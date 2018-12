Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Visszatérnek az óriáspanda-ikrek a bécsi Schönbrunni Állatkertből Kínába; az állatok vasárnap, Frankfurt érintésével repülnek Szecsuán tartományba, az óriáspandák hazájába.","shortLead":"Visszatérnek az óriáspanda-ikrek a bécsi Schönbrunni Állatkertből Kínába; az állatok vasárnap, Frankfurt érintésével...","id":"20181202_Visszaternek_a_becsi_oriaspandaikrek_Kinaba_Elotte_edzest_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae763bc4-f5be-43d7-a548-241f804218f2","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Visszaternek_a_becsi_oriaspandaikrek_Kinaba_Elotte_edzest_kaptak","timestamp":"2018. december. 02. 17:14","title":"Visszatérnek a bécsi óriáspanda-ikrek Kínába. Előtte edzést kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b21267a-4923-4b74-9f3f-b60edf680b58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Három elismerést is elnyert Reisz Gábor filmje a torinói fesztiválon.","shortLead":"Három elismerést is elnyert Reisz Gábor filmje a torinói fesztiválon.","id":"20181202_Triplazott_a_Rossz_versek_Torinoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b21267a-4923-4b74-9f3f-b60edf680b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019f5018-4d2a-4ed0-934d-ea45c81bcb48","keywords":null,"link":"/kultura/20181202_Triplazott_a_Rossz_versek_Torinoban","timestamp":"2018. december. 02. 11:11","title":"Triplázott a Rossz versek Torinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cc1a2-df77-4507-8b8d-1a6182a81f48","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kilencezer éves kőmaszkot találtak Ciszjordánia déli részén, Hebronnál – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság.","shortLead":"Kilencezer éves kőmaszkot találtak Ciszjordánia déli részén, Hebronnál – jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság.","id":"20181202_izrael_ciszjordania_hebron_komaszk_pne_hever","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cc1a2-df77-4507-8b8d-1a6182a81f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99aca9a-6fa6-43fd-8378-67ff3f4a5d91","keywords":null,"link":"/tudomany/20181202_izrael_ciszjordania_hebron_komaszk_pne_hever","timestamp":"2018. december. 02. 15:03","title":"Találtak egy 9000 éves kőmaszkot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség lezárta a kelet-ausztráliai nagyváros központját – jelentette a helyi média. \r

","shortLead":"Két fegyveres lövöldözött hétfőn Brisbane központjában, majd elbarikádozta magát egy szállodai apartmanban. A rendőrség...","id":"20181203_fegyveresek_brisbane_ausztralia_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85842f7-4752-47f5-a0e3-847286a46de8","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_fegyveresek_brisbane_ausztralia_lovoldozes","timestamp":"2018. december. 03. 06:53","title":"Rendőrökre lőttek, elbarikádozták magukat fegyveresek Brisbane-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aukcióból összesen legalább 3,5 millió dollár bevételt várnak.","shortLead":"Az aukcióból összesen legalább 3,5 millió dollár bevételt várnak.","id":"20181202_Elarverezik_Frank_Sinatra_szemelyes_targyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339729c1-8ad2-48b4-a447-6138af9db929","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Elarverezik_Frank_Sinatra_szemelyes_targyait","timestamp":"2018. december. 02. 09:59","title":"Elárverezik Frank Sinatra személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat az új tulajdonos.","shortLead":"Ennek a szó szerint alig használt brit sportkocsinak alaposan megkérik az árát. Euróban 4 milliós kiadásra számíthat...","id":"20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76929a6b-5a3f-433c-ade0-0fbcd59e7129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e82d617-2e41-4314-aa23-ff17910fb2f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_13_milliard_forint_a_legdragabb_itthon_hirdetett_hasznalt_auto_mclaren_p1_hipersportkocsi_hibrid","timestamp":"2018. december. 03. 06:41","title":"1,3 milliárd forint a legdrágább itthon hirdetett használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi a kézbesítést – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi...","id":"20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659a4ef-8ac7-4d38-b409-056aa815dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","timestamp":"2018. december. 03. 11:11","title":"Hétfőn érkezik a decemberi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban rendezték meg a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolását, melyet a magyar válogatott a 4. kalapból várt. ","shortLead":"A Vb-döntős horvátokkal belehúztunk, a többi csapattal rosszabbul is járhattunk volna. Írország fővárosában, Dublinban...","id":"20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683b77ff-a770-494d-95fe-71b7823c147c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d91021-8813-493e-afdb-e758038cf0a9","keywords":null,"link":"/sport/20181202_Kikkel_kell_megkuzdenunk_Eloben_a_foci_Ebselejtezok_sorsolasarol","timestamp":"2018. december. 02. 12:02","title":"Horvátország, Wales, Szlovákia, Azerbajdzsán lesz a mieink ellenfele: élőben a foci Eb-selejtezők sorsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]