnak. ","id":"20181126_Kirugtak_egy_jobbikos_kepviselot_a_Csongrad_megyei_kozgyulesbol_mert_van_egy_hirportalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dd3cb19-fe62-4737-b37d-0cc157c83a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da50c197-ee91-4155-bacf-6db72269b928","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kirugtak_egy_jobbikos_kepviselot_a_Csongrad_megyei_kozgyulesbol_mert_van_egy_hirportalja","timestamp":"2018. november. 26. 20:05","title":"Kirúgtak egy jobbikost a Csongrád megyei közgyűlésből, mert van egy hírportálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az öregségi nyugdíj mellett több más támogatás növelésének terve is a kormány elé került.","shortLead":"Az öregségi nyugdíj mellett több más támogatás növelésének terve is a kormány elé került.","id":"20181126_A_kormany_elott_van_a_terv_igy_valtozhatnak_a_nyugdijak_2019ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9580d392-dc48-4bc0-a766-629ad3f71c2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_A_kormany_elott_van_a_terv_igy_valtozhatnak_a_nyugdijak_2019ben","timestamp":"2018. november. 26. 09:39","title":"A kormány előtt van a terv: így változhatnak a nyugdíjak 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az InSight nevű szonda hétfőn landolt sikeresen a Marson, kedd reggelre pedig az első jó minőségű fotót is elküldte.","shortLead":"Az InSight nevű szonda hétfőn landolt sikeresen a Marson, kedd reggelre pedig az első jó minőségű fotót is elküldte.","id":"20181127_mars_nasa_insight_szonda_foto_a_marsrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d355f5b3-45de-4c14-a5de-16c4b4128733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e13d414-ab80-4d39-90fe-d66a4186a7df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_mars_nasa_insight_szonda_foto_a_marsrol","timestamp":"2018. november. 27. 09:33","title":"Itt az első tiszta fotó a Marsról, amit a hétfőn landolt InSight szonda készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]