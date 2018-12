Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1","c_author":"Partner","category":"brandcontent","description":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik legnagyobb részét a szaloncukor teszi ki. De hogy lehet mozgatni ezt a hatalmas csokimennyiséget és hogy jönnek a képbe a robotok?","shortLead":"A magyarok jóval több édességet vesznek karácsonykor, mint az év többi részében, a magyar édességpiac forgalmának egyik...","id":"20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f85d720c-42ae-4a26-9a9e-485edc0e15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2ce59-d755-43e2-8d9e-3dfb187b425f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181218_Jungheinrich_targonca_logisztika_karacsony_szaloncukor","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"A Mikulásnak és a Jézuskának is besegítenek a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181218_Igy_szaval_Majka_Varro_Danit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6d80c51-efb8-4356-a8b5-b53a7aa6ebfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5441c6-9324-4c67-8beb-142e6a0f111a","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Igy_szaval_Majka_Varro_Danit","timestamp":"2018. december. 18. 13:32","title":"Így szaval Majka Varró Danit (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztott egy MTVA előtti tüntetésről szóló videót, majd feltette a nagy kérdést.","shortLead":"Megosztott egy MTVA előtti tüntetésről szóló videót, majd feltette a nagy kérdést.","id":"20181217_Torok_Gabor_a_tuntetesekrol_Ez_most_mi_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf0628c-85d5-42d5-af96-76ad2514f4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ca111a7-7196-4948-8b87-407952b67472","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Torok_Gabor_a_tuntetesekrol_Ez_most_mi_volt","timestamp":"2018. december. 17. 10:38","title":"Török Gábor a tüntetésekről: Ez most mi volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1cac41-64b5-4cf5-a916-426206928c8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Lapértesülések szerint az uralkodó még kivár. ","shortLead":"Lapértesülések szerint az uralkodó még kivár. ","id":"20181218_Lemondott_a_belga_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc1cac41-64b5-4cf5-a916-426206928c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb5a5f4-a64f-4cfe-94aa-46d0924b86a0","keywords":null,"link":"/vilag/20181218_Lemondott_a_belga_miniszterelnok","timestamp":"2018. december. 18. 20:54","title":"Lemondott a belga miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20181218_Jovore_sem_emelkednek_a_kukadijak_inkabb_kifizeti_az_allam_a_veszteseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5de0eb-d174-4466-9ba4-c9f85ef029db","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Jovore_sem_emelkednek_a_kukadijak_inkabb_kifizeti_az_allam_a_veszteseget","timestamp":"2018. december. 18. 19:50","title":"Jövőre sem emelkednek a kukadíjak, inkább kifizeti az állam a veszteséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld árát. Kalocsán, Berettyóújfaluban, Ráckevén és Zalaegerszegen akartak így beavatkozni a 2015-16-ban kiírt földárveréseken. Bár a gazdák nem fizettek a csalóknak, most vádat emeltek ellenük.","shortLead":"Pénzt kértek a földvásárlásra jogosultaktól azért, hogy ne licitáljanak rá a kikiáltási árra, felhajtva ezzel a föld...","id":"20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc62032-c2e8-488b-bbcf-8aa752fa5f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe7d1e-2dd1-452f-82f9-5fb3f71716fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Csaltak_a_foldarvereseken_vadat_emeltek_ellenuk","timestamp":"2018. december. 18. 09:58","title":"Csaltak a földárveréseken, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készülnek a Nagy Karácsonyi Kutyapártos Tüntetésre.","shortLead":"Készülnek a Nagy Karácsonyi Kutyapártos Tüntetésre.","id":"20181217_Kutyapart_MKKP_gazmaszkkeszito_workshop_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56baf6da-9d0a-4a44-9e4d-7210532123f6","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Kutyapart_MKKP_gazmaszkkeszito_workshop_tuntetes","timestamp":"2018. december. 17. 10:34","title":"A Kutyapárt megtalálta a piaci rést: gázmaszkkészítő workshopot szerveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a14453-2d14-4bf6-be5d-b4bcd27b2c11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész országban a legnépszerűbb a csokis-trüffeles volt tavaly, de úgy tűnik, megyénként eltérő az ízlésünk. ","shortLead":"Az egész országban a legnépszerűbb a csokis-trüffeles volt tavaly, de úgy tűnik, megyénként eltérő az ízlésünk. ","id":"20181218_Itt_egy_terkep_amely_megmutatja_milyen_szaloncukrot_vesznek_az_egyes_megyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a14453-2d14-4bf6-be5d-b4bcd27b2c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703e15d5-a198-454c-a24b-afd784f238f9","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Itt_egy_terkep_amely_megmutatja_milyen_szaloncukrot_vesznek_az_egyes_megyekben","timestamp":"2018. december. 18. 12:04","title":"Itt egy térkép, amely megmutatja, milyen szaloncukrot vesznek az egyes megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]