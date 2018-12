Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapdragon Technology Summit eseményen jelentette be a Qualcomm új lapkakészletét megnövelt teljesítménnyel és minden eddiginél takarékosabb energiahasználattal.","shortLead":"A Snapdragon Technology Summit eseményen jelentette be a Qualcomm új lapkakészletét megnövelt teljesítménnyel és minden...","id":"20181205_qualcomm_snapdragon_855_7nm_lapkakeszlet_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2c64d61-30bb-49bd-8db4-9db7954fc9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972504fe-d4f8-40a9-a705-d83002bedaa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_qualcomm_snapdragon_855_7nm_lapkakeszlet_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 05. 17:03","title":"Megérkezett 2019 androidos csúcstelefonjainak reménye, a Snapdragon 855 lapkakészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97864a8c-f42a-4f39-8245-b7cd8ed8224e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A lovak Verdi Attila című operájában lépnek színre, de az állatvédők ezzel nem értenek egyet. ","shortLead":"A lovak Verdi Attila című operájában lépnek színre, de az állatvédők ezzel nem értenek egyet. ","id":"20181205_Lovakat_vittek_a_Scala_szinpadara_kiborultak_az_allatvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97864a8c-f42a-4f39-8245-b7cd8ed8224e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c5cd2a-531c-470b-b655-58af1bff0cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Lovakat_vittek_a_Scala_szinpadara_kiborultak_az_allatvedok","timestamp":"2018. december. 05. 13:08","title":"Lovakat vittek a Scala színpadára, kiborultak az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f1793a-77ab-4cc0-af82-d5cec51ab087","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen átalakul jövőre a tér, a buszvégállomás-jelleg megszűnik, egy park lesz a helyén.","shortLead":"Jelentősen átalakul jövőre a tér, a buszvégállomás-jelleg megszűnik, egy park lesz a helyén.","id":"20181204_Kirakjak_a_buszokat_a_Batthyany_terrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1f1793a-77ab-4cc0-af82-d5cec51ab087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1e62f-5af7-4457-a273-b86b4bf2241f","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Kirakjak_a_buszokat_a_Batthyany_terrol","timestamp":"2018. december. 04. 08:32","title":"Kirakják a buszokat a Batthyány térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora) közösen töltötte ki a konzultációs kérdőívet és ott volt a sajtó egy része is.","shortLead":"Egészen pontosan az történt, hogy Rétvári Bence államtitkár Nagy Feróval és Bogányi Gergellyel (lásd még: csodazongora...","id":"20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504a537e-956c-49b0-928d-55c5f2de1e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd6ca26-98e7-4d90-b196-fb079d0d1bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Nagy_Fero_migransozva_toltotte_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2018. december. 05. 08:23","title":"Nagy Feró migránsozva töltötte ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Botrányba fulladt a román parlament szerdai ülése, az ülésvezető elnök nem engedélyezte a házelnök leváltásáról szóló szavazást, az ellenzék saját szavazást bonyolított le az ülésteremben. ","shortLead":"Botrányba fulladt a román parlament szerdai ülése, az ülésvezető elnök nem engedélyezte a házelnök leváltásáról szóló...","id":"20181205_Nem_engedtek_a_szavazast_a_roman_hazelnok_levaltasarol_a_bukaresti_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2986868a-3802-47de-bf3a-732c039aa34a","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Nem_engedtek_a_szavazast_a_roman_hazelnok_levaltasarol_a_bukaresti_parlamentben","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Nem engedték a szavazást a román házelnök leváltásáról a bukaresti parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3675dc80-953a-4a32-b8be-887a4753448f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a burkolatot is megpróbálják visszaszerezni.","shortLead":"Még a burkolatot is megpróbálják visszaszerezni.","id":"20181204_Harmadszor_lotte_fel_a_SpaceX_ugyanazt_a_raketat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3675dc80-953a-4a32-b8be-887a4753448f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcdeaa7-7a38-45d3-97a9-d094b16da295","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_Harmadszor_lotte_fel_a_SpaceX_ugyanazt_a_raketat","timestamp":"2018. december. 04. 13:53","title":"Harmadszor lőtte fel a SpaceX ugyanazt a rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján akadályozta meg a szigetország részvételét.\r

\r

","shortLead":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján...","id":"20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808930f4-639d-4655-b44e-e8475329dcfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","timestamp":"2018. december. 05. 13:00","title":"Kína most klímavédelemben gáncsolja Tajvant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9e9cc-3eaa-4ea7-ada8-3b2d3229d69d","c_author":"Radnóti Zoltán","category":"itthon","description":"Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe sodorja. Radnóti Zoltán főrabbi véleménye.","shortLead":"Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe...","id":"20181204_Nem_igaz_hogy_csak_a_zsidok_szamitanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f9e9cc-3eaa-4ea7-ada8-3b2d3229d69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61b7bcc-5734-4640-ac20-bef31ce792a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nem_igaz_hogy_csak_a_zsidok_szamitanak","timestamp":"2018. december. 04. 16:15","title":"Radnóti Zoltán: Nem igaz, hogy csak a zsidók számítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]