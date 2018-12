Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat döntése alapján most újabb 5 évig használhatja mindössze havi 47 ezer forint plusz áfa ellenében - tudta meg a hvg.hu. A Halászbástyától pár percre található, exkluzív környéken több százezer forintért lehetne hasonló lakást bérelni, de azért is ideális, mert az érdekeltségébe tartozó borbár innen alig 180 méterre üzemel. A Villányban borászkodó Tiffán nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy a kerületi családosoknak nincs-e nagyobb szüksége önkormányzati lakásra, mint mondta, \"kérdezzük a polgármestert\". Azt, aki maga javasolta, hogy hosszabbítsák meg a bérletet.","shortLead":"Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat...","id":"20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=825da8d1-6c85-4bc2-b44f-3afe346223d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee2229-c26f-404d-b52f-ac41d61c49d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Bagoert_kap_meg_5_evre_berlakast_a_fideszes_kepviselo_a_Varban","timestamp":"2018. december. 14. 06:30","title":"Bagóért kap még 5 évre budavári bérlakást a fideszes exképviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136a8634-8b23-4dbb-b64c-7100baaf2461","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"1000 euró fölé emeli a minimálbért a spanyol kormány, hogy elkerüljön egy sárgamellényes lázadást. ","shortLead":"1000 euró fölé emeli a minimálbért a spanyol kormány, hogy elkerüljön egy sárgamellényes lázadást. ","id":"20181213_A_hanyatlo_Nyugat_egyik_szegeny_orszagaban_most_emelik_300_ezer_forint_fole_a_minimalbert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136a8634-8b23-4dbb-b64c-7100baaf2461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba8f831-4265-4a1e-9257-55fba5f01484","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_A_hanyatlo_Nyugat_egyik_szegeny_orszagaban_most_emelik_300_ezer_forint_fole_a_minimalbert","timestamp":"2018. december. 13. 11:22","title":"A hanyatló Nyugat egyik szegény országában most emelik 300 ezer forint fölé a minimálbért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be63ce0-e994-4166-90f8-3a4336e1c794","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Munkahelyteremtésre megy a pénz.","shortLead":"Munkahelyteremtésre megy a pénz.","id":"20181212_Ujabb_autoipari_cegnek_ad_39_milliard_forintot_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be63ce0-e994-4166-90f8-3a4336e1c794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8ab171-a368-4366-962c-5e5b1f91ecb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Ujabb_autoipari_cegnek_ad_39_milliard_forintot_a_kormany","timestamp":"2018. december. 12. 11:36","title":"Újabb autóipari cégnek ad 3,9 milliárd forintot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis szerint az ellenzék inkább hasonlít egy állatkertre, mint felelős politikai közösségre. ","shortLead":"Kocsis szerint az ellenzék inkább hasonlít egy állatkertre, mint felelős politikai közösségre. ","id":"20181212_Kocsis_Mate_lebunkozta_az_ellenzeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b964e8-3139-482b-9db2-14881728089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e341f6d2-3765-49ab-b8cb-4ed821148ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kocsis_Mate_lebunkozta_az_ellenzeket","timestamp":"2018. december. 12. 18:43","title":"Kocsis Máté lebunkózta az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f88494-5cbe-446b-961f-a270cc37819f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt ígérte, nem zárják le a Kossuth teret, most azonban mégis valami ilyesmi történik.","shortLead":"Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt ígérte, nem zárják le a Kossuth teret, most azonban mégis valami ilyesmi...","id":"20181213_Teherautora_pakolt_kordonelemeket_vittek_a_Kossuth_ter_sarkara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96f88494-5cbe-446b-961f-a270cc37819f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c746f6c6-339a-4ab9-acb4-7fdd19be9319","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Teherautora_pakolt_kordonelemeket_vittek_a_Kossuth_ter_sarkara","timestamp":"2018. december. 13. 15:30","title":"Teherautóra pakolt kordonelemeket vittek a Kossuth tér sarkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","shortLead":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","id":"20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fc6634-4258-4337-89d9-011933028b32","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","timestamp":"2018. december. 12. 09:52","title":"Helyszíni videók: sikítva menekültek az emberek a strasbourgi lövöldözéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max.","shortLead":"A világ most egyértelműen a SUV-okról szól, és ennek a trendnek lett az áldozata a C-Max.","id":"20181212_ket_egykor_nepszeru_europai_fordot_is_kinyirtak_a_divatterepjarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67bbdf31-cdd0-4d85-86be-4505e618b478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c5133c-1169-4a9e-9e36-a9d6187c644d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_ket_egykor_nepszeru_europai_fordot_is_kinyirtak_a_divatterepjarok","timestamp":"2018. december. 12. 15:21","title":"Két praktikus európai Fordot is kinyírtak a divatterepjárók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","shortLead":"Képeket töltött le a netről, hogy aztán az azokon lévő tárgyakat hirdesse. ","id":"20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e305f5cc-359f-4712-834f-fe696738860d","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Mindenfele_dolgokat_arult_a_neten_de_csak_a_penzt_zsebelte_be_egy_kecskemeti_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 09:47","title":"Mindenféle dolgokat \"árult\" a neten, de csak a pénzt zsebelte be egy kecskeméti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]