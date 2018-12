Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7150c137-d572-4a7d-abf5-8b879204a311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181207_Sotetben_tapogatozva_adja_at_a_kormany_az_Operahaz_felujitast_a_Varosliget_Zrtnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7150c137-d572-4a7d-abf5-8b879204a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7b56c-2a64-46b4-b990-fd57b4bd66e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Sotetben_tapogatozva_adja_at_a_kormany_az_Operahaz_felujitast_a_Varosliget_Zrtnek","timestamp":"2018. december. 07. 16:06","title":"Sötétben tapogatózva adja át a kormány az Operaház felújítását a Városliget Zrt.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaoang aranyérmes lett 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók idénybeli harmadik, kazahsztáni világkupa-állomásának szombati napján.\r

","shortLead":"Liu Shaoang aranyérmes lett 1000 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók idénybeli harmadik, kazahsztáni...","id":"20181208_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_liu_shaoang_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd67d8d-4890-4bfb-ac26-55891e122b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddf2325-4ec4-403a-8b7a-63c1e0f282e1","keywords":null,"link":"/sport/20181208_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_liu_shaoang_vilagkupa","timestamp":"2018. december. 08. 17:05","title":"Verhetetlen volt Liu Shaoang a világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az akció súlypontja a legnagyobb lakosságú tartomány, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália lesz.","shortLead":"Az akció súlypontja a legnagyobb lakosságú tartomány, a csaknem 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália lesz.","id":"20181209_Figyelem_hetfotol_vasuti_sztrajk_lesz_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c63fae9-f823-4f22-900d-53f0ba836415","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Figyelem_hetfotol_vasuti_sztrajk_lesz_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 09. 15:05","title":"Figyelem, hétfőtől vasúti sztrájk lesz Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elég komoly példánnyal száguldott az autópályán.","shortLead":"Egy elég komoly példánnyal száguldott az autópályán.","id":"20181207_karacsonyfa_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8008f6fa-cc18-4f8c-9b31-faa33a3dd92c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55144cd4-0831-4304-8c49-e71d18277ce8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_karacsonyfa_szallitas","timestamp":"2018. december. 08. 14:26","title":"Fotó: Ez az autós biztos akciósan jutott ehhez a mamut karácsonyfához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Támogatta Puzsér Róbert főpolgármesteri jelöltségét a Lehet Más a Politika (LMP) szombati kongresszusa. Az azonnali.hu értesülései szerint a tévés személyiség 26 igen szavazatot kapott, s csak hatan voksoltak ellene.","shortLead":"Támogatta Puzsér Róbert főpolgármesteri jelöltségét a Lehet Más a Politika (LMP) szombati kongresszusa. Az azonnali.hu...","id":"20181208_Puzser_mogott_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e237f-e63a-44f0-b576-03222ea3a9d0","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Puzser_mogott_az_LMP","timestamp":"2018. december. 08. 16:17","title":"Puzsér mögött az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra megmutatja a egykori Beatles-alaptóról készült utolsó fényképet, amelyen későbbi gyilkosa is látható. A portál ismerteti a kép készítésének részleteit is.





","shortLead":"38 évvel ezelőtt ölte meg John Lennont New Yorkban Mark David Chapman, s ebből az alkalomból a Femina.hu újra...","id":"20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b6f0481-eb68-4020-bb0e-bb8419305063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296b1300-5ce5-4d5b-acb5-0103065ca5ee","keywords":null,"link":"/elet/20181208_38_eve_halt_meg_John_Lennon__ujra_az_utolso_kep_a_zeneszrol_es_gyilkosarol","timestamp":"2018. december. 08. 18:06","title":"38 éve halt meg John Lennon – újra az utolsó kép a zenészről és gyilkosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16481da2-f57e-42f6-bdfe-6c153ee8b682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma jelent meg utoljára önálló lapként a Vasárnapi Hírek. Jövő héttől már csak a Népszava mellékleteként, nyolc oldalon lesz olvasható. A lépés időzítése a tulajdonos cég mögött álló Puch László miatt különösen érdekes.\r

","shortLead":"Ma jelent meg utoljára önálló lapként a Vasárnapi Hírek. Jövő héttől már csak a Népszava mellékleteként, nyolc oldalon...","id":"20181208_puch_laszlo_vasarnapi_hirek_nepszava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16481da2-f57e-42f6-bdfe-6c153ee8b682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528ce6c8-9076-4ddd-b5e5-797eca83117c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_puch_laszlo_vasarnapi_hirek_nepszava","timestamp":"2018. december. 08. 07:00","title":"Most is megszűnik egy lap, és a háttérben felsejlik a propagandamédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyetlen használati utasítás be nem tartása vezetett a tragédiához.","shortLead":"Egyetlen használati utasítás be nem tartása vezetett a tragédiához.","id":"20181209_Agyevo_amoba_olt_meg_egy_not_aki_csak_az_orrat_akarta_kitisztitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840812ef-63bc-4a1a-80f5-a9d411fbe279","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Agyevo_amoba_olt_meg_egy_not_aki_csak_az_orrat_akarta_kitisztitani","timestamp":"2018. december. 09. 07:31","title":"Agyevő amőba ölt meg egy seattle-i nőt, aki csak az orrát akarta kitisztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]