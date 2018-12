Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270538a9-65b7-4e74-bb6b-dce44228551c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételen látható Zoé komoly \"harcot\" vív, hogy megkapja végre, amit igazán szeret: a brokkolit.","shortLead":"A felvételen látható Zoé komoly \"harcot\" vív, hogy megkapja végre, amit igazán szeret: a brokkolit.","id":"20181207_zoe_pecs_csokolade_brokkoli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270538a9-65b7-4e74-bb6b-dce44228551c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c54ac5-e939-49b5-ae3c-2e10ed5f658a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_zoe_pecs_csokolade_brokkoli","timestamp":"2018. december. 07. 05:32","title":"Most épp egy brokkolit majszoló pécsi kislány videójáért őrül meg a Facebook és a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes képviselővel. ","shortLead":"Az eddigi igazgató szeptemberben kényszerült lemondani, miután többször is konfliktusba került Nyitrai Zsolt fideszes...","id":"20181205_Egy_altalanos_iskolai_informatikatanart_neveztek_ki_az_egri_varmuzeum_elere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef8d47dc-a665-4fb7-858f-d9ab34dcf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0d7400-9d2b-4438-b5ce-ff17ce4efa5b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Egy_altalanos_iskolai_informatikatanart_neveztek_ki_az_egri_varmuzeum_elere","timestamp":"2018. december. 05. 07:07","title":"Egy általános iskolai informatikatanárt neveztek ki az egri vármúzeum élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt húsz százalékkal emelkedett a kint tanulók száma.","shortLead":"Egy év alatt húsz százalékkal emelkedett a kint tanulók száma.","id":"20181206_Egyre_tobb_magyar_fiatal_valaszt_osztrak_egyetemet_ki_is_koltoznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fb78b8-5a09-406b-a7a2-7fbc4ef39b79","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Egyre_tobb_magyar_fiatal_valaszt_osztrak_egyetemet_ki_is_koltoznek","timestamp":"2018. december. 06. 10:38","title":"Egyre több magyar fiatal választ osztrák egyetemet, ki is költöznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pályázat nélkül léphetett előre, és lett a Székesfehérvári Törvényszék bírája Gulyás Géza, a Miniszterelnökséget vezető miniszter testvére – írja az e heti HVG.","shortLead":"Pályázat nélkül léphetett előre, és lett a Székesfehérvári Törvényszék bírája Gulyás Géza, a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20181206_Elbukta_a_palyazatot_Gulyas_Gergely_batyja_megis_torvenyszeki_biro_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2f97b3-fbfd-448a-a45d-47f3fd68d846","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Elbukta_a_palyazatot_Gulyas_Gergely_batyja_megis_torvenyszeki_biro_lett","timestamp":"2018. december. 06. 06:40","title":"Elbukta a pályázatot, Gulyás Gergely bátyja mégis törvényszéki bíró lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet kormányzótanácsa december 4-i ülésén egyhangúlag szavazott, 2019 végén érkeznek – és velük együtt jönnek a bevonható nemzetközi források.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet...","id":"20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d56e81-73c0-4a88-8fdb-3af6976b28b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","timestamp":"2018. december. 05. 09:39","title":"Budapest lesz a székhelye a volt KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepően hangzik, de kézilabdacsarnok épülhet a Sorsok Háza holokausztmúzeum mögé a Józsefvárosban – erről a kerület főépítésze beszélt szerdán egy urbanisztikai eseményen.","shortLead":"Meglepően hangzik, de kézilabdacsarnok épülhet a Sorsok Háza holokausztmúzeum mögé a Józsefvárosban – erről a kerület...","id":"20181206_Kezilabdacsarnok_epul_a_Sorsok_Haza_moge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eaa890b-57b1-4ee5-bc75-6cb4a526061e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kezilabdacsarnok_epul_a_Sorsok_Haza_moge","timestamp":"2018. december. 06. 10:13","title":"Kézilabdacsarnok épül a Sorsok Háza mögé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára, amely a Sulapac nevű helyi startup vállalkozással együttműködve veszi fel a harcot a műanyagszennyezés globális problémájával.","shortLead":"Újrahasznosítható és biológiailag lebomló szívószálat fejleszt a finn Stora Enso, a világ egyik legnagyobb papírgyára...","id":"20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cb304f-ecf2-45ee-b252-6e45c2a7e353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43564f3-e2d2-454f-9307-e40a234ce816","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_biologiailag_lebomlo_szivoszal_stora_enso_sulapac","timestamp":"2018. december. 06. 08:33","title":"Nagyon jó hír: megcsinálták a biológiailag lebomló szívószálat, tavasztól már kapni is lehet majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9e0a5e-214c-4f61-a086-9c2ded0cbf26","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Van drótkötélpálya, kerékpárút és hajléktalanszálló is – és mindez mézeskalácsból.","shortLead":"Van drótkötélpálya, kerékpárút és hajléktalanszálló is – és mindez mézeskalácsból.","id":"20181206_Eheto_fenntarthato_varoskat_terveztek_brit_epiteszek__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a9e0a5e-214c-4f61-a086-9c2ded0cbf26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b2588-9002-4329-aea5-eefb5caa163b","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Eheto_fenntarthato_varoskat_terveztek_brit_epiteszek__video","timestamp":"2018. december. 06. 19:37","title":"Ehető fenntartható városkát terveztek brit építészek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]